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Терезе Йохауг потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира — 2025, золото завоевала Эбба Андерссон

Да что творится на лыжном чемпионате мира? Йохауг вновь проиграла всего мгновение!
Андрей Шитихин
Терезе Йохауг
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Норвежка была близка к победе на классической разделке, но уступила шведке Эббе Андерссон.

Легендарная норвежская лыжница Терезе Йохауг, которая вернулась в большой спорт после рождения дочери только ради выступления на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, во второй гонке подряд потерпела обиднейшее поражение. Цена двух золотых медалей для неё – 1,3 секунды. Лишь мгновение, но вместо золота – два серебра.

Более тяжёлые поражения представить сложно. В скиатлоне Йохауг уступила в очной борьбе всего 0,006 секунды, это всего лишь 1 см, а в классической разделке Терезе не смогла удержать преимущество. Оба раза её обидчицей стала шведка Эбба Андерссон.

А вот Клебо никому золото не отдаёт:
Клебо — великий. Хотя швед и обещал обыграть его «с бодуна»
Клебо — великий. Хотя швед и обещал обыграть его «с бодуна»

Гонка классикой у женщин проходила в ещё более сложных погодных условиях, чем у мужчин. На трассе была настоящая каша. В таких условиях, казалось, всё было в руках лёгкой и мощной Йохауг. И Терезе сделала всё, что могла. Её гнали все – тренеры, болельщики по трассе, заполненные трибуны.

Но когда она пересекла линию финиша, то поняла, что проиграла. Для Терезе это настоящая драма. Да, она уже 14-кратная чемпионка мира, четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная обладательница Кубка мира. Однако такие поражения – это просто кошмар.

Йохауг уступила 1 см — такова цена золота чемпионата мира:
Какая драма на лыжном чемпионате мира! Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото
Какая драма на лыжном чемпионате мира! Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото

С учётом того, что в командном спринте и эстафете шведки выглядят явными фаворитами, шанс на то, чтобы завоевать золото на домашнем чемпионате мира, у Йохауг будет только в марафоне. Но для этого нужно пережить эти поражения.

Эбба Андерссон

Эбба Андерссон

Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

А Эбба Андерссон к ЧМ-2025 подошла, пожалуй, в лучшей форме в карьере. Она уже говорила, что испытала непередаваемые эмоции, когда обыграла главную норвежку у неё дома на глазах многотысячной толпы. Теперь Эбба сделала это ещё раз. Может, после такого и на марафон замахнётся?

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