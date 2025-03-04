Да что творится на лыжном чемпионате мира? Йохауг вновь проиграла всего мгновение!

Легендарная норвежская лыжница Терезе Йохауг, которая вернулась в большой спорт после рождения дочери только ради выступления на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, во второй гонке подряд потерпела обиднейшее поражение. Цена двух золотых медалей для неё – 1,3 секунды. Лишь мгновение, но вместо золота – два серебра.

Более тяжёлые поражения представить сложно. В скиатлоне Йохауг уступила в очной борьбе всего 0,006 секунды, это всего лишь 1 см, а в классической разделке Терезе не смогла удержать преимущество. Оба раза её обидчицей стала шведка Эбба Андерссон.

Гонка классикой у женщин проходила в ещё более сложных погодных условиях, чем у мужчин. На трассе была настоящая каша. В таких условиях, казалось, всё было в руках лёгкой и мощной Йохауг. И Терезе сделала всё, что могла. Её гнали все – тренеры, болельщики по трассе, заполненные трибуны.

Но когда она пересекла линию финиша, то поняла, что проиграла. Для Терезе это настоящая драма. Да, она уже 14-кратная чемпионка мира, четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная обладательница Кубка мира. Однако такие поражения – это просто кошмар.

С учётом того, что в командном спринте и эстафете шведки выглядят явными фаворитами, шанс на то, чтобы завоевать золото на домашнем чемпионате мира, у Йохауг будет только в марафоне. Но для этого нужно пережить эти поражения.

Эбба Андерссон Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

А Эбба Андерссон к ЧМ-2025 подошла, пожалуй, в лучшей форме в карьере. Она уже говорила, что испытала непередаваемые эмоции, когда обыграла главную норвежку у неё дома на глазах многотысячной толпы. Теперь Эбба сделала это ещё раз. Может, после такого и на марафон замахнётся?