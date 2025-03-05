Драма норвежского лыжника: Эрик Вальнес после травмы спины отвоевал серебро ЧМ-2025!

На ЧМ-2025 по лыжным гонкам в Тронхейме случилась ещё одна победа, но теперь над обстоятельствами и самим собой. Возможно, это звучит слишком громко, но личная драма Эрика Вальнеса, который в классической разделке стал вторым, явно заслуживает внимания.

«Пару дней назад в это никто не верил»

28-летний норвежец бодро начал гонку, а потом проиграл 8,8 секунды Йоханнесу Клебо. Даже при том, что эта дистанция ему не совсем подходила, а он сам вышел на лыжню Тронхейма в первый раз в отличие от конкурентов.

Но серебряной медали на домашнем турнире могло и не быть. За день до старта чемпионата мира Эрик почувствовал боль в пояснице и был вынужден пропустить личный спринт. Под вопросом вообще было его дальнейшее выступление. Врачи всё же допустили его до разделки.

Эрик Вальнес (на переднем плане) Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

«Ещё в среду я бы в это не поверил, серебро очень многое значит для меня. Если говорить проще, это трудно выразить словами. Это всё стоило мне очень многих часов тренировок. Это были действительно очень плохие дни. Это чемпионат мира на моей родной земле.

Думаю, ещё пару дней назад никто не верил, что я буду сегодня на старте», — приводит слова Вальнеса NRK.

4 марта 2025 года в Тронхейме была весьма сложная для лыжников погода: мокрый снег буквально превратил трассу в кашу. Не стоит представлять, насколько трудно было спортсменам. Мы всё равно не поймём этого так, как они.

Тем ценнее медаль Вальнеса, который после финиша не стал скрывать эмоций.

Однако говорить о том, что вопрос со спиной закрыт, ещё рано.

«Не знаю, что происходит с моей спиной. Мы пытались получить помощь от физиотерапевта, вместе гуляли и осматривали достопримечательности Тронхейма. Сделали несколько базовых упражнений, чтобы стабилизировать мышцы. Это явно помогло. Я должен поблагодарить его за то время, которое он потратил на меня. Очевидно, это было очень полезно», — сказал Вальнес в интервью VG.

Сегодня, 5 марта, Вальнес почти наверняка выиграет первое золото на домашнем чемпионате мира. В этот день он вместе с Йоханнесом Клебо побежит командный спринт. Проиграть эту гонку они могут только в случае какого-то форс-мажора.