Клебо может стать величайшим лыжником в истории. Какие рекорды он готов побить?

В Тронхейме норвежец уже взял три золотые медали и на этом не остановится.

Йоханнес Клебо вовсю зажигает на домашнем ЧМ-2025 по лыжным видам спорта. В Тронхейме норвежец выиграл уже три золотые медали. Впереди три гонки (командный спринт, эстафета и марафон), а значит, у Клебо есть реальные шансы не только взять ещё три титула, но и побить несколько великих рекордов. Если справится – станет величайшим в истории!

Самый титулованный лыжник на чемпионатах мира

Сейчас на счету Клебо 12 титулов чемпиона мира. До рекорда среди мужчин, который удерживает Петтер Нортуг, не хватает ещё одной победы. С учётом того, что до конца ЧМ-2025 осталось три гонки, у Йоханнеса есть все шансы опередить Нортуга и стать наиболее титулованным лыжником на ЧМ.

Правда, до звания самого-самого Клебо пока далеко. Рекордсменкой по титулам на ЧМ пока остаётся Марит Бьорген – у неё их 18. Однако в будущем Йоханнес может обойти даже свою великую соотечественницу.

Наибольшее количество золотых медалей с одного турнира

На ЧМ-2025 Клебо выиграл уже три золотые медали. Впереди ещё три гонки, а это значит есть шанс взять ещё три титула. Если это случится, то Йоханнес станет рекордсменом по победам на одном чемпионате мира. Сейчас это достижение принадлежит Елене Вяльбе. На ЧМ-1997 в Тронхейме россиянка выиграла пять золотых медалей, победив во всех гонках.

На ЧМ-2025 Клебо, вероятнее всего, спокойно сможет повторить рекорд Вяльбе, выиграв командный спринт и эстафету. Если же Йоханнесу удастся затащить и марафон, то он установит «вечный» рекорд.

Четырёхкратный чемпион мира в командном спринте

На ЧМ-2023 Клебо уже покорилось одно достижение – он стал первым лыжником, который взял три титула чемпиона мира в командном спринте. На ЧМ-2025 Йоханнес имеет все шансы обновить своё же достижение. Для этого ему просто необходимо выиграть в четвёртый раз. Возможно ли это? Да!