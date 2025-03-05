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Чемпионат мира – 2025, лыжные гонки, Йоханнес Клебо может побить три рекорда на чемпионате мира

Клебо может стать величайшим лыжником в истории. Какие рекорды он готов побить?
Татьяна Постникова
Какие рекорды готов побить Клебо?
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В Тронхейме норвежец уже взял три золотые медали и на этом не остановится.

Йоханнес Клебо вовсю зажигает на домашнем ЧМ-2025 по лыжным видам спорта. В Тронхейме норвежец выиграл уже три золотые медали. Впереди три гонки (командный спринт, эстафета и марафон), а значит, у Клебо есть реальные шансы не только взять ещё три титула, но и побить несколько великих рекордов. Если справится – станет величайшим в истории!

Полное расписание чемпионата мира – 2025
Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам

Самый титулованный лыжник на чемпионатах мира

Сейчас на счету Клебо 12 титулов чемпиона мира. До рекорда среди мужчин, который удерживает Петтер Нортуг, не хватает ещё одной победы. С учётом того, что до конца ЧМ-2025 осталось три гонки, у Йоханнеса есть все шансы опередить Нортуга и стать наиболее титулованным лыжником на ЧМ.

Правда, до звания самого-самого Клебо пока далеко. Рекордсменкой по титулам на ЧМ пока остаётся Марит Бьорген – у неё их 18. Однако в будущем Йоханнес может обойти даже свою великую соотечественницу.

Как Клебо выиграл своё 12-е золото на ЧМ?
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Наибольшее количество золотых медалей с одного турнира

На ЧМ-2025 Клебо выиграл уже три золотые медали. Впереди ещё три гонки, а это значит есть шанс взять ещё три титула. Если это случится, то Йоханнес станет рекордсменом по победам на одном чемпионате мира. Сейчас это достижение принадлежит Елене Вяльбе. На ЧМ-1997 в Тронхейме россиянка выиграла пять золотых медалей, победив во всех гонках.

На ЧМ-2025 Клебо, вероятнее всего, спокойно сможет повторить рекорд Вяльбе, выиграв командный спринт и эстафету. Если же Йоханнесу удастся затащить и марафон, то он установит «вечный» рекорд.

Четырёхкратный чемпион мира в командном спринте

На ЧМ-2023 Клебо уже покорилось одно достижение – он стал первым лыжником, который взял три титула чемпиона мира в командном спринте. На ЧМ-2025 Йоханнес имеет все шансы обновить своё же достижение. Для этого ему просто необходимо выиграть в четвёртый раз. Возможно ли это? Да!

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