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Интервью с российской сноубордисткой Есенией Степановой: мечты об Олимпиаде, фестиваль New Star Camp – 2025, полёты на самолёте

Звезда русского сноуборда управляет самолётом и мечтает об Олимпиаде. Кто эта красотка?
Юлия Сидорова
Неподражаемая Есения Степанова!
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Знакомьтесь! Неподражаемая Есения Степанова!

Пока Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) только грозится вернуть россиян на международные соревнования в нейтральном статусе, наши спортсмены продолжают соревноваться на внутренних стартах. Жизнь кипит: турниры проводятся, медали разыгрываются, новые звёзды, готовые вскоре засиять на мировой арене, появляются.

Одна из таких – сноубордистка Есения Степанова.

Она успела чуть-чуть прочувствовать атмосферу международных турниров, но в 17 лет её прогнали с первенства мира. Главные победы она одерживает в родных стенах, хотя по-прежнему мечтает об Олимпиаде.

Её следующий важный старт – спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp в Сочи. В этот раз он проводится совместно с национальной федерацией, поэтому на «Розе Хутор» в рамках фестиваля состоится и этап Кубка России в биг-эйре. Будет удивлять своими трюками и Есения – трёхкратная чемпионка страны и победительница Кубка России в биг-эйре и слоупстайле.

Мы познакомились с Есенией поближе и выяснили немало удивительного. Хотя бы то, что девушка отвлекается от сноуборда… пилотируя самолёт!

«Хочется посетить всё и сразу»

– Есения, ты раньше уже участвовала в фестивале New Star Camp?
– Да, уже не первый год. Первый раз участвовала, когда мне было, наверное, лет 14. Я просто узнала об этом ивенте и поехала сама, а потом уже начали приглашать.

– Какие впечатления от фестиваля у тебя остались?
– Самые положительные. Это всегда эмоции: от музыки, от катания – одно удовольствие. Я посетила концерты артистов, ходила на утреннюю йогу, участвовала в контестах, в женских соревнованиях. В прошлом году выиграла Roxy day – это фановый женский контест.

– В этом году в рамках фестиваля впервые пройдёт финальный этап Кубка России в дисциплине биг-эйр. Чего ты ожидаешь от такого тандема праздника и соревнований?
– Мне кажется, что должно быть суперклассно, потому что нам всегда не хватает публики, болельщиков. А на New Star Camp они есть. Всегда больше хочется сражаться за пьедестал, за первое место, когда на тебя смотрят другие люди, кто-то болеет. Мне кажется, будет совсем другая атмосфера, чем на обычных этапах.

– Кстати, сноуборд, по-моему, вообще не показывают по телевидению. Ощущаешь, что ты успешная спортсменка? Тебя узнают?
– Ну нет, показывают. У нас есть трансляции финалов, однако они в основном в федерации сноуборда. Показывают, но явно меньше, чем футбол или хоккей. Если узнают, то это в основном сноуборд-индустрия, потому что всё равно в России ещё не совсем развит и популярен сноуборд – как то же фигурное катание.

На New Star Camp узнавали, и это, конечно, очень приятно. Особенно когда подошла маленькая девочка, и её отец сказал, что она моя фанатка (улыбается).

Есения Степанова на New Star Camp

Есения Степанова на New Star Camp

Фото: Архив New Star Camp

– Очень мило. А не помешает эта всеобщая атмосфера праздника во время фестиваля правильно настроиться на соревнования?
– У нас, во-первых, соревнований, таких как Кубок России, ещё не было на New Star Camp. В основном там контесты более фановые, в удовольствие. Но, думаю, спортсменам всё равно будет не так тяжело настроиться. Это же Кубок России. Просто между соревнованиями будет возможность ещё послушать классных артистов, поучаствовать в разных конкурсах и вообще побыть в этой весёлой атмосфере. Будет вдвойне приятно выигрывать.

– Ты сама собираешься посещать мастер-классы, концерты, диджей-сеты между соревнованиями? Или сначала соревнования, а потом уже развлечения, если время останется?
– Ой, если честно, ещё об этом особо не думала. Я собираюсь посещать интересных для меня спикеров. Перед самими соревнованиями, скорее всего, проведу вечер в более тихой обстановке. А после соревнований, конечно, как обычно – хочется посетить всё и сразу, потому что на New Star Camp столько всего. Ты просто не успеваешь побывать везде (улыбается).

Я бы сказала, что это самый ожидаемый отпуск после тяжёлого соревновательного сезона для каждого спортсмена. Мы, правда, все ждём. Для меня это в первую очередь встреча с друзьями. Там собирается всё сноубордическое комьюнити: все весело проводят время, наконец-таки отдыхают и катаются в удовольствие, потому что соревнований в сезоне много, и в основном все готовятся, никак не продохнуть. А New Star Camp – это та самая неделя, когда ты наслаждаешься и катанием, и днями, проведёнными там. Спасибо Игорю Игнатьеву и его команде за это. Мне кажется, организовать и провести такой большой ивент – это работа профессионалов.

– Федерация впервые проводит что-то подобное. Как ты думаешь, может ли это повлиять на направление её дальнейшего движения, на привлечение новых болельщиков?
– Мне кажется, да, потому что это довольно большая аудитория, и как минимум они все увидят зрелищные прыжки. Возможно, кому-то понравится, возможно, кто-то будет следить, и появится больше желающих организовать такие же соревнования на других ивентах. В любом случае это сработает на развитие сноуборда.

Атмосфера New Star Camp

Атмосфера New Star Camp

Фото: Архив New Star Camp

«Только дуракам неведом страх»

– Ты выполняешь какие-то невероятные трюки. У тебя есть чувство страха, инстинкт самосохранения?
– Только дуракам неведом страх (улыбается). Каким бы бесстрашным ты ни был, всё равно понимаешь границы, насколько сложный ты можешь попробовать трюк, насколько вообще это уместно. В общем, страх всегда есть, но его надо направлять в нужное русло.

– А ты перед каждым выступлением испытываешь этот страх? Или это больше адреналин?
– Нет, у меня нет страха на выступлениях. В основном испытываю его тогда, когда пробую какой-то новый трюк или впервые прыгаю с какого-то большого трамплина, где ещё не уверена в нужной скорости. Но стоит всё обдумать – и страха становится намного меньше. А перед соревнованиями это уже больше концентрация, то есть страха там уже нет, потому что знаю свою программу, знаю, что делаю.

– Как ты вообще ощущаешь себя, когда стоишь на доске и выполняешь трюки?
– В основном ощущаю одно удовольствие (улыбается). Особенно когда катаюсь в хорошую погоду, когда уезжаю в новый или стильный трюк – это незабываемое ощущение: чувствуешь прилив адреналина, радость от выполненного трюка, и хочется ещё и ещё больше кататься.

– А со временем это ощущение кайфа от прыжков не проходит?
– Я думаю, что наоборот. У меня оно усиливается. Если это ощущение уйдёт, то я вряд ли продолжу кататься. Для меня важно получать удовольствие как от результата, так и от самого процесса. Самое интересное, самое лучшее – это всегда прогрессировать, делать новые трюки, и тогда это всё больше и больше захватывает. А если нет кайфа, для чего тогда это всё?

Есения Степанова на New Star Camp

Есения Степанова на New Star Camp

Фото: Архив New Star Camp

«Я обучаюсь на частного пилота»

– Ты сразу поняла, что сноуборд – это твоё? Как ты вообще пришла в сноуборд?
– Нет, не сразу. У меня в семье все спортсмены, и с самого детства меня отдавали в разные секции. И вот как-то попробовала сначала вейкборд, потом сноуборд, и пошло-поехало – медаль за медалью. У меня и до этого были медали. В основном я занималась плаванием, спортивной гимнастикой, танцами и потом пришла в сноуборд.

Когда ты ребёнок, то особо не понимаешь, что вообще происходит. Ты просто катаешься, просто выигрываешь, а потом со временем уже понимаешь, что, может быть, тебе это нравится.

– Ты сказала, что из спортивной семьи. А чем занимались твои родители?
– У меня папа – бывший тренер по тайскому боксу, а мама – заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу.

– Обалдеть. А ты сама пробовала? С мамой летала?
– Да, с мамой летала в самолёте. Я всё детство провела на аэродроме, и, видимо, из-за этого было какое-то отторжение, не хотелось самой даже пробовать. Но в 15 лет всё-таки решилась — и мне очень понравилось. Я сама пошла обучаться на частного пилота. Мама сказала, мол, сначала будешь прыгать с парашютом. Я прыгнула. Потом сказала научиться летать на планере. Я научилась. И только после этого разрешила обучаться управлять однодвигательным самолётом. И так по чуть-чуть. Сейчас тоже обучаюсь у мамы высшему пилотажу, когда есть время летом.

– То есть ты ещё и пилот?
– Отчасти, да (улыбается).

Есения Степанова на авиашоу

Есения Степанова на авиашоу

Фото: Из личного архива спортсменки

– Ты можешь сесть одна в самолёт и полететь?
– Да, я могу летать самостоятельно на Cessna 172.

Думаю, когда-нибудь точно смогу вместе с мамой крутить фигуры высшего пилотажа. Я и на соревнованиях выступаю по высшему пилотажу. Правда, во второй и третьей лигах, но потихоньку двигаюсь. Первые медальки тоже есть (улыбается). Эти лиги ещё идут с инструктором, потому что это начинающий уровень, и там без него никак. Мне нужно побольше времени уделять высшему пилотажу.

– А в высшем пилотаже же нет ограничений по возрасту?
– Да, если сравнивать со сноубордом, то ты можешь выступать хоть до 60, если здоровье позволяет. Вот моей маме позволяет, она выигрывает чемпионат России каждый год, соревнуясь не только с женщинами, но и с мужчинами.

– Круто. Ты говоришь, хотела бы выступить когда-нибудь с мамой. В одном самолёте или как-то параллельно?
– Хотелось бы, однако это пока мечта, потому что всё-таки в основном время уходит на сноуборд. Но она выступает в авиашоу, и часто они проходят в России. Конечно, хотелось бы вместе на двух самолётах выступить, как команда.

– Это её личное авиашоу?
– Нет, в основном её приглашают на разные праздничные авиашоу в России и в Китае. Но как идея — было бы классно провести своё личное авиашоу. Может, когда-нибудь и получится…

– Ты думала о том, чтобы после завершения карьеры сноубордистки полностью податься пилотирование?
– Полностью, наверное, не получится. Пока стараюсь думать только о сноуборде. Дополнительно, да, занимаюсь по чуть-чуть, уделяю этому внимание, потому что всё-таки это такой вид спорта, где можно выступать и в 30, и в 40, и в 50.

– Хотела спросить, не хватаются ли родители за сердце, когда ты выполняешь свои трюки. А потом узнала про твою маму, которая вообще выступает в небе…
– Ну мама всё равно хватается (смеётся). Она иногда говорит: «Еся, переходи в мой спорт, тут более безопасно». Потому что у нас очень травматичный вид спорта. Мне кажется, у всех сноубордистов хоть одна травма, но точно была. Поэтому мама, конечно, очень переживает, следит за соревнованиями через закрытые рукой глаза (смеётся).

Есения Степанова во время выступления

Есения Степанова во время выступления

Фото: Из личного архива спортсменки

– А боксом ты занималась?
– Да, в детстве немножко занималась тайским боксом. И брат у меня занимался борьбой. Я ездила на сборы вместе с ними, с мужчинами. Вместе бегали в горы, качали физику и всё такое.

– Если бы не сноуборд, то какой вид спорта ты бы выбрала?
– Мне очень нравилась спортивная гимнастика. И моя мама в прошлом была спортивной гимнасткой. Но она меня забрала по единственной причине: я тогда была маленькая, а тренеры в основном готовили взрослых, детским группам внимания уделяли мало. Так что мама забрала меня. Но вообще мне нравилась спортивная гимнастика. Наверное, это была бы она.

«Вдруг нас сейчас откроют»

– Видела, что тебе уже в 16 лет пророчили славу двукратной олимпийской чемпионки Анны Гассер. Тебя это мотивировало?
– Мотивировало, да. Анна очень помогала мне и до сих пор помогает. Она устраивала сессии от Red Bull, на которые меня постоянно приглашала, несмотря на все мировые запреты. И я ей очень благодарна.

– То есть вы с ней лично знакомы?
– Мы с ней хорошие друзья.

– А где вы познакомились?
– Мы познакомились ещё лет пять назад, когда у нас был сбор команды России за границей, как раз в Австрии, где она родилась. Анна меня заметила и написала, позвала на свою сессию. Там мы уже сдружились, теперь постоянно видимся, когда я где-то тренируюсь, и вместе проводим время.

Есения Степанова и Анна Гассер

Есения Степанова и Анна Гассер

Фото: Из личного архива Есении Степановой

– А что она говорит насчёт того, что Россию не допускают и ты не можешь выступать на международной арене?
– Они все говорят: «I'm so sorry» (улыбается). Анна, как и другие спортсмены считает, что спорт должен быть вне политики, что русские спортсмены должны участвовать и показывать свой талант, потому что сейчас, по сути, это просто дорога в никуда, если ты не можешь соревноваться.

– Тебе сейчас 20 лет. По России ты выиграла уже практически всё, что только можно, а на международную арену не пускают. Что тебя мотивирует сейчас?
– Это, наверное, самый тяжёлый вопрос (улыбается). Потому что в такие моменты нужно просто ждать и мотивироваться тем, что есть, то есть ставить какие-то маленькие цели. Для меня, например, сейчас это чемпионат России: вот чемпионат России, а там посмотрим, вдруг нас откроют. И вот так вот по чуть-чуть. Но тяжело следовать какой-то мотивации, когда всё закрыто. Для меня пока остаётся мотивацией то, что у нас остался год до Олимпиады. Вдруг нас сейчас откроют.

«Надежда умирает последней»

– Ты мечтаешь об Олимпиаде?
– Ну, конечно. Это всю жизнь была моя главная цель как спортсмена. Когда нас закрыли, я встала в ступор: что я вообще делаю в спорте, если нет Олимпийских игр, если нет шанса на олимпийскую медаль. Поэтому, да, это, наверное, главная цель, к которой я стремлюсь.

– А когда только закрыли, что ты думала делать дальше со спортом?
– Я тогда ещё не поняла, что закроют на такой срок. В момент, когда закрыли, мне было 17 лет, и я находилась в Швейцарии на первенстве мира, в котором нам запретили участвовать. Для меня это был, конечно, шок. Я собиралась показать себя, а в итоге мы просто улетели в Москву. Но тогда я ещё не совсем понимала, что вообще происходит. Со временем только осознала, что это надолго и надо просто ждать. Но цель у меня всё равно остаётся до сих пор — это Олимпийские игры.

– В процентном соотношении – на сколько веришь в то, что Россию допустят до Олимпиады в 2026 году?
– Это тяжело сказать, правда. Меня это ещё больше сбивает, потому что у меня хоть какая-то цель есть, к которой я стремлюсь. Я не знаю, какой процент. Ближайшее собрание в мае. Если вдруг каким-то образом откроют, сейчас не хочу никак сглазить, то, возможно, мы успеем.

Но нужно будет ещё успеть отобраться, а это довольно долгий процесс. Отбор довольно сложный, нужно набрать достаточное количество баллов на Кубках Европы, чтобы попасть на «мир», и уже по Кубкам мира войти топ-30 за два сезона, чтобы поехать на Олимпиаду. Два сезона у нас уже в любом случае не будет. По сезону ты должен так хорошо выступить, чтобы войти в топ-30. Поэтому отобраться на Олимпиаду будет сложновато. Как бы успеть.

Есения с золотой медалью Спартакиады

Есения с золотой медалью Спартакиады

Фото: Из личного архива спортсменки

– Как ты думаешь, в отрыве от международной арены, каковы твои шансы на успех сейчас?
– Ну… Шанс всегда есть (улыбается). Сейчас тяжело сказать, мировой уровень растёт с каждым днём, и тяжело сравнивать, наблюдая со стороны.

– А как ты поддерживаешь такой уровень, чтобы вернуться в полной боевой готовности?
– Я стараюсь сама выезжать на тренировочные сборы. Конечно, у нас есть ещё сборы с национальной командой в Китае. Дополнительно мы с ребятами выезжаем в Швейцарию, Австрию, где трамплины побольше, более похожи на реальные соревновательные трамплины.

– А ты уже пыталась получить нейтральный статус? Или, может быть, кто-то другой в сноуборде получал его?
– Нет, никто не получал. В сноуборде, по крайней мере, во фристайле, в наших дисциплинах, никто не получал такого статуса. И я, если честно, не знаю, как это работает, потому что для нас, в принципе, соревнования закрыты.

– Если в 2026 году всё-таки не допустят даже в нейтральном статусе, ты будешь ждать Олимпиаду-2030?
– Сейчас говорю, что нет, потому что тяжело ждать ещё четыре года, и непонятно вообще, откроют ли они, допустят ли. Но я не могу точно ответить, моё мнение может поменяться ещё сто раз. Пока не знаю.

– Если в твоей жизни Олимпиада всё-таки не случится…
– Мне будет обидно. У меня, в принципе, уже было принятие, что, возможно, её не будет. Сначала буквально сидела без цели, не понимала, что вообще тогда делать. Но я думаю, что это надо просто принять и быть лучшим в чём-то другом, если это невозможно в сноуборде.

– Но вера в то, что она будет, всё-таки сильнее?
– Надежда умирает последней (улыбается).

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