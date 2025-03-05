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Клебо стал 13-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам, он догнал по количеству титулов Нортуга

На лыжном ЧМ-2025 творится история: Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо и Петтер Нортуг
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Норвежский супермен стал 13-кратным чемпионом мира.

На ЧМ-2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме свершилось то, что могло случиться теоретически, но во что до старта турнира не слишком верилось. Йоханнес Клебо стал 13-кратным чемпионом мира и догнал по количеству золотых наград легендарного соотечественника Петтера Нортуга.

Кто помог Клебо стать 13-кратным чемпионом мира?
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Историческое событие произошло после командного спринта классическим стилем, в котором Клебо вместе с Эриком Вальнесом были главными фаворитами. В их победе не сомневался никто. Свой статус норвежцы подтвердили уже после двух этапов, а далее их отрыв от соперников только рос. На финише Клебо был настолько впереди остальных, что вполне мог позволить себе взять национальный флаг, но на той каше, в которую превратилась трасса, предпочёл просто приветствовать переполненные трибуны.

За его спиной развернулась драматичная борьба за второе и третье места между тремя командами. В этой борьбе лишними оказались итальянцы – Федерико Пеллегрино не сдюжил в финише классикой. Вторыми стали финны, третьими – шведы.

Клебо готов стать величайшим в мире:
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Клебо может стать величайшим лыжником в истории. Какие рекорды он готов побить?

А Клебо в четырёх гонках в Тронхейме завоевал четыре золотых награды. И впереди ещё эстафета с гарантированной победой, а также марафон. Теперь он сравнялся с легендарным Нортугом по количеству золота на чемпионатах мира, а после эстафеты сравняется с Еленой Вяльбе, в активе которой 14 золотых медалей.

Норвежец выигрывает не только спринты и эстафеты:
Клебо — великий. Хотя швед и обещал обыграть его «с бодуна»
Клебо — великий. Хотя швед и обещал обыграть его «с бодуна»

Столько же наград, как у Вяльбе, в активе Терезе Йохауг, но у норвежки также есть шансы изменить это количество после эстафеты и марафона. Однако нет сомнений, что Клебо в итоге превзойдёт Йохауг. Да и до абсолютного рекорда Марит Бьорген останется совсем немного.

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