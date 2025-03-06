«Я очень разозлилась». Лидер Кубка России в лыжах воспряла в нужный момент!

Женская коньковая разделка на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам – 2025 в Казани почти полностью повторила то, что было два года назад в Тюмени. Екатерина Смирнова — первая, Алина Пеклецова — вторая, а Наталья Терентьева не стартовала.

То, что Терентьева не стартовала сейчас, вполне объяснимо. Наталья продолжает кормить грудью дочь Василису, да и бежать все гонки на чемпионате России, когда полноценное возвращение в спорт состоялось только в январе, пока рано. Два года назад Наталья выиграла две личные гонки, но затем серьёзно заболела. К счастью, сейчас причина другая.

Тогда за первое место боролись – внезапно! – Алина Пеклецова и ожидаемо Екатерина Смирнова, и разница в итоге составила всего 2 секунды в пользу более опытной лыжницы. Пеклецова тогда выиграла первую в карьере медаль на взрослом чемпионате России, и это было сенсацией.

Сейчас Алина считалась одним из фаворитов гонки и свой статус подтвердила. Она отлично разложилась на дистанции и опередила Дарью Непряеву, которая вмешалась в борьбу за первое место. Именно эти девушки на всех отсечках были рядом, но постепенно Алина по капле отгрызала преимущество. Полторы секунды, две, четыре, а на финише – шесть!

Однако обе они проиграли спортсменке, которая в первой половине сезона просто феерила на Кубке России, да и сейчас возглавляет общий зачёт. Екатерина Смирнова провела гонку так, как она умеет и любит. Не самый быстрый разгон, но затем увеличивающаяся скорость, которая ближе к финишу обеспечивает большое преимущество.

Смирнова финишировала с преимуществом в 20 секунд перед Пеклецовой, а затем разрыдалась от счастья.

«Эмоции переполняют! Я выходила только за победой, но переживала за лыжи, что они встанут по ходу гонки из-за свежего снега. Однако всё было прекрасно! Сервис отработал на высшем уровне, а моя счастливая пара меня не подвела. Хочу огромное спасибо сказать своему физиотерапевту, благодаря которому избавилась от давней проблемы – затекавших надкостниц. Конечно, из-за того что на гонку не вышла Наталья Терентьева, у меня двоякие чувства. С одной стороны, минус соперница, с другой — победа не такая яркая. После неудачи в скиатлоне я очень разозлилась и сказала себе, что в разделке обязательно нужно быть в призах. Сейчас у меня точно будет эйфория», — сказала Смирнова после финиша в эфире «Матча».

Кстати, два года назад Алина Пеклецова также отмечала, что отсутствие Натальи Терентьевой помогло ей выиграть первую медаль взрослого чемпионата России. А Дарья Непряева передала привет сестре, которая не верила в её финиш в тройке лучших в этой гонке.