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Лыжница Екатерина Смирнова стала чемпионкой России – 2025 в гонке на 10 км, полные результаты

«Я очень разозлилась». Лидер Кубка России в лыжах воспряла в нужный момент!
Андрей Шитихин
Смирнова стала чемпионкой России в гонке на 10 км
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Екатерина Смирнова стала чемпионкой России в коньковой разделке, опередив ближайших соперниц на 20 секунд.

Женская коньковая разделка на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам – 2025 в Казани почти полностью повторила то, что было два года назад в Тюмени. Екатерина Смирнова — первая, Алина Пеклецова — вторая, а Наталья Терентьева не стартовала.

То, что Терентьева не стартовала сейчас, вполне объяснимо. Наталья продолжает кормить грудью дочь Василису, да и бежать все гонки на чемпионате России, когда полноценное возвращение в спорт состоялось только в январе, пока рано. Два года назад Наталья выиграла две личные гонки, но затем серьёзно заболела. К счастью, сейчас причина другая.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
24:16.9
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+21.90
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+28.20

Тогда за первое место боролись – внезапно! – Алина Пеклецова и ожидаемо Екатерина Смирнова, и разница в итоге составила всего 2 секунды в пользу более опытной лыжницы. Пеклецова тогда выиграла первую в карьере медаль на взрослом чемпионате России, и это было сенсацией.

Сейчас Алина считалась одним из фаворитов гонки и свой статус подтвердила. Она отлично разложилась на дистанции и опередила Дарью Непряеву, которая вмешалась в борьбу за первое место. Именно эти девушки на всех отсечках были рядом, но постепенно Алина по капле отгрызала преимущество. Полторы секунды, две, четыре, а на финише – шесть!

В чём секрет лидера общего зачёта Кубка России?
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Однако обе они проиграли спортсменке, которая в первой половине сезона просто феерила на Кубке России, да и сейчас возглавляет общий зачёт. Екатерина Смирнова провела гонку так, как она умеет и любит. Не самый быстрый разгон, но затем увеличивающаяся скорость, которая ближе к финишу обеспечивает большое преимущество.

Смирнова финишировала с преимуществом в 20 секунд перед Пеклецовой, а затем разрыдалась от счастья.

На этот раз битва сестёр на ЧР-2025 не состоялась:
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«Эмоции переполняют! Я выходила только за победой, но переживала за лыжи, что они встанут по ходу гонки из-за свежего снега. Однако всё было прекрасно! Сервис отработал на высшем уровне, а моя счастливая пара меня не подвела. Хочу огромное спасибо сказать своему физиотерапевту, благодаря которому избавилась от давней проблемы – затекавших надкостниц. Конечно, из-за того что на гонку не вышла Наталья Терентьева, у меня двоякие чувства. С одной стороны, минус соперница, с другой — победа не такая яркая. После неудачи в скиатлоне я очень разозлилась и сказала себе, что в разделке обязательно нужно быть в призах. Сейчас у меня точно будет эйфория», — сказала Смирнова после финиша в эфире «Матча».

Кстати, два года назад Алина Пеклецова также отмечала, что отсутствие Натальи Терентьевой помогло ей выиграть первую медаль взрослого чемпионата России. А Дарья Непряева передала привет сестре, которая не верила в её финиш в тройке лучших в этой гонке.

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