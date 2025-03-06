«Я выиграл, потому что никто не бил палкой в спину!» Злой Большунов — вновь чемпион России

Трёхкратный олимпийский чемпион не просто победил, но и высказал всё в адрес главного соперника.

Какой же огонь разгорается на чемпионате России – 2025 по лыжным гонкам в Казани! Александр Большунов выиграл разделку на 10 км свободным стилем, став 23-кратным чемпионом страны. Но после финиша он не стал сдерживать эмоций и выдал резкий спич в адрес судей и своего непримиримого соперника Сергея Устюгова.

Большунов со старта задал самую высокую скорость и держал её до последнего равнинного километра. Лишь на этом отрезке к нему смог приблизиться Савелий Коростелёв, который в итоге стал вторым. Но Большунов боролся сам с собой и вновь выиграл.

После финиша он был взвинчен и выплеснул все чувства, которые долго сдерживал.

«Сегодня было попроще, потому что меня никто не бил палкой по мышцам. Да, я вышел на гонку злым, но как тут не быть злым, когда тебя просто убирают с финала, а тому, кто бьёт палкой в спину – ничего?! На спринте был удар палкой, было рассечение мышцы – так нельзя. По международным правилам человека, который бьёт палкой и наносит повреждение, не просто дисквалифицировали бы в конкретной гонке, но и на энное количество гонок отстранили бы!» — заявил Большунов журналистам.

Далее он чуть успокоился и ответил на вопрос о том, насколько его мотивирует возможный допуск на Олимпиаду-2026.

«Олимпиада – то, что двигает меня вперёд. Даже если есть хоть 1%, что нас допустят, я буду готовиться. А если не допустят – ради чего тогда бегать?» — сказал трёхкратный олимпийский чемпион.

Устюгов в разделке, кстати, стал четвёртым, совсем немного уступив Артёму Мальцеву. Но если бы у него был более поздний номер, мог бы забежать и в тройку призёров.

Жаль, что между двумя легендарными российскими лыжниками такие резкие отношения. И вряд ли они улучшатся в ближайшее время после тех слов, что были произнесены Большуновым.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

Хотя Сергей свой ход сделал.

«Я ничего Александру отвечать не буду. Нам надо зарыть топор войны и бороться только на лыжне, как он это и сделал сегодня. На Олимпиаде за то, что он прыгнул мне на лыжи, ему бы показали жёлтую карточку и дисквалифицировали. Он готовится к Олимпиаде. А я готовлюсь к чемпионату России и делаю всё, чтобы показать результат и обеспечить нашу мини-команду на следующий сезон. Что касается Олимпиады – я реалист. У нас есть рейтинг, и мне будет сложно пробиться. Для меня главный старт – чемпионат России», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Зароют ли два крутых спортсмена этот топор?