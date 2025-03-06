Клебо сравнялся с Вяльбе! Норвежец шёл к этому всю карьеру

Теперь оба — 14-кратные чемпионы мира и оба выиграли по пять золотых наград на одном турнире.

После подвигов Йоханнеса Клебо на домашнем чемпионате мира – 2025 в Тронхейме в спринте и личных гонках его финиш с национальным флагом в мужской эстафете получился будничным. А ведь после этого финиша Йоханнес стал самым титулованным лыжником в истории и сравнялся с легендарной Еленой Вяльбе.

Конечно, в победе норвежцев в эстафете не было никаких сомнений. Без сборной России в сильнейшем составе и в лучшей форме оказать сопротивление родоначальникам лыж никто и не пытался. Норвежские лыжники не прохлаждались, а работали на максимум, просто остальные были совсем уж далеко.

Эрик Вальнес, Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен сделали всё, чтобы Йоханнес Клебо метров за 300 до финиша взял флаг и спокойненько финишировал.

Йоханнес стал 14-кратным чемпионом мира, опередив Петтера Нортуга. Он шёл к этому всю карьеру. Теперь Клебо – самый титулованный лыжник мира. По количеству золотых наград он сравнялся с Еленой Вяльбе, героиней Тронхейма-1997. Тогда нынешний руководитель ФЛГР выиграла на глазах короля Норвегии все пять гонок.

Клебо тоже завоевал пять золотых медалей, но у него есть возможность стать абсолютным чемпионом. 8 марта он побежит коньковый марафон, который никогда в карьере не выигрывал. Однако он до Тронхейма-2025 и в дистанционных гонках на чемпионатах мира не побеждал, а к турниру своей жизни подошёл в идеальной форме.

Так что всё возможно. Александр Большунов предсказывал Клебо шесть золотых ещё на ЧМ-2023 в Планице, но норвежец решил отложить реализацию на пару лет. Ему осталось выиграть последнюю гонку.