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Йоханнес Клебо стал 14-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам, сравнявшись с Еленой Вяльбе

Клебо сравнялся с Вяльбе! Норвежец шёл к этому всю карьеру
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо стал 14-кратным чемпионом мира
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Теперь оба — 14-кратные чемпионы мира и оба выиграли по пять золотых наград на одном турнире.

После подвигов Йоханнеса Клебо на домашнем чемпионате мира – 2025 в Тронхейме в спринте и личных гонках его финиш с национальным флагом в мужской эстафете получился будничным. А ведь после этого финиша Йоханнес стал самым титулованным лыжником в истории и сравнялся с легендарной Еленой Вяльбе.

Конечно, в победе норвежцев в эстафете не было никаких сомнений. Без сборной России в сильнейшем составе и в лучшей форме оказать сопротивление родоначальникам лыж никто и не пытался. Норвежские лыжники не прохлаждались, а работали на максимум, просто остальные были совсем уж далеко.

Клебо на ЧМ-2025 не остановить:
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Эрик Вальнес, Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен сделали всё, чтобы Йоханнес Клебо метров за 300 до финиша взял флаг и спокойненько финишировал.

Йоханнес стал 14-кратным чемпионом мира, опередив Петтера Нортуга. Он шёл к этому всю карьеру. Теперь Клебо – самый титулованный лыжник мира. По количеству золотых наград он сравнялся с Еленой Вяльбе, героиней Тронхейма-1997. Тогда нынешний руководитель ФЛГР выиграла на глазах короля Норвегии все пять гонок.

Вяльбе на ЧМ-1997 сделала больше, чем просто выиграла все гонки:
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Клебо тоже завоевал пять золотых медалей, но у него есть возможность стать абсолютным чемпионом. 8 марта он побежит коньковый марафон, который никогда в карьере не выигрывал. Однако он до Тронхейма-2025 и в дистанционных гонках на чемпионатах мира не побеждал, а к турниру своей жизни подошёл в идеальной форме.

Так что всё возможно. Александр Большунов предсказывал Клебо шесть золотых ещё на ЧМ-2023 в Планице, но норвежец решил отложить реализацию на пару лет. Ему осталось выиграть последнюю гонку.

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