«Не скрываю: очень хочется на Олимпиаду». Дарья Непряева – о сестре, Милане и хейтерах

В Казани продолжается чемпионат России по лыжным гонкам, и одной из самых успешных спортсменок турнира уже сейчас можно назвать Дарью Непряеву. 22-летняя лыжница стала второй в скиатлоне, третьей в коньковой разделке на 10 км, а также заняла второе место в смешанной эстафете в составе первой сборной Республики Татарстан.

Постепенно Дарья из числа перспективных и подающих надежды спортсменок переходит в категорию полноценных лидеров сборной. Что влияет и на её восприятие своего места в российском спорте. Непряева больше не хочет, чтобы на неё смотрели как на младшую сестру олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, и доказывает делом, что её карьера может сложиться не менее успешно, чем у именитой сестры. В беседе с «Чемпионатом» Дарья подвела для себя личные итоги чемпионата России, рассказала о сборах на олимпийских трассах в Италии и поделилась мыслями о будущем.

Дарья Непряева Фото: Егор Алеев/ТАСС

«Надеюсь, что привезу из Милана в следующем году олимпийский талисманчик»

– Если подводить предварительные итоги чемпионата России, для вас они скорее позитивные?

– Рада, что у меня практически всё получается, в каждой гонке получается бороться за медали, очень рада, что получилось подойти к этому чемпионату в достаточно неплохой форме и показать себя.

– Что больше всего порадовало? Прогресс в коньковых гонках?

– Думаю, что так — очень рада, что у меня получилось попасть в тройку в коньковой разделке. В принципе, в каждой гонке я среди претендентов на медали. За этот год я стала одним из главных универсалов в нашей сборной. Очень радует такой прогресс.

– То есть сейчас готовы бежать и побеждать в каждой гонке – и в масс-старте, и в раздельных гонках, и в спринте?

– Всё так, рассчитываю на максимум в каждой дисциплине.

– А если говорить о специализации, что для себя видите приоритетом?

– Честно говоря, уже и нет приоритета. Разве что классические разделки выделю. Мне нравится их бегать, я чувствую себя уверенно в них, многое получается. В принципе, сейчас по своим ощущениям не могу выделить какую-то отдельную гонку, любимая всё-таки классическая разделка, но так как в каждой гонке получается бороться, зачем выбирать. Будем стараться в каждой гонке. На этапе Кубка России в Казани, например, победила в скиатлоне.

– Текущая форма – ваш максимум или можно ещё прибавлять?

– Конечно, можно прибавлять, потому что чувствую порой, как иду по дистанции и закисаю немного. Сегодня тоже подслила финиш, если честно. Так что есть внутри меня резервы, огромный потенциал, как мне кажется, могу бороться за лучшие места, лучшие секунды. Посмотрим, что будет в следующем году, всё-таки следующий сезон олимпийский, и я очень надеюсь, что и нас допустят, и форма у меня будет соответствующая… Надеюсь, мы все поедем.

– То есть уже присматриваетесь к составу на Олимпиаду в Милан?

– Хотелось бы, разумеется. Понятное дело, что бывает разное, конкуренция внутри России огромная, но я надеюсь на себя и свои силы. Верю, что не буду выступать хуже, чем сейчас, наоборот, будет всё ещё лучше. И хочется в таких обстоятельствах хотя бы попробовать свои силы на международной арене, посмотреть, на что я способна.

Дарья Непряева Фото: РИА Новости

– Сборы в Италии проводили с прицелом на Милан-2026?

– Не сказала бы, что в этом был какой-то особенный подтекст. Мы сами захотели там потренироваться, взяли, поехали. Ничего особенного, купили билеты, сделали визу, поехали. Из этого все сделали большой инфоповод, где-то излишне даже раздули, но почему бы и нет? Почему бы не покататься по этим трассам, если мы можем это сделать.

– В голове мыслей не было, что через год на этой же трассе пройдёт Олимпиада?

– Вообще, до того, как мы туда приехали, не было. Но вот когда уже прилетели в Милан, я каталась и думала, что это реально возможно, я здесь сейчас и могу быть здесь через год, что вот здесь вот как раз все и будут бежать… Конечно, очень хочется на Олимпиаду, не скрываю, что такие мысли были.

– Олимпийская атмосфера в Милане чувствуется?

– Вообще, да. Там много в магазинах разных товаров с олимпийской символикой, мерча, подарков разных. По городу статуэтки расставили, плакаты, всё украшено, развешено.

– Себе талисманчик не взяли для мотивации?

– Нет, надеюсь, что привезу домой в следующем году.

– Так, возможно, и не придётся покупать, а подарят на церемонии награждения…

– Было бы неплохо, конечно.

«Пока идут российские старты, мы все одна команда – и это не так волнительно»

– Как сказываются на раскладке сил на сезон сборы в Европе?

– У меня было два итальянских сбора. В принципе, всё удачно складывается, чувствую себя сейчас неплохо и надеюсь, что получится до конца сезона додержать эту форму.

– Многие отмечают, что вы в этом сезоне вышли на новый для себя уровень. За счёт чего, сами анализировали уже свой прогресс?

– За счёт грамотной подготовки, которая мне подходит. Надеюсь, с каждым годом у меня всё будет только лучше и лучше.

– Возможно, вы делаете сейчас что-то особенное, чего не делали раньше, нет такого?

– Стала увереннее в себе в первую очередь. Когда выходишь на старт, особенно на такой важный, как чемпионат России, борешься в первую очередь сам с собой, со своей головой. И вот получается настраиваться так, что начала в себя верить, понимаю, что могу бороться за самые высокие места. И получается это доказывать на практике.

– На первый план выходит психология?

– Не только психологические аспекты, самое главное – физическая подготовка, конечно, подготовить свой организм, а дальше уже такие маленькие нюансы надо оттачивать, среди них и психология. И она в таком случае многое решает.

Дарья Непряева Фото: РИА Новости

– Вы эмоциональный человек. Это помогает или мешает? Научились уже работать с этими эмоциями, направлять их в нужное русло?

– Как-то со временем, с опытом приходит принятие, понимание, что нужно спокойнее воспринимать в том числе какие-то неудачи, меньше переживать. Я, правда, не ездила ещё на крупные международные соревнования, не знаю, какой там будет уровень давления, моих собственных переживаний, не знаю, как там себя поведу в плане эмоций, буду волноваться или нет. Скорее всего, буду, вопрос – насколько сильно, опять же, и будут эти эмоции мне мешать в таком случае или нет…

Но вот сейчас, когда идут пока только российские старты, мы все как одна команда, все друг друга знаем и соревнуемся друг с другом, это уже не так волнительно. Выходишь на старт с пониманием своих сил, сил соперниц, раскладов примерных, поэтому нет какого-то особого мандража, приходит понимание, какая у тебя текущая форма: на что ты готов – так и пробежишь. И мне кажется, что у всех спортсменов, если брать лидеров сборной, такая ситуация, мандража на чемпионате России нет.

– Такого, чтобы расплакаться на финише, больше не случается?

– Знаете, вот если бы выиграла сейчас в Казани коньковую разделку, я бы, наверное, расплакалась.

– От счастья?

– Разумеется. Потому что для меня это огромный прогресс.

«Хейтеры думают, что они самые важные люди, но их для меня просто нет»

– Как оцените нагрузки в группе Егора Сорина? Как вам работается в его команде?

– Работается прекрасно, результат налицо, всё очевидно.

– Если сравнивать физические нагрузки у Сорина и Бородавко, где было труднее? Где организм устаёт больше?

– Организм устаёт везде, всё-таки в сборной нет таких моментов, чтобы было легко. Все тренируются, все стараются показать свой максимум. Дальше уже кому-то такая методика подходит, кому-то не подходит.

– У Егора Владимировича сейчас собралась настоящая «дрим-тим». Ему хватает времени уделить внимание каждому спортсмену?

– Времени хватает на всех. Сбор идёт три недели, и Егор Владимирович со всеми старается поработать индивидуально, уделить внимание.

– Личный контакт с ним налажен?

– Конечно, мы много обсуждаем с ним персональные планы подготовки, календарь на сезон, прописываем упражнения. Например, перед соревнованиями тщательно обсуждаем планы, каждую гонку, бежим – не бежим, тактику перед каждой гонкой, расклады, готовимся плотно.

– В этом сезоне вернулась Наталья Терентьева – и вернулась триумфально. Вы радовались за неё или подумали, что соперниц стало больше?

– Нет, конечно, я радуюсь за сестру. Да и в целом, когда рядом с тобой бегут сильные конкурентки, сильные девочки, это здорово. Потому что ты сам совершенствуешься, когда смотришь на них, соперничаешь, вы подстёгиваете друг друга, вместе растёте. Да и за Наташу всегда переживаю, очень рада, что у неё всё складывается хорошо.

Наталья Терентьева и Дарья Непряева Фото: РИА Новости

– Вы воспринимаете себя как равную конкурентку Терентьевой?

– Сейчас уже воспринимаю. Как она меня – ещё пока не знаю. Но я точно готова бороться за победу в каждой гонке.

– Нет в голове отдельной мотивации – доказать, что вы не просто младшая сестра Натальи, а отдельная личность?

– Конечно, есть, уже надоедают иногда эти разговоры и сравнения.

– И что нужно для того, чтобы обрести подобную субъектность, признание? Стать олимпийской чемпионкой?

– Было бы неплохо. Как минимум (улыбается).

– В семье есть борьба за внимание?

– Нет, к нам, как мне кажется, относятся одинаково, родители нас обеих любят. Больше внимания достаётся Диме, нашему младшему брату, самому младшему в семье. Мы уже выросли, всё-таки сами по себе уже, а вот его ещё надо воспитать.

– За кого больше переживаете — за себя или за Наталью? Видел ваши эмоции в финале спринта, когда побеждала Терентьева.

– Если сама не бегу, конечно, смотрю гонки Наташи, переживаю за неё. А если бегу сама, то переживаю за себя и свой результат.

– На ваших страницах в соцсетях сейчас больше позитива, учитывая ваш прогресс, или всё ещё встречаются хейтеры?

– Конечно, встречаются, куда без них? Там столько людей, и у них столько мнений… Думают, что они самые важные, а на них и их мнение никто уже на самом деле и внимания не обращает.

– Абстрагируетесь от подобной критики?

– Разумеется, тратить время на подобных личностей – себя не уважать, как мне кажется.

– В принципе, можно ведь использовать подобную критику и как мотивацию? Набираться спортивной злости?

– Не скажу, что такие люди меня мотивируют. Скорее для меня их просто нет.