В российских лыжах скандал на пустом месте. Вяльбе обогнала Большунова, и все возбудились

Российские лыжи стали слишком токсичными. Любое действие можно вывернуть наизнанку, даже если это просто желание устроить праздник.

Сегодня вот всерьёз обсуждается то, что выставочную гонку во время чемпионата России выиграла команда Елены Вяльбе, причём сама Елена Валерьевна то ли срезала дистанцию, то ли пробежала отдельный круг. Самой Вяльбе даже за разъяснениями позвонили. Вообще бред!

Нелепость ситуации не в том, что Вяльбе пробежала другой, более короткий по сравнению с Большуновым, круг. Она и должна была бежать другой круг! Ну не сравнивать же её с Петром Седовым или Егором Сориным. Тогда уж надо ставить на лыжи таких же легенд прошлого. Да она крута уже тем, что не побоялась публично встать на лыжи и показать, что ничего не забыла. Она что, на этой шоу-гонке у кого-то место на Олимпиаде отобрала?

Результаты шоу-гонки

Я, честно говоря, не понял, зачем вообще в такой гонке нужен был тайминг. Да это просто шоу-гонка — и больше ничего. На любых подобных мероприятиях можно и нужно менять правила прямо на ходу, чтобы добавить драйва, чтобы участникам было весело, а зрителям интересно.

Говорят, детишки расстроились, получив ровно те же подарки, что и все остальные. Ну дайте видео с их словами, раз многие подходили и возмущались. Видео с финиширующей Еленой Вяльбе было выложено ну очень оперативно. И, кстати, да, это уже не детишки, а вполне сформировавшиеся спортсмены.

Речь не о том, что Елена Вяльбе безгрешна. Она допускает ошибки и может это признать. Её есть за что покритиковать, с ней есть о чём поспорить по поводу многих решений. Поспорить, а не оскорбить или унизить. Она не уходит от вопросов и не боится давать ответы.

Сейчас очень модно пинать Вяльбе по любому поводу – ну а как же, ведь это даст клики, просмотры. Вот это настоящий стыд, а не то, что в протоколе шоу-гонки она показала время лучше, чем Большунов.