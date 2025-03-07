Йохауг провела лучшую гонку на чемпионате мира — 2025! Но вновь осталась с серебром

Женская эстафета на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме получилась гораздо интереснее мужской. Разные тактики сборных Норвегии и Швеции привели к тому, что всё решалось на финише. И в третий раз на домашнем чемпионате мира Терезе Йохауг не смогла выиграть, вновь оставшись с серебром.

Норвежская команда сделала ставку на убегающий состав: Хейди Венг, Астрид Слинн и Терезе Йохауг должны были попробовать привезти молодой Кристин Фоснес преимущество достаточное, чтобы та попробовала сохранить его до финиша.

Швеция же сделала ставку на своего финишёра Йонну Сундлинг, которая в Тронхейме выглядит настоящим терминатором. Наверное, она могла бы затащить все гонки, но на классическую разделку её не поставили, а в скиатлоне она упала в самый неподходящий момент. Задачей Эммы Рибом, Фриды Карлссон и. Эббы Андрессон было не проиграть целую пропасть.

Тактика норвежек работала безупречно. Уже на первом этапе Венг убежала от Рибом почти на 35 секунд, Слинн сохранила 30-секундное преимущество, а Йохауг, огорчённая поражениями в скиатлоне и разделке, просто рвала и метала. Великая норвежка неслась по тяжелейшей трассе и сумела убежать от Андерссон на 37,5 секунды.

Йохауг провела лучшую гонку на ЧМ-2025, Толпы болельщиков гнали её вместе с тренерами, и она сделала, наверное, даже больше, чем могла.

Но что сделала Сундлинг?! За первые 700 метров она отгрызла 22 секунды, а через 2 км настигла норвежку. Казалось, что Йонна после этого чуть отдохнёт и сразу уйдёт вперёд, но шведка этого делать не стала. То ли безумный рывок на первом круге вытянул из неё все силы, то ли она была абсолютно уверена в своём финише, однако разборки затянулись до последней прямой.

Фоснес сражалась с лучшей спринтершей мира практически на равных, но Сундлинг была быстрее. Она выиграла эту прямую ещё на повороте к финишу, когда закрыла норвежке внутренний радиус. Впрочем, это уже неважно. Женская сборная Швеции выиграла эстафету, сборная Норвегии – вторая, а сборная Германии в рубке за третье место оставила без медалей команду Финляндии.

Лыжницы сборной Швеции Фото: Christophe Pallot/Getty Images

По количеству золотых наград в Тронхейме абсолютный паритет – 5:5. Норвежцы забрали всё у мужчин (Клебо забрал), а шведки – у женщин. На ЧМ-2025 остались только два марафона.