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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: Йоханнес Клебо хочет превзойти вечный рекорд россиянки Елены Вяльбе по победам на ЧМ

Йоханнес Клебо против «вечного» рекорда Елены Вяльбе. Теперь и Большунов не помешает!
Батраз Томаев
Йоханнес Клебо хочет превзойти рекорд Елены Вяльбе
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На пути к вечной славе норвежцу осталось выиграть одну гонку.

Рекорд на все времена

Развязка ЧМ-2025 по лыжным гонкам настала: 8 марта в 13:30 мск Йоханнес Клебо начнёт битву на дистанции, которая ему ещё не покорялась. Марафон коньком, домашняя трасса в Тронхейме и десятки тысяч фанатов на трибунах, которые ждут от него только победы.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам

А ещё – возможность установить рекорд на все времена. Норвежец может обойти Елену Вяльбе по числу побед на одном чемпионате мира. В 1997 году в Тронхейме россиянка выиграла пять золотых наград. Но с тех пор программу чемпионатов мира расширили, и Клебо может завоевать шесть!

Сейчас у Клебо ключевой момент в карьере. Станет первым на полтиннике – будет рекордсменом и героем на все времена. А если проиграет – так и останется в памяти болельщиков спринтером, не готовым к марафонам.

Впрочем, заходы на победу в гонке на 50 км у Йоханнеса были, однако всё время ему что-то мешало: дисквалификация в 2021-м, соперники в 2023-м, снятие на половине дистанции мини-марафона в Пекине-2022.

Клебо сравнялся с Вяльбе после мужской эстафеты:
Клебо сравнялся с Вяльбе! Норвежец шёл к этому всю карьеру
Клебо сравнялся с Вяльбе! Норвежец шёл к этому всю карьеру

Эх, был бы Большунов…

В 2025 году на руку Клебо играет отсутствие Большунова. В таких комфортных условиях Йоханнес, пожалуй, ещё не был. Нет главного раздражителя!

Давайте начистоту: шансы Йоханнеса Клебо на доминирование в Тронхейме могли значительно снизиться, выступи на одной с ним лыжне Сан Саныч. Но если Клебо побьёт рекорд Вяльбе, об этом никто не вспомнит.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: РИА Новости

Впрочем, с отсутствием Большунова и других давно пора смириться. А ещё – пора признать силу Клебо. Соперников у норвежца всё равно немало, он мог ошибиться с подготовкой, с лыжами, с настроем. Но пока в Тронхейме он ошибок не допускает. Как итог – пять золотых из пяти возможных.

Выиграет ли Клебо марафон?

Даже в Норвегии не все верят в победу Клебо в гонке на 50 км.

«Самым серьёзным конкурентом Клебо в марафоне на 50 км, судя по его выступлениям, становится Мартин Нюэнгет. Я думаю, он может не позволить Клебо выиграть шесть золотых медалей из шести. Марафон будет невероятно трудным в психологическом плане, но именно ради этих 50 км и работал Клебо. Если он победит, то станет ещё более выдающимся лыжником, чем сейчас», – приводит норвежское телевидение слова Петтера Нортуга. Того самого Нортуга, которого Клебо по золоту ЧМ недавно опередил.

Мартин Нюэнгет

Мартин Нюэнгет

Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Получится ли у норвежского гения стать 15-кратным чемпионом мира и первым человеком, которому удалось завоевать шесть золотых наград на одном турнире? Хватит ли ему сил? Будут ли с ним бороться соперники?

Так много вопросов перед гонкой. Однако на каждый из них совсем скоро будет дан ответ. Очевидно только одно: совсем скоро мы станем свидетелями грандиозного успеха или такого же провала. Третьего не дано.

Проголосовать также можно по ссылке.

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