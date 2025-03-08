Норвежский король лыж установил рекорд всех времён и народов. Побить его нельзя!

Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

Норвежец Йоханнес Клебо стал абсолютным победителем чемпионата мира по лыжным гонкам – 2025 в Тронхейме. Клебо выиграл шесть гонок из шести возможных, установив «вечный» рекорд. Ранее ни одному лыжнику не удавалось выиграть на чемпионатах мира все дисциплины.

После невероятного выступления в предыдущих гонках Клебо оставалось победить в марафоне. В 2021 году в Оберстдорфе он был невероятно близок к тому, чтобы выиграть самую длинную дистанцию, но тогда столкновение норвежца с россиянином Александром Большуновым привело к одному из самых громких скандалов в истории лыж.

Большунов остался вторым и не хотел надевать серебряную медаль, а Клебо был дисквалифицирован. С тех пор прошло четыре года, Большунов, как и все российские лыжники, заперт на национальных соревнованиях и выплёскивает эмоции от того, что не может бороться с сильнейшими на международных стартах, а Клебо в отсутствие главного соперника собрал всё, что только возможно.

Йоханнес Клебо Фото: Lars Baron/Getty Images

Это не вина норвежца, а его беда, как и беда Большунова, Коростелёва, Терентьева, что норвежец добился величайшего достижения в карьере, не обыграв абсолютно всех сильнейших. Но в истории останется только то, что Клебо в 2025 году официально застолбил за собой статус короля лыж.

Марафон в Тронхейме он провёл изумительно. Соперники отваливались один за другим, не выдерживая темпа. К последнему километру остался только один – швед Вильям Порома. Клебо не стал убегать от него до финишной прямой, хотя силы, видимо, были. Йоханнес всё сделал на глазах десятков тысяч болельщиков, которые устроили ему овацию.

Превзойти то, что сделал Клебо, невозможно. Наверное, когда-то появится лыжник, который тоже сможет выиграть все гонки чемпионата мира. Но в обозримом будущем повторить Тронхейм-2025 сможет только сам Йоханнес. Он сделал то, что в 1997-м в том же самом месте сделала великая российская лыжница Елена Вяльбе. Тогда она тоже выиграла все гонки чемпионата мира, однако их в программе турнира было пять.

Теперь они в одном ряду.

А рекорд Клебо – один из величайших в истории спорта.