Надо ли засчитывать рекорд Клебо без соперников из России? Разбираемся в непростой теме

На чемпионате мира по лыжным видам в Тронхейме была переписана история. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо взял на одном турнире шесть из шести золотых наград. Так много не удавалось выигрывать никому!

Прежде «вечный» рекорд принадлежал нашей Елене Вяльбе, которая в 1997 году там же, в Тронхейме (ну и местечко!) выиграла пять гонок из пяти. С тех пор программу турнира чуть расширили, и Клебо вырвался вперёд.

У российских болельщиков это достижение Клебо наверняка вызывает смешанные чувства, ведь норвежцам не противостояли их извечные и сильнейшие соперники – россияне. Как всем давно и хорошо известно, наших лыжников на чемпионаты мира не пускают по политическим мотивам. А ведь у нас есть как минимум Александр Большунов, который задал бы Йоханнесу жару в дистанционных гонках. Но судьба ему не благоволила.

Так честный ли это рекорд?

С ходу так и хочется ответить – нет. Ну действительно, ни в разделке, ни в скиатлоне с Клебо никто толком и не боролся. Фуфло же, а не победы.

Однако в целом всё намного сложнее.

Спорт – это вообще штука несправедливая. Точнее, в спорте есть только одна справедливая вещь – итоговый протокол. А уж кто там кому за поворотом на лыжи наступил, кому со смазкой не повезло или с политической обстановкой, итоговый протокол не отражает. Победителя всё это не интересует.

Клебо провёл великий для себя турнир. Он мог бы поскользнуться где-нибудь в спринте, прогадать со смазкой в разделке, скушать что-нибудь не то перед марафоном – всё это уже бывало! Но в Тронхейме он сам был непобедим. Блестяще подготовился, отлично работал на дистанции тактически, как всегда, лучше всех проводил финишные ускорения. Он же реально великий!

Йоханнес Клебо Фото: Lars Baron/Getty Images

Да, рядом не было Большунова. Но это не проблема Клебо. Хотя и Сашу, конечно, жалко. Страшно не повезло ему жить в такое время.

Досадно, но в книгах рекордов через 30 лет не будет написано, что Большунов на ЧМ-2025 не приехал из-за политики. Там будет написано только то, что норвежец Клебо выиграл шесть золотых наград из шести возможных.

Так же, как это пишут сейчас про Вяльбе. Наверное, даже сама Елена Валерьевна не сможет вспомнить, кто там в 1997 году из её сильных соперниц не выступал из-за травмы, кто промахнулся со смазкой, а кому просто не повезло в гонке. Спустя столько лет в истории остался только рекорд.

С Клебо будет точно так же.