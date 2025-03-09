Йохауг проиграла последнюю гонку. Как же драматично сложился для норвежки ЧМ-2025!

Победительницей марафона на 50 км стала шведка Эбба Андерссон, а Терезе — только третья. И ей ещё повезло.

Время Терезе Йохауг окончательно прошло. Легендарная норвежка, объявившая о возвращении в большой спорт ради главной гонки на домашнем чемпионате мира – 2025 в Тронхейме, эту гонку проиграла. 36-летняя спортсменка билась за медаль и добыла бронзу, но в этом ей сильно повезло.

Йохауг много раз говорила, что она использует шанс пробежать перед своими болельщиками. И главная гонка для неё – коньковый марафон на 50 км. Ещё никогда в истории женщины такую дистанцию на чемпионатах мира не бегали, однако времена изменились.

Еще три года назад норвежка просто раздавила бы всех соперниц, но на этот раз взять всех темпом не получилось. Терезе попробовала, однако очень быстро поняла, что если она сама превысит свой же порог, то может вообще ничего не добиться. Буквально через круг определилась четвёрка спортсменок, которые претендовали на три медали.

По каше, в которую превратилась трасса в Тронхейме, смогли убежать Йохауг, её соотечественница Хейди Венг и шведки Эбба Андерссон и Фрида Карлссон. Так они и бежали вместе, увеличивая преимущество над остальными. Интересный момент был после третьего круга, когда Карлссон решила заехать на пит-стоп, но увидела, что остальные проезжают, и тут же развернулась.

Ключевые разборки начались менее чем за километр до финиша, когда спортсменки взвинтили темп настолько, насколько могли. Это ускорение стоило медали Эббе Андерссон, которая в Тронхейме трижды обыгрывала Йохауг – дважды в личной гонке и в эстафете: шведка зацепила лыжей снег и упала.

Однако Фрида Карлссон не позволила норвежкам выиграть хотя бы одно золото на домашнем турнире. Шведка укатила на спуске и уверенно победила, а Венг в финишной разборке ожидаемо была быстрее Йохауг.

Для легендарной норвежки это была последняя гонка на чемпионатах мира в карьере. В Тронхейме она завоевала три серебра и бронзу, но возвращалась явно не ради этого. Терезе уже говорила, что после нынешнего сезона окончательно уйдёт из спорта, а Олимпиада-2026 её не интересует. Возможно, она и не лукавила. Просто её время прошло.