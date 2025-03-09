И так бывает: лыжный чемпионат России — 2025 закончился победой… сборной России

Спортсмены из Татарстана отдали соперникам только две гонки, а могли вообще выиграть всё.

Чемпионат России по лыжным гонкам – 2025 в Казани завершён. 8 и 9 марта состоялись командные спринты и эстафеты, в которых практически не было интриги. Представители сборной Татарстана победили в 9 из 11 проведённых гонок. Лишь в мужском спринте и женской коньковой разделке победы достались представителям команд Ханты-Мансийска и Тюмени.

А если посчитать все медали, то из 33 комплектов наград у Татарстана больше половины – 17. Сборная Татарстана сейчас практически то же самое, что сборная России, и в командном зачёте в нынешнем сезоне нет никакой необходимости. Были времена, когда с Татарстаном жёстко зарубалась Тюмень, да так, что каждое очко на вес золота, и в некоторых гонках спортсменов уговаривали выходить на старт, чтобы набирать эти очки на отсечках. Так что на чемпионате России победила… сборная России.

Но казанская часть чемпионата России получилась очень классной. Да и в последних гонках, если не обращать внимания на то, что чемпионы были известны ещё до старта, было полно интересных моментов.

Нереально крутые спринты запомнятся надолго. Победа Сергея Устюгова, его столкновение с Александром Большуновым, которое обсуждалось дольше, чем результаты гонки, падение Александра Терентьева под ноги Сергею Ардашеву, дисквалификация Анастасии Кирилловой, которая вроде бы помешала Алёне Барановой – было всё.

Смешанная эстафета, в которой Сергей Забалуев на финише расправился с Александром Большуновым – сенсация. Яркая победа того же Большунова в коньковой разделке получилась красивой и убедительной, но выплеск эмоций со стороны трёхкратного олимпийского чемпиона затмил вообще всё. Однако история с шоу-гонкой с участием Елены Вяльбе получилась не менее скандальной, и скандал ведь возник на ровном месте.

После таких моментов казалось, что в командных спринтах и эстафетах ничего интересного уже не будет, все медали распределены. Но в женском команднике шикарно пробежали белорусские спортсменки, которые стали третьими, а в мужском ветераны из Питера до победного рубились с фаворитами из Татарстана.

В мужской эстафете сенсацией стало третье место наполовину молодёжной команды Мурманской области, которая опередила в битве за бронзу сильную сборную Коми.

Однако чемпионат России ещё не завершён. В Сыктывкаре 22 и 23 марта пройдут классические марафоны на 50 км (а первоначально у женщин стояла дистанция 30 км), а в самой концовке сезона в Апатитах и Мончегорске состоятся коньковые супермарафоны.