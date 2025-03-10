Норвежских лыжников поймали на «допинге» и дисквалифицировали. Скандалище на ЧМ-2025!

Чемпионат мира в Тронхейме может запомниться не рекордом Клебо, а жульничеством сборной Норвегии по прыжкам с трамплина.

В России следили за чемпионатом мира в Тронхейме только в разрезе лыжных гонок. Но на том же турнире соревновались ещё и двоеборцы, а также летающие лыжники. В Норвегии интерес к этим видам огромен.

8 марта Норвегия собиралась отпраздновать серебряную медаль прыгуна Мариуса Линдвика, однако всё обернулось громким скандалом.

Атлета вместе с соотечественником Йоханном Андре Форфангом дисквалифицировали, а медаль норвежца отдали австрийцу Яну Хёрлю.

Но что случилось?

«Напоминает допинг»

История закрутилась в пятницу вечером. Неизвестные сняли скрытой камерой, как персонал норвежской сборной проводит некие манипуляции на швейной машинке с уже проверенными судьями костюмами прыгунов. На кадрах в том числе был запечатлён тренер норвежцев Магнус Бьервиг. Кадры стали вирусными и к субботе, дню соревнований, дошли до участников из других стран.

Австрия, Польша и Словения незамедлительно подали протесты на участие норвежцев. FIS наспех проверила костюмы обвиняемых, но, не найдя каких-либо нарушений, разрешила Линдвику и Форфангу выступить.

«Мы посмотрели видео в интернете. Всё выглядело очень странно. Поэтому мы решили объединить усилия с некоторыми странами. Мы хотели знать, какова была цель. Могло показаться, что это манипуляция», – объяснил тренер сборной Австрии Андреас Видхёльцль.

«Я разочарован. Вчера посмотрел это видео, и для меня это не незначительная ошибка, это явная манипуляция и мошенничество, это напоминает допинг», – присоединился тренер сборной Польши Томас Турнбихлер.

В итоге Мариус взял серебро, а Йоханн финишировал пятым. Однако после подведения итогов костюмы вновь забрали на проверку – в этот раз с печальными для норвежских прыгунов с трамплина последствиями.

В FIS выяснили, что в паховую область комбинезонов, которая по всем правилам должна быть выполнена из эластичного материала, норвежцы вшили армированную нить. Благодаря этой манипуляции форма костюма стала более жёсткой, что поспособствовало улучшению аэродинамики.

Линдвик уже готовился к награждению, когда спортсмену сообщили новость о дисквалификации. Флаг Норвегии у пьедестала быстро заменили на австрийский, а бронзу отдали японцу Рёю Кобаяси.

«Мы жульничали»

Мариус, лишившись медали, покинул стадион. А ответственный за прыжки с трамплина в норвежской лыжной федерации Ян-Эрик Олбу назвал произошедшее завистью.

«Мы сейчас хорошо прыгаем на лыжах, поэтому некоторые завидуют. Больше ничего, кроме этого, я не знаю», – поспешил объясниться Олбу.

Манипуляции с костюмами уже сравнили с полноценным допингом и заподозрили Норвегию в мошенничестве на протяжении всего ЧМ-2025.

Мариус Линдвик в полёте Фото: Lars Baron/Getty Images

«Это не мошенничество, а нарушение правил», – парировал тренер сборной Магнус Бьервиг.

Впрочем, долго норвежцы не сопротивлялись. FIS объявила о независимом расследовании, а Олбу созвал пресс-конференцию, где взял всю вину на себя.

«Для меня очень важно взять на себя ответственность как руководителя национальной команды по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмены вообще не несут никакой ответственности», – заявил специалист.

«Мы жульничали. Мы пытались обмануть систему. Это неприемлемо. Мы обманули и разочаровали каждого, кто любит прыжки с трамплина, включая самих себя. Я хочу извиниться перед другими странами, спортсменами, FIS, организаторами чемпионата и спонсорами.

Сотрудники объяснили, что в пятницу они решили вшить усиленную нить в комбинезоны для Форфанга и Линдвика. Они знали, что это не соответствует правилам, но были уверены, что FIS не обнаружит нарушений.

Я также решительно заявляю, что вчера был настроен столь категорично, потому что ничего не знал. Для меня это тоже стало шоком. Преднамеренные манипуляции с оборудованием и мошенничество нарушают всё, за что я выступаю», – отметил Олбу.

Сотрудники заверили Олбу в том, что провели такую махинацию впервые, а медали, выигранные норвежцами до субботы, – абсолютно «чистые» и заслуженные. Он также подчеркнул, что не исключает предстоящих увольнений в команде.

Кстати, главного тренера сборной Бьервига, того самого, кто присутствовал в момент махинаций, на пресс-конференции не оказалось.

Чем запомнится чемпионат мира?

Сами спортсмены, замешанные в скандале, вышли на связь только через официальный пресс-релиз на сайте норвежской федерации. Форфанг и Линдвик отметили, что «опустошены» и просто доверяли персоналу, не зная о дополнительных манипуляциях с их костюмами.

«Теперь мы хотим полной прозрачности в отношении того, что произошло, и с нетерпением ждём возможности поговорить со следователями FIS», – отметили прыгуны.

Чемпионат мира подошёл к концу, однако главный скандал турнира только набирает обороты. В Норвегии опасаются, что произошедшее затмит невероятные успехи Клебо и ЧМ запомнится только «допингом», как в своё время случилось с турниром в Австрии в 2019 году…