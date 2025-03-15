Йохауг разнесла всех соперниц в Осло. Но неудачи чемпионата мира вряд ли забыла

Легендарная норвежка Терезе Йохауг словно вернула лыжные гонки в прошлое. Она убедительно выиграла гонку на 20 км классическим стилем с раздельного старта на этапе Кубка мира в Осло, задавив всех соперниц темпом с первых же метров. Терезе сделала то, чего от неё ждали на чемпионате мира в Тронхейме. Однако там шведки были сильнее.

В Осло не приехали ни Фрида Карсслон, ни Йонна Сундлинг, но зато вышла на трассу Эбба Андерссон, которая на ЧМ-2025 стала одной из главных обидчиц Йохауг. Шведка стартовала раньше сильных норвежек и задавала темп гонке. Однако вряд ли даже более поздний номер сильно изменил бы ситуацию на трассе.

Андерссон лидировала на отсечках, но ровно до тех пор, пока не пробегали Терезе Йохауг и Астрид Слинн. После того как норвежки преодолели половину дистанции, стало понятно, что шведка может бороться только за бронзу. Её отставание на отсечках увеличивалось, хотя она максимально для себя наращивала темп.

Слинн сопротивлялась дольше всех, однако и она на последнем круге не выдержала темпа знаменитой соотечественницы. В итоге Астрид вторая – она уступила Йохауг почти 17 секунд. Терезе после финиша улыбалась, всем своим видом показывала, как всё круто и здорово.

В конкретной гонке – да. Но то, ради чего она возвращалась, уже прошло и не вернуть. На чемпионате Терезе потерпела четыре болезненных поражения. До старта этапа в Осло она рассказывала, что не изменит своего решения по поводу участия в Олимпиаде-2026 и не поедет в Италию, при этом подчеркнув, что муж уговаривает её не принимать поспешных решений.

Победами на этапах Кубка мира неудачи на домашнем ЧМ-2025 точно невозможно компенсировать, а вот успешной Олимпиадой – вполне. Возможно, Йохауг ещё передумает.