Спринт на Кубке России вновь получился громким: падения, прыжки на лыжи и семейная победа

Классические спринты на этапе Кубка России по лыжным гонкам – 2025 в Сыктывкаре получились интереснейшими. На скоростном и достаточно коротком круге вновь были столкновения, спорные моменты, падения, а синхронную победу одержали Наталья и Александр Терентьевы.

У женщин фаворит был настолько очевиден, насколько это вообще возможно. Наталья Терентьева после своего возвращения в спорт из декретного отпуска выглядит непобедимой. Она не уступает в гонках. В Сыктывкаре Терентьева убедительно выиграла квалификацию, а далее с огромным запасом – четвертьфинал, полуфинал и финал.

Наталья и сама подтвердила после финиша, что уже начала чувствовать свои мышцы и близка к тому состоянию, в котором была до ухода в декрет.

А вот за серебро и бронзу получилась жаркая рубка. В итоге медали достались Алёне Барановой и Анастасии Фалеевой. Анастасия Кириллова, Дарья Непряева и Елизавета Маслакова финишировали следом.

Но по ходу решающего забега был момент, когда между Барановой и Непряевой произошёл небольшой контакт – примерно такой же, как между Барановой и Кирилловой на чемпионате России в Казани. Только на этот раз перестраивалась Алёна, а Дарье пришлось чуть притормозить. Несмотря на пятое место, Дарья Непряева перехватила жёлтую майку лидера общего зачёта у Екатерины Смирновой, которая пропускала спринт из-за простуды.

В мужском спринте всё было плотно, а рубка шла постоянно. Уже в первом четвертьфинале, в котором сошлись Александр Терентьев и Александр Большунов, едва не произошло падение: более младший рискованно перестроился в лыжню перед более старшим, и в итоге Сан Санычу пришлось прыгать на другую лыжню, чтобы не врезаться в соперника сзади. За этот манёвр Терентьев получил устное предупреждение. К счастью, оба прошли в следующий раунд.

Из полуфинала, в котором оказались лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев и его главный преследователь Савелий Коростелёв, не вышли ни тот, ни другой. Савелий упал на повороте, когда лидировал, а Сергей проиграл финишную прямую Константину Тиунову и Ермилу Вокуеву. В полуфинале, где вновь вместе бежали Терентьев и Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион финишировал только четвёртым и прошёл в финал как лаки-лузер.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

В финале Терентьев, в предыдущих забегах игравший с соперниками, решил не отсиживаться и с первых метров рванул вперёд, в итоге выиграв с большим преимуществом. А за его спиной Осипов и Бакуров в финишном створе оказались сильнее Большунова, лучше него разогнавшись на выходе с подъёма. По ходу решающего забега между Большуновым и Бакуровым был контакт на выходе из поворота, но оба устояли.

Этап Кубка России в Сыктывкаре завершится в понедельник, 17 марта, классическими гонками на 5 и 10 км. Честно говоря, непонятно, зачем вообще нужна дистанция 5 км, которой нет в мировом лыжном календаре у взрослых, даже эстафетные этапы длиннее, но у нас такие гонки ещё проводятся.