«Лыжники нас недооценивают». Норвежский биатлонист обыграл Клебо в гонке на Кубке мира

Сенсацией завершилась коньковая разделка на 10 км на этапе Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам в Хольменколлене. 23-летний биатлонист Эйнар Хедегарт, который всего лишь во второй раз в жизни стартовал на лыжном Кубке мира, занял второе место и оказался единственным, кто навязал борьбу Харальду Амундсену. При этом Хедегарт опередил короля недавно завершившегося чемпионата мира Йоханнеса Клебо!

Хедегарт в биатлоне не слишком известен. Ну да, блеснул пару лет назад на юниорском чемпионате мира в Щучинске, когда в составе норвежской команды выиграл (кто бы сомневался) золото в эстафете, а также две серебряные награды — в индивидуальной гонке и гонке преследования. В спринте тогда Эйнар был четвёртым.

Тогда же по домашней квоте он пробежал на этапе Кубка мира в Хольменколлене: с чистой стрельбой в спринте был только 28-м, а с тремя промахами в пасьюте финишировал 40-м. В прошлом сезоне вообще неудачно выступал в биатлоне, и в его статистике значится только одна международная гонка – спринт на Открытом чемпионате Европы в Брезно-Осрбли. Пять промахов и 77-е место – не то, чем можно гордиться.

Таких биатлонистов в Норвегии, в России, да и во всём мире – масса. Блеснул на одном турнире в юниорском возрасте и постепенно скрылся за горизонтом. Но много ли таких лыжников, которые уже в своей второй гонке на Кубке мира забегают в призы? Да многие бегают по полтора десятка лет и не могут этого добиться!

Хедегарт засветился в лыжных гонках ещё в прошлом сезоне на чемпионате Норвегии, когда занял седьмое место в коньковой разделке на 10 км. Да, в той гонке норвежские топы не бежали, но бежали те, кто сейчас входит в основу национальной лыжной команды – Ивер Андерсен и Ян Йенссен. Хедегарт тогда проиграл им менее 10 секунд.

В текущем сезоне Эйнар почти полностью сосредоточился на лыжных гонках. Бежал он только конёк, однако было бы странно видеть его на классических дистанциях. Хедегарт очень громко дебютировал в декабре на Кубке мира в Лиллехаммере, куда попал по расширенной домашней квоте. Восьмое место – это очень круто.

Тот же Клебо свою карьеру начал тоже на домашнем этапе в Драммене в феврале 2016 года и тогда стал 15-м в классическом спринте. Александр Большунов спустя год в том же Драммене в том же спринте стал 9-м. Правда, оба были чуть помоложе Хедегарта, но всё равно.

И уже в своей второй в карьере гонке на Кубке мира норвежский парень забежал в призы! Более того, если бы Харальду Амундсену не хватило сил и настроя на последний километр, Хедегарт мог и выиграть. Клебо проиграл биатлонисту 7 секунд, но на третье место смог забежать.

Призёры гонки Фото: Marius Simensen/Zuma/ТАСС

После гонки Хедегарт, стартовавший под восьмым номером, не мог поверить в то, что случилось.

«Да я об этом с детства мечтал! А теперь вдруг это стало реальностью. Я бы очень хотел сейчас поговорить с самим собой 10-летним и сказать – эй, чувак, мы это сделали! Вообще, это говорит об уровне биатлонистов, которые сильно прибавили в скорости прохождения дистанции. Лыжники нас недооценивают», — сказал Эйнар.

В лыжах у Хедегарта явно получается лучше, но он пока не оставляет надежд сделать ещё одну попытку в биатлоне. Во всяком случае Эйнар рассчитывает, что сможет на национальном чемпионате пробежать гонку с участием завершающего карьеру Йоханнеса Бё.