«Большунов бы поборолся, но мне бы не помешал». Коростелёв порвал соперников в Сыктывкаре

Ожидаемой победой Савелия Коростелёва с преимуществом в полминуты завершилась классическая разделка на 10 км на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Александр Большунов на старт не вышел.

Как рассказала Елена Вяльбе, у Большунова проблемы со спиной, что проявилось ещё накануне в спринте.

Коростелёв в текущем сезоне классические разделки не проигрывает. Он выиграл две гонки на 10 км, две гонки на 15 км, и только однажды соперники были к нему очень близки. В Сыктывкаре Савелий провёл классную гонку, захватив лидерство с самого старта и увеличивая его от отсечки к отсечке.

Он был абсолютно уверен в своих силах и даже последний подъём перед финишем забежал очень мощно и образцово-показательно, хотя в этом уже не было необходимости. Сергей Ардашев, единственный, кто был близок к Коростелёву на первом круге и в начале второго, затем резко встал и едва удержал второе место.

Третьим стал Алексей Червоткин, который отстоял бронзу в жёсткой борьбе с тренирующимся в сборной Коми Алексеем Виценко.

«Александр был бы в борьбе, но мне бы он не помешал. Его отсутствие никак не обесценивает мою победу, то, что он не вышел на гонку – его проблемы», — сказал после финиша Коростелёв в эфире «Матча».

Ардашев, который лидирует в общем зачёте Кубка России, решил главную задачу – не проиграть слишком много очков Савелию. Минус три очка за одну гонку – вполне нормально при том, что преимущество Сергея перед финалом в Кировске составляет 55 очков.

«Вроде бы отыгрывал, но потом резко «обрубило». Доволен тем, что сумел дотерпеть. Но недоволен тем, что очень много проиграл. 30 секунд на 10 км – провал. И мощь со стороны Савелия, конечно», — отметил Ардашев.

Кстати, когда Сергея спросили про отсутствие Большунова и снизит ли это давление лично на него, он ответил: «Не бежит и не бежит, для меня ничего не меняется. Есть другие сильные ребята, тот же Савелий Коростелёв. Большунов в этом сезоне не так сильно готов».

Готов Большунов, может, и не так сильно, но четыре золотые медали на чемпионате России он взял и остаётся главным раздражителем для всех остальных. Кроме, может быть, одного спортсмена.

В женской гонке на странной дистанции 5 км, на которой не проводятся гонки среди взрослых на международном уровне, сильнее всех ожидаемо была Наталья Терентьева. Если 30 секунд до Савелия Коростелёва на «десятке» – провал для его соперников, то что сказать про 35 секунд до Терентьевой на дистанции вдвое короче?