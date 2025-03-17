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Коростелёв стал победителем гонки на 10 км на этапе Кубка России – 2024/2025 по лыжам в Сыктывкаре, результаты

«Большунов бы поборолся, но мне бы не помешал». Коростелёв порвал соперников в Сыктывкаре
Андрей Шитихин
Коростелёв разорвал соперников в Сыктывкаре
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А трёхкратный олимпийский чемпион решил пропустить гонку.

Ожидаемой победой Савелия Коростелёва с преимуществом в полминуты завершилась классическая разделка на 10 км на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Александр Большунов на старт не вышел.

Как рассказала Елена Вяльбе, у Большунова проблемы со спиной, что проявилось ещё накануне в спринте.

Спринт в Сыктывкаре Большунов пробежал, но остался без медалей:
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Спринт на Кубке России вновь получился громким: падения, прыжки на лыжи и семейная победа

Коростелёв в текущем сезоне классические разделки не проигрывает. Он выиграл две гонки на 10 км, две гонки на 15 км, и только однажды соперники были к нему очень близки. В Сыктывкаре Савелий провёл классную гонку, захватив лидерство с самого старта и увеличивая его от отсечки к отсечке.

Он был абсолютно уверен в своих силах и даже последний подъём перед финишем забежал очень мощно и образцово-показательно, хотя в этом уже не было необходимости. Сергей Ардашев, единственный, кто был близок к Коростелёву на первом круге и в начале второго, затем резко встал и едва удержал второе место.

Третьим стал Алексей Червоткин, который отстоял бронзу в жёсткой борьбе с тренирующимся в сборной Коми Алексеем Виценко.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.1
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+29.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+34.8

«Александр был бы в борьбе, но мне бы он не помешал. Его отсутствие никак не обесценивает мою победу, то, что он не вышел на гонку – его проблемы», — сказал после финиша Коростелёв в эфире «Матча».

Ардашев, который лидирует в общем зачёте Кубка России, решил главную задачу – не проиграть слишком много очков Савелию. Минус три очка за одну гонку – вполне нормально при том, что преимущество Сергея перед финалом в Кировске составляет 55 очков.

«Вроде бы отыгрывал, но потом резко «обрубило». Доволен тем, что сумел дотерпеть. Но недоволен тем, что очень много проиграл. 30 секунд на 10 км – провал. И мощь со стороны Савелия, конечно», — отметил Ардашев.

Кстати, когда Сергея спросили про отсутствие Большунова и снизит ли это давление лично на него, он ответил: «Не бежит и не бежит, для меня ничего не меняется. Есть другие сильные ребята, тот же Савелий Коростелёв. Большунов в этом сезоне не так сильно готов».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Женщины. Классический стиль. 5 км
17 марта 2025, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
13:58.9
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+34.0
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+37.3

Готов Большунов, может, и не так сильно, но четыре золотые медали на чемпионате России он взял и остаётся главным раздражителем для всех остальных. Кроме, может быть, одного спортсмена.

В женской гонке на странной дистанции 5 км, на которой не проводятся гонки среди взрослых на международном уровне, сильнее всех ожидаемо была Наталья Терентьева. Если 30 секунд до Савелия Коростелёва на «десятке» – провал для его соперников, то что сказать про 35 секунд до Терентьевой на дистанции вдвое короче?

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