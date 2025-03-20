«Пусть гламурные журналы меня замечают, я за движуху». Интервью со звездой русских лыж

Лыжный сезон постепенно подходит к своему логическому завершению. Совсем недавно в Тронхейме отгремел чемпионат мира, в Казани в те же самые дни проходил чемпионат страны. Спустя неделю в Сыктывкаре прошёл последний этап Кубка России, на этих выходных нас ждут марафоны в рамках ЧР, а затем финал Кубка страны в Кировске.

Итоги этой зимы постепенно подводить можно уже сейчас. С «Чемпионатом» пообщался один из главных её героев – Савелий Коростелёв. 21-летний спортсмен бодро ворвался в элитную когорту и олицетворяет собой новое поколение российских лыжников. В беседе с нашим изданием Коростелёв поделился ощущениями от своих результатов, рассказал об интересе к футболу, а также поразмышлял о перспективах на Олимпиаде.

«Заранее гонку на бумаге не выиграть – «ПСЖ» ни разу не брал Лигу чемпионов»

– Какую оценку поставите себе за чемпионат России?

– Четвёрку с плюсом. Неплохо, но не хватило личной победы.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

– А с чем это связываете?

– Во-первых, чемпионат России ещё не закончен. Впереди марафон, и я сделаю всё, чтобы выиграть его. И тогда можно будет поставить твёрдую пятёрку. А так доволен спринтом, не без везения получилось, но всё прошло хорошо.

По коньковой гонке – в целом если брать относительно прошлого сезона, то я в коньке добавил. Хотелось, конечно, победить, лёгкий осадок остался, однако гонку провёл неплохо. По скиатлону, возможно, не самая правильная тактика была выбрана, но кто не пробует, тот не пьёт шампанское. Не жалею ни капли, когда-то надо было попробовать такую схему тоже. Так что четыре из пяти, всё логично – не было чего-то вау, однако в целом всё как надо. Без провалов это точно.

– По скиатлону поздно включались, берегли себя?

– Нет, так было в разделке. В скиатлоне я уже, наоборот, с самого начала включился. Не то чтобы на все деньги, но с запасом. В определённый момент в классической части, когда ребята начали ко мне подбираться, мне нужно было спуститься в группу и спокойно закончить классическую часть гонки. А я зачем-то попробовал вернуть отрыв и в итоге себя «накормил». Будет опыт.

– С особыми эмоциями выходили на командные гонки за Татарстан, в эстафетах? Сборная Татарстана сейчас едва ли не сильнейшая на российских стартах за всю историю.

– У нас до этого и в Архангельской практически была сборная России в полном составе. По крайней мере, основные действующие лица выступали за этот регион. У нас в эстафете каждый выполнял свои задачи по этапу. Мы не гуляли, никто не отлынивал, не надеялся на других, все работали на максимуме.

Если говорить про силу команды, то тут как посмотреть, в той же смешанной эстафете состав был очень сильным, но та гонка как раз показала, что выигрывает команда. Выступление в конкретный момент, а не имена. Заранее гонку на бумаге не выиграть.

– Если приводить примеры из других видов спорта, вы были как «ПСЖ» – собрали вместе лучших из лучших, только вот Лигу чемпионов Париж взять так и не может.

– Наверное, так. Пока что «ПСЖ» ни разу ЛЧ не брал. Посмотрим, как будет в этом году.

– Кстати, вы следите за футболом? Есть любимые команды?

– Поддерживаю «Барселону». Думаю, в этом году у неё хорошие шансы как в Ла Лиге, так и в Лиге Чемпионов. Я даже планирую съездить на полуфинал ЛЧ, если до него доберётся команда. По своему календарю на него успеваю. По крайней мере, в моих планах эта идея стоит. К сожалению, не попаду на «Камп Ноу», потому что пока команда играет на Олимпийском стадионе, но в любом случае будет здорово ощутить эту атмосферу.

«Мы узнаем о наших реальных возможностях, только когда нас вернут»

– Вы недавно как раз были в Европе – группа Сорина проводила сборы в Италии, что вызвало широкие обсуждения. Основной целью поездки было опробовать олимпийский снег?

– Есть такое. Но главная цель – это адаптация к европейским горам. У нас на Лауре среднегорье, 1400-1500 м. Этого порой недостаточно. Поэтому приходится ехать, например, в Армению. Но там очень тяжёлые горы. То есть если сравнивать 2000 м в Армении и 2000 м в Италии, то в Армении тяжелее. Поэтому все горы разные, и ко всем нужно адаптироваться.

– Дарья Непряева рассказывала, как она во время сборов думала о скорой Олимпиаде и мечтала оказаться на этой трассе через год. Вас накрывали похожие эмоции?

– Наверное, ещё прошлым летом начали думать об этом. Примерно тогда начали думать, что пора бы выбираться на европейские сборы. Пришло понимание что Олимпиада уже через полтора года и нужно привыкать к тому месту, где будут проходить Игры.

– При этом прошлым летом предпосылок на какое-то потепление ситуации касательно российских лыжников ещё не было. У вас с тренером была уверенность, что всё наладится?

– Я раньше говорил, что мы ещё на ЧМ в Тронхейме будем выступать. Моего оптимизма хватит на всех.

– Удалось посмотреть гонки чемпионата мира? По календарю там была накладка с нашим ЧР.

– Есть разница в часовых поясах, так что частенько попадал на гонки чемпионата мира, во время награждения в наших гонках или чуть позже. Помню, например, что классическую разделку на ЧМ досматривал сразу после нашей коньковой разделки, за две-три минуты до выхода на награждение.

– Кто больше всего впечатлил на ЧМ?

– Буду банален, само собой – Йоханнес Клебо. Хедлайнер этого чемпионата мира. Спорь не спорь с этим – это факт. Человек выбил 100 из 100, шесть гонок из шести, поэтому, кто бы что ни говорил, величайшее достижение. На века.

– Много реакций вызвал ваш комментарий после поездки в Италию касательно участников Кубка мира, мол, пусть побеждают, пока могут. Не было ли в этом определённой надменности? Или это такая уверенность в себе?

– Я имел в виду не себя, а в целом нашу команду. Тех ребят, которые в скором времени вернутся на международные старты.

– Егор Сорин при этом аккуратно говорит даже о перспективах Натальи Терентьевой, отмечая, что для побед на международных стартах нужно привозить в России по 15-20 секунд.

– Так она как раз сейчас примерно на такие отрывы и бежит. На чемпионате России она разделку коньковую не бегала, но в целом по сезону нормально привозит. Вообще, конечно, пока находимся в отстранении, пока не можем сравнить наши результаты, можем говорить, что хотим, вообще нет разницы. Это мало что значит.

К примеру, Наташа Терентьева говорит, что вообще не готова к Кубку мира, не сможет бежать. А кто-то может, наоборот, говорить: я сейчас приеду и их всех размотаю. Мы вообще можем говорить что угодно, заголовки будут у новостей любые, кричащие или не кричащие… Но факт остается фактом — мы узнаем о наших реальных возможностях, только когда нас вернут.

– Как правильно просто подвести себя к моменту возвращения на Кубки мира, чтобы не было розовых очков касательно восприятия себя?

– Это уже вопрос психологии, он для каждого свой. Большой спортсмен должен быть устойчив к любому негативу. То есть, даже если мы в моменте приземлимся на пятую точку, это добавит больше мотивации.

Если не провалимся, то это будет означать, что хорошо провели время в нашем внутреннем локдауне, назовём это так. Значит, мы не потеряли свой уровень. В любом случае всё зависит от настроя. Хорошо выступили – молодцы, продолжаем. Не очень – значит, сейчас поработаем и вернёмся на свой уровень. Ничего сверхъестественного.

«Следующий сезон будет олимпийским – верю, что с нами»

– Как вы сами себя оцениваете в плане перспектив на международной арене? Чисто по ощущениям.

– Опять же, я сейчас могу говорить всё что угодно. И что приеду и размотаю всех. И точно так же могу сказать, что не готов к какому-то уровню Кубка мира от слова совсем. Так что это необъективно.

– Насколько выросла внутренняя конкуренция? В этом сезоне больше нет доминирования Большунова, вместо этого есть плотная группа лидеров.

– Классно, когда много человек борется за место под солнцем. Но если вспоминать слова Егора Владимировича, для конкурентоспособности на уровне Кубка мира нужно у своих соперников в России выигрывать по 30 секунд плюс-минус… Тогда становится немножко тревожно. Получается у нас общий средний уровень вырос, однако больше нет ярко выраженного теперь лидера.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Есть желание претендовать на подобную лидерскую позицию?

– Желание, разумеется, есть. У всех есть желание стать лидером, вопрос, как ты к этому идёшь, что для этого делаешь.

– У вас весь сезон идёт как спортивное, так и шуточное противостояние с Сергеем Ардашевым. Я про различные подколы друг друга. Это всё на уровне дружеских шуток, у вас хорошие отношения в команде?

– У нас в целом в команде между всеми тёплые отношения. Мы всегда друг друга подкалываем, так поддерживаем общение, у нас реально классная атмосфера. С Сергеем Ардашевым у нас часто по ходу сезона получалось так, что жили вместе на соревнованиях, так что это всё дружеские подколы, не более того.

– Кто из вас генератор всех этих безумных идей? Таких как выйти на гонку с волосами в цветах флага Татарстана, танцевать под тектоник…

– Когда Серёга вышел в Казани на награждение под танец, я по-хорошему в шоке был от него. Окей, это я на голову отбитый, но Ардашев… На чемпионате России вышел с короной. Так что генератор безумных идей – Серёга. Если он что-то делает весёлое, то делает это классно.

– Как относится к этому движу Елена Вяльбе? У неё образ серьёзного, делового человека.

– Как минимум я не слышал никакого негатива. Всё-таки это тоже популяризация лыж, почему нет? Когда это не мешает спорту – всё в порядке. В первую очередь всегда идёт спорт, а потом всё остальное. Если я активен в медийном плане, значит, у меня есть на это свободное время.

– Активное обсуждение вызвала ваша недавняя фотосессия для «Матч ТВ». При каких обстоятельствах её снимали?

– Мы снимали поздравления для девушек на 8 марта. Нужно было прочитать стихотворение в эфире. Ребята с канала купили нам всем рубашки. И пока они их гладили, отпаривали, ребята выстраивали свет и присматривались, где мне лучше сесть. А я в это время стоял, стих учил. Там четверостишие было, не то чтобы поэма, но всё равно нужно было чётко запомнить.

И вот получилось так, что я стоял уже готовый к съёмке, готовый надеть рубашку, а рубашки ещё не было… И меня несколько раз сфотографировали. По идее эти фотографии не должны были выйти в свет. То есть как было: я видел, что меня фотографируют, Аня мне сбросила фотографии. Мне понравились, решил выложить. Ничего плохого, сверхъестественного не видел в этом. Никто вроде бы не подшучивал. А над чем шутить?

– Съёмка будто бы для гламурных журналов, а не для спортивного телеканала.

– Хорошо, пусть так. Пусть гламурные журналы меня замечают, я за любую движуху. Пусть приглашают.

– Есть планы на отпуск? Устали по ходу сезона?

– Усталость есть, но впереди ещё есть и важные гонки, пока работаем. Хочется добежать сезон, выдать максимум и уехать отдыхать. По планам, уже говорил про Барселону, одна из целей. Их много, это лишь одна из.

– На следующий сезон пока не загадываете? Как он пройдёт для вас.

– Он в любом случае будет олимпийским. И я верю, что с нами в том числе.