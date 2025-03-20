Клебо в пятый раз выиграл Кубок мира. Удивительно, но рекордсменом он не стал!

Норвежец Йоханнес Клебо обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам, выиграв городской спринт в Таллине. Удивительно, но Клебо, покорив очередную вершину, не смог стать рекордсменом по количеству «Больших хрустальных глобусов». Ещё более удивительно, что, выиграв все спринты сезона, Йоханнес не обеспечил себе победу в спринтерском зачёте.

Этап в Таллине в календаре Кубка мира стоял особняком. Это единственный городской спринт в сезоне, да ещё и лыжи на этой гонке всем готовили одинаково. Но Клебо в спринтах непобедим. Ему всё равно, на каком рельефе проходит гонка, каким стилем и какие соперники бегут против него.

Норвежец в финале был безупречен: на финише в своём стиле он протиснулся мимо француза Жуля Шаппа и уверенно победил. Йоханнес в общем зачёте набрал 1928 очков, тогда как у его ближайшего преследователя, шведа Эдвина Ангера, на 328 очков меньше. Поскольку в финале Кубка мира в Лахти в розыгрыше будет 305 очков, догнать Клебо уже невозможно.

Для него это пятая победа в общем зачёте Кубка мира в карьере. Удивительно, но в истории был лыжник, который завоёвывал трофей чаще. Великий Бьорн Дэли выигрывал Кубок мира шесть раз! Для повторения его рекорда Клебо минимум один сезон нужно провести на высочайшем уровне, а для установления нового достижения – два сезона.

Безусловно, Клебо на это способен и наверняка станет новым рекордсменом всего и вся. Но пока рекорд по Большим хрустальным глобусам ему не принадлежит. Норвежец сравнялся с легендарным шведом Гунде Сваном, который побеждал пять раз.

На счету Клебо после этапа в Таллине 97 побед на этапах Кубка мира (57 из них – в спринте). Он выиграл 16 спринтов подряд, взял все спринтерские гонки в нынешнем сезоне, но при этом не обеспечил себе победу в спринтерском зачёте. Такова нынешняя система подсчёта очков, которая обесценивает первые места, и вынуждает спортсменов бежать вообще всё, не обращая внимания на результаты.

Сейчас Клебо опережает Эрика Вальнеса на 65 очков, а в розыгрыше – 115 очков. Конечно, Йоханнес заберёт и этот зачёт, но очень странно, когда восемь побед не позволяют досрочно выиграть. Вальнес выиграл только однажды – в Конье, на том этапе, который Клебо пропускал.

Но Вальнес хоть одну победу, а всё-таки одержал. У женщин спринтерский зачёт выиграла финка Ясми Йоэнссу, которая лишь один раз смогла финишировать на втором месте!