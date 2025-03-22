Невероятно! Марафон на ЧР-2025 выиграла лыжница, которой не было в списке участниц

Первый в истории лыжных чемпионатов России классический марафон на 50 км среди женщин подарил невероятную развязку. Победу одержала лыжница, которой изначально вообще не было в списке участниц! На первом круге она попала в жёсткий завал, но на финише была быстрее всех. Елизавета Маслакова вписала своё имя в историю национальных чемпионатов.

На полтинник не вышли многие лидеры текущего сезона: Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Анастасия Кулешова, Екатерина Смирнова, Арина Каличева. Не было в числе участниц и юниорок Екатерины Никитиной и Алины Пеклецовой – слишком длинная дистанция, да и выступают они сейчас на первенстве по своему возрасту в Кирово-Чепецке.

Не было в стартовом протоколе и Елизаветы Маслаковой, победительницы мини-тура в Чусовом. Как оказалось, из-за бюрократической ошибки, однако нервов спортсменке это не прибавило. Поздним вечером протокол был изменён, и Маслакова оказалась последней из стартовавших. А перед ней – олимпийская чемпионка Юлия Ступак, пропустившая сезон.

Также в числе участниц были олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, победительница классического марафона на Спаракиаде-2024 Евгения Крупицкая, сильные спортсменки из региональных команд.

Сама гонка началась с довольно жёсткого завала, который случился из-за падения Ирины Ибрагимовой – сама она, кстати, быстро поднялась и побежала дальше, а слева от неё спортсменки падали и врезались друг в друга. В этот завал попала и Маслакова, которая, к счастью, как и все остальные, смогла продолжить борьбу.

Гонка постепенно раскручивалась благодаря Татьяне Сориной, со старта задавшей довольно высокий темп. Постепенно пелотон редел, и в итоге остались только четыре претендентки на три места на пьедестале: Сорина, Крупицкая, Маслакова и Дарья Канева. Канева вместе с Маслаковой тренируется в молодёжной группе Андрея Нутрихина.

На последней пятёрке темп вырос максимально, а решающим стал последний километр. Заключительный подъём забрал все силы у Евгении Крупицкой, и она выбыла из числа претендентов на награды.

Маслакова круче всех прошла финишную часть, Канева – вторая, Сорина – третья.

Призёры гонки Фото: ФЛГР

«У меня включилась суперкомпенсация на последнем подъёме, кажется, это со страху. Утром вообще думала отказаться, поскольку очень сильно боялась этой гонки. Спала всего три часа, переволновалась из-за того, что меня не оказалось в стартовом протоколе. Да ещё и упала на втором спуске, потом и на меня упали. К счастью, удалось догнать группу и восстановиться.

Перед последней пятёркой я деревянную медаль на себя повесила и этому была рада. Но я была в борьбе, знала, что на последнем подъёме буду ускоряться, и молилась, чтобы спина и ноги не отказали. Видимо, новичкам везёт», — прокомментировала свою победу Елизавета Маслакова в эфире «Матч ТВ».

И пообещала, что этот полтинник точно не станет последним в её карьере.