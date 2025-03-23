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Лыжник Сергей Ардашев стал чемпионом России в гонке на 50 км классическим стилем, Большунов — пятый

Силён, Батыр! Лыжник Ардашев выиграл марафон на ЧР-2025 и установил уникальное достижение
Андрей Шитихин
Ардашев выиграл марафон на ЧР-2025
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Он дважды стал чемпионом России на полтиннике в течение одного сезона.

Мужской марафон на чемпионате России в Сыктывкаре завершился фантастической развязкой: Сергей Ардашев, начавший ускорение на последнем подъёме пятым, на финишной прямой очень мощно разогнался и в разножке опередил Савелия Коростелёва! Александр Большунов вышел на гонку, несмотря на проблемы со спиной, но финишировал только пятым.

До последнего круга шёл типичный масс-старт: пелотон постепенно редел без попыток отрыва и серьёзных протяжек. Сначала группу тащил Алексей Червоткин, однако олимпийскому чемпиону сил как раз на последний отрезок не хватило. За 10 км до финиша в лидирующей группе шли 14 лыжников, а на последней пятёрке их осталось только восемь.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:16:48.9
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.20
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.50

Все главные события случились уже на последнем подъёме: Александр Большунов начал ускорение, забегая вне лыжни, но у остальных лыжи держали лучше, и Коростелёв, Семиков, Ардашев на финишную прямую с подъёма закатили. В итоге в крутой финишной разборке всё решила мощь Ардашева, который отставал от Коростелёва с Семиковым, однако невероятно мощными движениями сумел не просто достать соперников, но и вырвал победу! Настоящий Батыр, как зовут в команде.

Ардашев по ходу гонки держался в группе лидеров, однако вперёд не выходил. А когда нужно было совершить решающее ускорение, всё сделал гроссмейстерски. Сергей стал обладателем уникального достижения – за один сезон выиграл два титула чемпиона России на марафонах.

Ардашев обыграл Большунова в Кирово-Чепецке:
«Рад, что год закончился такими хреновыми гонками». Большунов вновь проиграл Ардашеву
«Рад, что год закончился такими хреновыми гонками». Большунов вновь проиграл Ардашеву

В конце декабря в Кирово-Чепецке он в финишном створе разобрался с Александром Большуновым в коньковой гонке на 50 км, которая проходила в рамках ЧР-2024. А в Сыктывкаре подобным же мощным ускорением вырвал титул и в классике. Да, это уже ЧР-2025, но хронологически обе победы он одержал в рамках одного сезона.

Призёры марафона на чемпионате России в Сыктывкаре

Призёры марафона на чемпионате России в Сыктывкаре

Фото: flgr.ru

Савелий Коростелёв, который весь сезон бьётся с Ардашевым в Кубке России, отстал на мгновение, Илья Семиков – третий. Александр Большунов остался только пятым, на финише он уступил ещё и Ермилу Вокуеву. Кажется, что занять более высокое место трёхкратному олимпийскому чемпиону помешала работа лыж. Однако это уже неважно – соперники в этой гонке оказались сильнее.

Впереди финал Кубка России в Кировске.

Яркое интервью с Савелием Коростелёвым:
«Пусть гламурные журналы меня замечают, я за движуху». Интервью со звездой русских лыж
Эксклюзив
«Пусть гламурные журналы меня замечают, я за движуху». Интервью со звездой русских лыж
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Новости. Лыжи
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