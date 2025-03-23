Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?

Йоханнес выиграл второй марафон за две недели. Он стал самым совершенным лыжником мира.

Абсолютный чемпион мира 2025 года по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал убедительную победу в заключительной гонке Кубка мира – 2024/2025. Норвежец выиграл классический марафон на 50 км на этапе в Лахти, разорвав соперников на финишной прямой.

Клебо вышел на запредельный уровень и сейчас стал самым совершенным лыжником мира. Кажется, нет гонки, в которой он просядет настолько, что не будет в состоянии бороться за медали. То, что было сразу после триумфального чемпионата мира в Тронхейме – ну, позволил себе чуток лишнего и расслабился.

Йоханнес тактически действует безупречно. Кажется, что у него в голове компьютер. И физически готов биться на любой трассе. В Лахти – очень сложный рельеф, набор высоты 262 м на одном круге, а таких кругов было семь. Клебо не рюкзачил, он и сам возглавлял пелотон, сам задавал темп.

Такой темп не выдержал даже лучший классист последних 10 лет Ийво Нисканен, который очень хотел порадовать своих болельщиков – не получилось. Сдался и швед Вильям Порома – единственный, кто боролся с Клебо до финиша на ЧМ-2025. Рядом с Клебо удержались только трое норвежцев – Мартин Нюэнгет, Симен Крюгер и Андреас Рее.

Но какие у них были шансы против Клебо на финише? Они в таком порядке и финишировали. А Клебо выиграл второй марафон за две недели. Какие к нему могут быть вопросы?

Очень жаль, что наши лыжники отстранены от международных стартов и не могут соревноваться на мировом уровне. Вы видели финиш Сергея Ардашева в Сыктывкаре в классическом марафоне на чемпионате России? А если бы они зарубились с Клебо?

Возможно, в следующем сезоне ситуация изменится.