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Большунов и Терентьева выиграли гонку на 3 км в финале Кубка России, полные результаты

Большунов и Терентьева выиграли «детскую» гонку на КР-2025. Почему же все валились с ног?
Андрей Шитихин
Большунов и Терентьева выиграли «детскую» гонку
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Лучшие лыжники страны отдали все силы на дистанции 3,3 км.

В Апатитах коротким прологом стартовал финал Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Дистанция составила всего 3 км свободным стилем. Ровно ту же дистанцию, только классикой, бежали, например, девушки на первенстве России среди спортсменов 15-16 лет в Сыктывкаре. Так почему же взрослые мужики на финише валились с ног?

Да потому, что они работали на максимум в течение семи-восьми минут, почти на самом высоком пульсе, а кто-то, даже быстро начав, умудрялся добавить на второй половине дистанции, кто-то просто держал ровный темп по ходу всей гонки, а кто-то не выдерживал. Это очень сложная дистанция, на которой нет тактики, как в более длинных гонках, а скорость, как в спринте.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 3.3 км
29 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
7:37.9
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+5.0
3
Дарья Канева
Республика Коми
+11.6

В женской гонке был явный фаворит – Наталья Терентьева. Она и показала лучший результат. Её тренер Егор Сорин объяснил, что Наталья с самого старта держала темп и не сбавляла его до финиша, сумев очень здорово разложиться. Второе время показала Дарья Непряева, а третье, и это неожиданно, Дарья Канева, серебряный призёр недавнего классического марафона на чемпионате России.

В мужской гонке борьба была гораздо острее. Лучшим стал Александр Большунов, который после своего финиша посмотрел на табло, увидел, что он привёз семь секунд Сергею Устюгову, и показал «бицуху». Но его главный соперник бежал сзади. Савелий Коростелёв на половине дистанции уступал Большунову менее секунды и финишировал в итоге с таким же отставанием.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 3.3 км
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
6:46.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.9
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+7.7

Устюгов в итоге сохранил третью строчку. Но Сергей после спринта, который пройдёт в Кировске, улетит в Ханты-Мансийск на Югорский лыжный марафон, так что он приехал только на три гонки. Год назад на финале Кубка России блеснул Дмитрий Пузанов, в одно мгновение ставший известным всем, кто интересуется лыжными гонками.

Один из героев недавно завершившегося в Кирово-Чепецке первенства России среди юниоров успел подготовиться и к финалу Кубка России, и показал очень высокий пятый результат.

Финал, который проходит в формате многодневки, продолжится классическими разделками на 10 км. Они также пройдут в Апатитах, а затем все участники переедут в Кировск.

Яркое интервью с Савелием Коростелёвым:
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