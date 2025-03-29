Большунов и Терентьева выиграли «детскую» гонку на КР-2025. Почему же все валились с ног?

В Апатитах коротким прологом стартовал финал Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Дистанция составила всего 3 км свободным стилем. Ровно ту же дистанцию, только классикой, бежали, например, девушки на первенстве России среди спортсменов 15-16 лет в Сыктывкаре. Так почему же взрослые мужики на финише валились с ног?

Да потому, что они работали на максимум в течение семи-восьми минут, почти на самом высоком пульсе, а кто-то, даже быстро начав, умудрялся добавить на второй половине дистанции, кто-то просто держал ровный темп по ходу всей гонки, а кто-то не выдерживал. Это очень сложная дистанция, на которой нет тактики, как в более длинных гонках, а скорость, как в спринте.

В женской гонке был явный фаворит – Наталья Терентьева. Она и показала лучший результат. Её тренер Егор Сорин объяснил, что Наталья с самого старта держала темп и не сбавляла его до финиша, сумев очень здорово разложиться. Второе время показала Дарья Непряева, а третье, и это неожиданно, Дарья Канева, серебряный призёр недавнего классического марафона на чемпионате России.

В мужской гонке борьба была гораздо острее. Лучшим стал Александр Большунов, который после своего финиша посмотрел на табло, увидел, что он привёз семь секунд Сергею Устюгову, и показал «бицуху». Но его главный соперник бежал сзади. Савелий Коростелёв на половине дистанции уступал Большунову менее секунды и финишировал в итоге с таким же отставанием.

Устюгов в итоге сохранил третью строчку. Но Сергей после спринта, который пройдёт в Кировске, улетит в Ханты-Мансийск на Югорский лыжный марафон, так что он приехал только на три гонки. Год назад на финале Кубка России блеснул Дмитрий Пузанов, в одно мгновение ставший известным всем, кто интересуется лыжными гонками.

Один из героев недавно завершившегося в Кирово-Чепецке первенства России среди юниоров успел подготовиться и к финалу Кубка России, и показал очень высокий пятый результат.

Финал, который проходит в формате многодневки, продолжится классическими разделками на 10 км. Они также пройдут в Апатитах, а затем все участники переедут в Кировск.