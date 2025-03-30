Терентьева выиграла классическую разделку в финале Кубка России. Но какова Ступак!

Классическая гонка на 10 км в финале Кубка России – 2024/2025 в Апатитах лишь подчеркнула то, что и так стало ясно после Нового года: в женских лыжах в России никто и близко не может подойти к Наталье Терентьевой. Спортсменки на остальных местах пьедестала почёта меняются, но, если в гонке участвует Терентьева, она гарантированно первая.

Однако это неудивительно. А вот то, что показала на дистанции Юлия Ступак, реально круто. Олимпийская чемпионка не выступала весь сезон, ходили даже разговоры, что она может завершить карьеру. Тем не менее Юлия вернулась. Она очень хотела выступить на чемпионате России в Казани, но заболела и не смогла выйти на старт. Ступак выступила в перенесённом марафоне в Сыктывкаре, однако её задачей было просто дойти до финиша, что она и сделала.

В прологе многодневки, в формате которой проходит финал Кубка России, Юлия выступила очень слабо, только 58-й результат. Но на классической десятке она была великолепна. Ступак стартовала первой, и на всех отсечках её результат был в числе лучших. В итоге она заняла пятое место, и это очень круто. По всей видимости, даже теоретическая возможность выступить на Олимпиаде мотивировала Юлю и заставила показать всем – я здесь и никуда уходить не собираюсь.

Именно это она и подтвердила после финиша: «Показываю всё, на способна сейчас, а затем буду начинать готовиться к следующему сезону».

Юлия Ступак Фото: РИА Новости

Второе место в своём стиле завоевала Анастасия Кулешова, которая первую пятёрку прошла достаточно скромно, на втором круге увеличила скорость и опережала одну соперницу за другой. В том числе и лидера общего зачёта Кубка России Дарью Непряеву, которая на первом круге ещё боролась с родной сестрой, но затем билась уже за то, чтобы удержаться в топ-3. Очень сложно дался ей заключительный отрезок, однако третье место она удержала.

Хотя из финишной зоны она ушла только с помощью врача Владимира Гардера. В общем зачёта Непряева увеличила своё преимущество перед Екатериной Смирной до 51 очка, и это уже очень много. Стоит отметить и четвёртое место Алёны Барановой – отличный результат для спортсменки, которая специализируется на спринтерских гонках.