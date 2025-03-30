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Большунов выиграл классическую гонку на 10 км в финале Кубка России, Коростелёв — второй, результаты

Коростелёв шёл на серии из пяти побед в классике. Но Большунов растерзал вообще всех
Андрей Шитихин
Большунов выиграл классическую гонку на 10 км
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Трёхкратный олимпийский чемпион уверенно лидирует в общем зачёте финала Кубка России.

Александр Большунов в великолепной форме подошёл к финалу Кубка России, который проходит в формате мини-тура. После победы в прологе он забрал классическую разделку на 10 км, обыграв Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева. До гонки в Апатитах Коростелёв шёл на серии из пяти побед в пяти классических разделках в рамках Кубка России.

Савелий очень уверенно выигрывал классику по ходу сезона. Вершина Тёи, Кирово-Чепецк, Ижевск, Сыктывкар – везде он побеждал. Если добавить Чусовой, где Коростелёв показал лучшее чистое время в классической гонке преследования, вообще получится шесть из шести.

Большунов и Коростелёв зарубились в прологе:
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Но любая серия когда-то прерывается. В прошлом году закончилась уникальная серия Александра Большунова, который победил в 23 гонках подряд. Сейчас уже сам Большунов прервал серию Коростелёва, очень красиво и убедительно выиграв классику… на коньковых лыжах. Впрочем, большинство выбрали именно такие лыжи.

Трёхкратный олимпийский чемпион на этот раз стартовал за главным соперником, и это, возможно, ему чуть помогло. Александр только до отсечки в 3,25 км уступал Савелию, но затем сначала сравнялся – первый круг соперники завершили с абсолютно одинаковым временем – а затем начал отрываться. Сначала пять секунд, затем 10, а в итоге 13,5 секунды – это достаточно много для десятки.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
30 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:38.6
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+13.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+23.5

Коростелёв стал вторым, вновь подтвердив свой высочайший уровень, а лидер общего зачёта Сергей Ардашев оказался третьим, уступив Савелию 10 секунд. Очень мощный финишный отрезок позволил Илье Порошкину финишировать четвёртым, шестёрку лучших замкнули Кирилл Кочегаров и Илья Семиков.

А как прошла женская разделка?
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В общем зачёте многодневки Большунов уверенно лидирует, Коростелёв – второй.

Гонок в Апатитах в финале Кубка России больше не будет – многодневка переезжает в Кировск.

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