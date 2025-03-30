Коростелёв шёл на серии из пяти побед в классике. Но Большунов растерзал вообще всех

Александр Большунов в великолепной форме подошёл к финалу Кубка России, который проходит в формате мини-тура. После победы в прологе он забрал классическую разделку на 10 км, обыграв Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева. До гонки в Апатитах Коростелёв шёл на серии из пяти побед в пяти классических разделках в рамках Кубка России.

Савелий очень уверенно выигрывал классику по ходу сезона. Вершина Тёи, Кирово-Чепецк, Ижевск, Сыктывкар – везде он побеждал. Если добавить Чусовой, где Коростелёв показал лучшее чистое время в классической гонке преследования, вообще получится шесть из шести.

Но любая серия когда-то прерывается. В прошлом году закончилась уникальная серия Александра Большунова, который победил в 23 гонках подряд. Сейчас уже сам Большунов прервал серию Коростелёва, очень красиво и убедительно выиграв классику… на коньковых лыжах. Впрочем, большинство выбрали именно такие лыжи.

Трёхкратный олимпийский чемпион на этот раз стартовал за главным соперником, и это, возможно, ему чуть помогло. Александр только до отсечки в 3,25 км уступал Савелию, но затем сначала сравнялся – первый круг соперники завершили с абсолютно одинаковым временем – а затем начал отрываться. Сначала пять секунд, затем 10, а в итоге 13,5 секунды – это достаточно много для десятки.

Коростелёв стал вторым, вновь подтвердив свой высочайший уровень, а лидер общего зачёта Сергей Ардашев оказался третьим, уступив Савелию 10 секунд. Очень мощный финишный отрезок позволил Илье Порошкину финишировать четвёртым, шестёрку лучших замкнули Кирилл Кочегаров и Илья Семиков.

В общем зачёте многодневки Большунов уверенно лидирует, Коростелёв – второй.

Гонок в Апатитах в финале Кубка России больше не будет – многодневка переезжает в Кировск.