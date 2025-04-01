Огонь в российских лыжах! Большунов мастерски нокаутировал соперников в спринте

Удивительно крутыми и контактными получились спринтерские гонки в финале Кубка России в Кировске. В мужской гонке чуть ли не в каждом забеге были ситуации на грани фола, финал превратился в триумф одного лыжника, а в женском финале случился настоящий боулинг.

Особенности спринтерского круга в Кировске привели к тому, что основные разборки были непосредственно на стадионе в поворотах. Те, кто пытался откровенно экономиться, вылетали сразу. Так случилось с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым, который в своём четвертьфинале шёл одним из последних, не успел занять хорошую позицию на короткой финишной прямой и проиграл разножку своему бывшему партнёру по тренировочной группе Егору Солдаткину.

Герой прошлогоднего спринта в Кировске Дмитрий Пузанов свой забег проводил отлично, но уже на внутренней траектории на входе в поворот перед ним прыгнул Павел Соловьёв. В результате Пузанову не хватило прямой, чтобы побороться за выход дальше, а после финиша он высказал Соловьёву всё, что думал.

Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев в своём четвертьфинале на финишной прямой едва удержался на ногах, поскольку его резко качнуло в сторону. Сам Ардашев в итоге прошёл дальше, но сильно помешал Александру Бакурову, который резко сбросил скорость и остался без полуфинала.

В полуфиналах тоже было жарко. Савелий Коростелёв, чудом успевший протиснуться в поворот по внутреннему радиусу, оставил без финала Сергея Ардашева, с которым ведёт острейшую борьбу за жёлтую майку. Александр Терентьев откуда-то из глубины накатил на всех и объехал даже Александра Большунова, однако оба прошли дальше.

Этот ли манёвр Терентьева, или всё было продумано заранее, но финал Большунов провёл гениально. На подъёме он резко рванул вперёд, создал себе приличный задел и с большим отрывом финишировал первым. Он просто разорвал всех соперников. Три победы в трёх гонках – вот это, похоже, тот Большунов, которого все привыкли видеть.

В борьбе за второе место Константин Тиунов опередил Савелия Коростелёва, а Александр Терентьев остался четвёртым.

В женском спринте накал тоже был очень высоким, а в финале случилась настоящая драма. Победительница спринтерского зачёта Кубка России – 2024/2025 Анастасия Фалеева упала незадолго до поворота на финишную прямую. И не просто упала, а буквально села на шпагат. С правой стороны Фалееву объехала Дарья Непряева, а с левой Наталья Терентьева едва удержалась, поскольку Анастасия подбила её лыжей.

Но если Терентьева ускользнула от неожиданного падения соперницы, то ехавшая сразу за Натальей Татьяна Сорина на лыжу Фалеевой наехала и крайне неудачно упала на левое плечо. Именно с этим плечом Татьяна некоторое время назад испытывала проблемы и перенесла операцию.

В итоге Терентьева – первая, Непряева – вторая, а третьей неожиданно стала Милена Габушева, которая тренируется в региональной команде Республики Коми. Занимающая второе место в общем зачёте Екатерина Смирнова сумела пробиться в финал в своей непрофильной дисциплине и заняла высокое четвёртое место, сохранив шансы в борьбе с Непряевой.

Многодневка продолжится классическими гонками преследования на 10 км.