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Большунов выиграл третью подряд гонку в финале Кубка России, он лидирует в общем зачёте многодневки

Огонь в российских лыжах! Большунов мастерски нокаутировал соперников в спринте
Андрей Шитихин
Александр Большунов
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Женская гонка превратилась в боулинг, а выиграла её Терентьева.

Удивительно крутыми и контактными получились спринтерские гонки в финале Кубка России в Кировске. В мужской гонке чуть ли не в каждом забеге были ситуации на грани фола, финал превратился в триумф одного лыжника, а в женском финале случился настоящий боулинг.

Особенности спринтерского круга в Кировске привели к тому, что основные разборки были непосредственно на стадионе в поворотах. Те, кто пытался откровенно экономиться, вылетали сразу. Так случилось с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым, который в своём четвертьфинале шёл одним из последних, не успел занять хорошую позицию на короткой финишной прямой и проиграл разножку своему бывшему партнёру по тренировочной группе Егору Солдаткину.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 апреля 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:51.31
2
Константин Тиунов
Москва
+1.31
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.40

Герой прошлогоднего спринта в Кировске Дмитрий Пузанов свой забег проводил отлично, но уже на внутренней траектории на входе в поворот перед ним прыгнул Павел Соловьёв. В результате Пузанову не хватило прямой, чтобы побороться за выход дальше, а после финиша он высказал Соловьёву всё, что думал.

Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев в своём четвертьфинале на финишной прямой едва удержался на ногах, поскольку его резко качнуло в сторону. Сам Ардашев в итоге прошёл дальше, но сильно помешал Александру Бакурову, который резко сбросил скорость и остался без полуфинала.

В полуфиналах тоже было жарко. Савелий Коростелёв, чудом успевший протиснуться в поворот по внутреннему радиусу, оставил без финала Сергея Ардашева, с которым ведёт острейшую борьбу за жёлтую майку. Александр Терентьев откуда-то из глубины накатил на всех и объехал даже Александра Большунова, однако оба прошли дальше.

Большунов в топ-форме — побеждает во всех гонках финала Кубка России:
Коростелёв шёл на серии из пяти побед в классике. Но Большунов растерзал вообще всех
Коростелёв шёл на серии из пяти побед в классике. Но Большунов растерзал вообще всех

Этот ли манёвр Терентьева, или всё было продумано заранее, но финал Большунов провёл гениально. На подъёме он резко рванул вперёд, создал себе приличный задел и с большим отрывом финишировал первым. Он просто разорвал всех соперников. Три победы в трёх гонках – вот это, похоже, тот Большунов, которого все привыкли видеть.

В борьбе за второе место Константин Тиунов опередил Савелия Коростелёва, а Александр Терентьев остался четвёртым.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 апреля 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:17.64
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+0.13
3
Милена Габушева
Республика Коми
+3.17

В женском спринте накал тоже был очень высоким, а в финале случилась настоящая драма. Победительница спринтерского зачёта Кубка России – 2024/2025 Анастасия Фалеева упала незадолго до поворота на финишную прямую. И не просто упала, а буквально села на шпагат. С правой стороны Фалееву объехала Дарья Непряева, а с левой Наталья Терентьева едва удержалась, поскольку Анастасия подбила её лыжей.

Но если Терентьева ускользнула от неожиданного падения соперницы, то ехавшая сразу за Натальей Татьяна Сорина на лыжу Фалеевой наехала и крайне неудачно упала на левое плечо. Именно с этим плечом Татьяна некоторое время назад испытывала проблемы и перенесла операцию.

Терентьева вернулась и не знает поражений:
Терентьева выиграла классическую разделку в финале Кубка России. Но какова Ступак!
Терентьева выиграла классическую разделку в финале Кубка России. Но какова Ступак!

В итоге Терентьева – первая, Непряева – вторая, а третьей неожиданно стала Милена Габушева, которая тренируется в региональной команде Республики Коми. Занимающая второе место в общем зачёте Екатерина Смирнова сумела пробиться в финал в своей непрофильной дисциплине и заняла высокое четвёртое место, сохранив шансы в борьбе с Непряевой.

Многодневка продолжится классическими гонками преследования на 10 км.

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