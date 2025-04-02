Большунов выиграл четвёртую гонку подряд в финале Кубка России. Но героиня — Пеклецова

19-летняя лыжница стала лучшей в «классике», хотя про неё говорили, что она хорошо бежит только «коньком».

Интереснейшими получились классические гонки преследования на 10 км в финале Кубка России в Кировске. В мужской гонке победил Александр Большунов, причём победил очень красиво и уверенно, а в женской гонке первой к финишу пришла Наталья Терентьева, что тоже было ожидаемо. Но героиней дня стала Алина Пеклецова, которая показала лучший результат по чистому времени.

Даже в биатлоне с учётом стрельбы переместиться с 20-го места на шестое – отличный результат. Когда же такое происходит в лыжах – это результат выдающийся! Пеклецова в гонке преследования именно его и показала. По чистому времени она вообще победила. Гонка в Кировске показала, насколько Алина в текущем сезоне прибавила в «классике».

Раньше про неё говорили, что она может показывать хорошие результаты только «коньком» и только на сложном рельефе, где много подъёмов. Эта способность от неё никуда не ушла. Но давайте просто посмотрим на результаты Алины в классических гонках в текущем сезоне: три шестых местах на этапах Кубка России в Вершине Тёи и Кирово-Чепецке, второе место на молодёжном первенстве России в Тюмени вслед за Дарьей Непряевой, победа на юниорском первенстве России в Кирово-Чепецке, небольшой сбой в финале Кубка России в Апатитах – там она стала 17-й, и вот — лучшее чистое время в Кировске.

Совсем неплохо для 19-летней спортсменки, претензии к которой по технике регулярно были у Елены Вяльбе. Но её тренер Артемий Гельманов совсем не удивлён таким результатам: «Я же вижу, как она добавила в «классике». В Кировске Пеклецова шикарно отработала подъёмные части и не уступила на спусках. На многодневке остались только две коньковые гонки – разделка и масс-старт в гору, в которых Алина сильна.

Главным фаворитом многодневки остаётся Наталья Терентьева, которая и финишировала первой в преследовании, и сохранила полминуты преимущества перед сестрой Дарьей в общем зачёте.

В мужской гонке Александр Большунов вновь показал и феноменальную текущую готовность, и тактическую мудрость. Савелий Коростелёв боролся с ним 2 км, когда сократил отставание с 24 до 9 секунд. Но далее и Большунов включил турборежим, и Коростелёв не выдержал. После гонки Савелий сказал, что допустил ошибку в выборе лыж, когда предпочёл бежать на мази, однако кажется, что дело не только в этом.

Все ждали, когда Большунов вновь станет самим собой, чтобы сравниться с ним. Большунов стал самим собой – и сравнения не в пользу соперников. В многодневке его преимущество составляет 47 секунд – это много.

Но Савелий максимально приблизился в общем зачёте Кубка России к Сергею Ардашеву, у которого гонка совсем не получилась. Между ними всего 17 очков.