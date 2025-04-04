Мощное интервью с Сергеем Устюговым. Он высказался о тёрках с Большуновым и не только

В российских лыжных гонках один сезон сменяется другим, а Сергей Устюгов неизменно остаётся одним из главных героев и ньюсмейкеров.

Устюгов выступает далеко не во всех гонках, но там, где стартует, привлекает к себе колоссальное внимание. Перед стартом Югорского марафона, который проводится при поддержке банка ВТБ, Сергей дал интервью «Чемпионату», в котором, как всегда честно и открыто рассказал обо всех ярких событиях ушедшей зимы: и о стычке с Большуновым, и о победе на чемпионате России, и о слухах по поводу допуска России на Олимпиаду, и о рекорде Клебо.

«Бери лыжу, у вас выбора нет!»

– Сергей, для тебя сезон завершается Югорским марафоном. Насколько ты доволен тем, чего добился в сезоне?

– Доволен процентов на 80. Мы своей мини-группой «Ханты 3.0» провели отличную вкатку. Я планировал начать сезон в Тюмени, но из-за тёплой погоды гонки там отменили. Кто-то из ребят поехал за свой счёт в Кировск на Всероссийские старты, кто-то полетел в Вершину Тёи, а я отправился домой. Там меня немного подвело здоровье, в итоге ждал, когда можно будет отправиться в Чусовой на небольшой сбор и на этап Кубка России.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

– В Чусовом ты стал вторым в спринте и очень сильно расстроился. Как минимум внешне именно так выглядело. А на деле?

– На самом деле я понимал, что любая медаль для меня будет на грани фантастики. Я же знал, какую работу проделал и в каком был состоянии. Но когда ты занимаешь второе место, то становишься первым проигравшим. Я понимал, где и что мог сделать для победы, но психологически был не готов к этому. А психология играет очень важную роль в лыжных гонках – если ты не готов головой, то, в какой бы форме ни был, ничего не получится. Хотя, если посмотреть, что было дальше, то проиграл я лучшему спринтеру России Александру Терентьеву, которому навязал борьбу, не будучи в оптимальной форме. Да и вряд ли я ещё в карьере наберу пиковую форму, хотя единичные проблески могут быть. Но больше всего я расстроился в Кирово-Чепецке, когда не смог даже пролог пройти. Я и не хотел туда ехать, но всё же поехал.

– Давай к Чусовому вернёмся. Там произошёл момент, который даже ОКР отметил премией фэйр-плей. Ты отдал свою боевую лыжу Савелию Коростелёву, который уже на старте сломал крепление. Расскажешь подробности?

– Это была классическая гонка преследования на 15 км. Я в старт-листе был ниже Савелия, спокойно готовился в зоне разминке, и не сразу понял, что произошло. Только крики услышал: «Лыжу, лыжу!» Я сделал шаг влево, чтобы посмотреть, у кого же проблемы, и увидел Савелия – парня-проспекта, который ведёт борьбу за Кубок России. Да, я ещё тогда был уверен, что он будет бороться. А я его знаю очень много лет, он приезжал к нам тренироваться, когда я ещё в группе Маркуса Крамера работал, знаю его возможности и перспективы. И у нас один сервисёр – Евгений Уфтиков. Я не раздумывая отдал ему свою боевую лыжу, а сам в стартовом городе схватил первую попавшуюся тренировочную лыжу и ушёл в гонку. Я понимал, что мне ничего не светит, я в любом случае делал на той гонке тренировочную работу, а Савелию эти баллы в зачёт Кубка России очень пригодятся. Ну так ведь и получилось же! Той гонкой можно было перечеркнуть все шансы на общий зачёт. Но болельщики должны видеть борьбу сильнейших, в которую не вмешиваются такие случайности.

– Почему же ты не взял потом лыжу ни от Алексея Ермилова, ни от Егора Сорина, которые подготовили тебе инвентарь на замену?

– Прежде всего я шёл в группе. А замена лыжи – это секунд 40-50. Зачем это, если моей задачей была хорошая тренировка?

Я больше скажу, я толкаю тренеру Егору Сорину свою лыжу, а он видит, что это моя лыжа – толкает её обратно, я ему кричу: «Бери, у вас выбора нет!» Ведь у нас с Савелием подготовка лыж одинаковая, да и параметры лыж плюс-минус подходят. Ну и я понимал, что никто другой Савелию боевую лыжу бы не отдал.

– А если бы такое случилось не с Савелием, а с кем-то другим?

– Я бы всё равно отдал не задумываясь.

– Даже если бы человек был на другой марке лыж?

– Никакой разницы. Но я скажу другое, пусть ребята из сборной почитают. Некоторые начинают бегать с марки на марку, хотя имели нормальные контракты. На Кубке мира, если туда возвращаться, так не делают.

«В своё время меня жёстко учили»

– В Чусовом было первое призовое место и фэйр-плей, а в Казани – победа на чемпионате России в сверхэмоциональном спринте.

– Это была дикая случайность. Я прекрасно понимал, что могу там зацепить любую медаль, кроме золотой. А произошло так, что я выиграл. Случайности не случайны, как говорится. В моей карьере было много моментов, когда соперники валились под ноги в те моменты, когда я мог выигрывать. Значит, так должно было случиться. Но мне очень бы хотелось, чтобы Александр Терентьев и Сергей Ардашев не упали, чтобы побороться с ними на финише. Если в Чусовом я психологически был не готов биться на максимум, то в Казани я готов был выдавать всё. Я за месяц до этого спринта знал, что у меня будут хорошие шансы выполнить своё обещание и завоевать медаль чемпионата России для родной Югры именно в этом спринте.

– Но один инцидент мог всё перечеркнуть. Ты не жалеешь о своей отмашке палкой от Большунова?

– Я же говорил, что хочу извиниться, но после его высказываний в мой адрес я бы слова об извинениях забрал. В моменте, когда Александр мне прыгнул на лыжи, а я отмахнулся палкой, мне было стыдно. Понятно, что это было на эмоциях, ты себя особо не контролируешь, но профессионалам такого уровня нужно уметь с этим справляться и не делать что-то подобное умышленно. Нас ведь и юные лыжники смотрят, какой пример они видят? Если ты не выигрываешь на лыжне, то должен выигрывать на финишной прямой. Да, возможно, это была случайность, но когда она происходит не один раз…

– Ты сказал, что вам давно пора зарыть топор войны. А разве между вами война?

– Такие конфликтные ситуации происходят постоянно. Я считаю, что это неуважение чужого труда. Если ты лучший, если ты тренируешься больше всех, ты пример для всех, ты сильнее всех, зачем же так поступать? Когда тебя один раз подрезают, то во второй раз ты уже ставишь локоть или ногу, чтобы обозначить свои границы. А приводит это всё к последствиям, которые мы сейчас видим. Я прекрасно знаю, когда что-то делается умышленно, а когда – нет. В своё время меня жёстко учили, хотя я поначалу не понимал, как можно так «давануть», что ты упадёшь. Нужно уважать труд любого спортсмена – у всех есть главные старты, никто на печи не лежит, и все зарабатывают себе на жизнь тяжёлой работой. Но если есть риск выбить человека из борьбы, сломав ему палку и прыгнув на лыжи, лучше чуть притормозить, а показать себя на трассе. Думаю, не стоит больше мусолить эту тему.

– После той золотой медали не было мысли – ну и всё, теперь можно не упираться и больше не бегать?

– Фишка в том, что это моя любимая работа, за которую я получаю нормальные деньги. Возможно, для болельщиков это прозвучит не очень, но это именно так. Я обещал результаты – я их показал. Однако я брал ответственность и за других ребят своей мини-группы, а у них с результатами не очень получилось. Андрей Мельниченко хорошо начал сезон, выиграл гонку на этапе Кубка России в Чусовом, но дальше что-то пошло не так. Я могу мобилизоваться к нужным стартам, однако не у всех это получается. Я могу честно сказать, что всем ребятам нашей команды было объявлено – берёте золотую медаль на чемпионате России и можете заканчивать сезон, бегать коммерческие старты или вообще отдыхать. Нам же не платят премиальные за очки в Кубке России, как это делают в Татарстане, например.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

«Дать бы Георгию леща»

– Ты уже сказал о сожалении за своё поведение, дети смотрят на вас и берут пример. А как оценишь ситуацию с Георгием Филатовым?

– Если честно, я был в шоке. Когда увидел это видео, сразу отписал Максу Вылегжанину, спросил, что это такое вообще. Это дикость. Честно говоря, мы обсуждали это с ребятами, и все пришли к мнению, что дать бы Георгию леща, но сделать это должны были сверстники. А наказание, которое он получил, минимальное из возможных. Правильно сделали, что отстранили его до окончания сезона. Надеюсь, эта история его чему-то научит.

– В твоё время навешали бы товарищу по команде за такое?

– Конечно. Это ненормально же.

– Максим Вылегжанин правильно разрулил ситуацию?

– Он как руководитель сделал всё правильно. Я-то спортсмен, я со своей колокольни смотрю и рассуждаю. И признаю, что, может быть, даже где-то своим негативным примером косвенно спровоцировал эту ситуацию – мы ведь дрались палками, толкались после финиша. Но мне за это стыдно – я всегда это говорил и всегда признавался, что так делать не нужно.

«Мои шансы на Олимпиаду – 1-2%»

– Два года назад после шикарной победы в марафоне на чемпионате России ты рассказывал про «замыкающего провода деда в голове» и раздумывал над завершением карьеры. Сейчас заканчивать не собираешься?

– Деда с проводами давно уже нет (улыбается), он меня покинул именно после того полтинника. Сейчас и мыслей о завершении нет. Я справляюсь со своей работой, и у меня есть силы, чтобы выполнять взятые на себя обязательства. Но всё же зависит от настроения.

– Ты сейчас очень точечно и чётко выбираешь, какие гонки бежать. Кто-то высказывает своё недовольство?

– Да, бывает – вот, ты готовишься к конкретной гонке, приезжаешь и обыгрываешь нас. Но если даже брать чемпионат России – там у всех был месяц подготовки. Это главный старт, за который тебя премируют и который является главным критерием для попадания в сборную.

– Ты и сейчас числишься в сборной России. Что тебе это даёт?

– Экипировка, заработная плата и возможность выступать в международных соревнованиях, если они будут. Плюс подготовка. Если ты не из такого богатого региона, как Ханты-Мансийский автономный округ, то можешь присоединиться к группе, в которой числишься.

– Клебо на чемпионате мира завоевал шесть золотых медалей. Да, наших не было, но насколько это показатель его величия?

– Через 10 лет никто не вспомнит, что России там не было. А вообще, я не слежу за международными стартами, только таблицу смотрю. Я перегорел года три назад по Кубку мира, чемпионату мира и всему такому. Ходят слухи, что нас допустят на Олимпиаду, но я прекрасно понимаю, что мои шансы – 1-2%, не больше. Но если мы будем знать, что нас допускают, тогда я буду ставить перед руководством своего родного региона вопрос о том, чтобы готовиться в Европе с Маркусом Крамером и сборной Италии. Это очень важно, если нацеливаться не просто на выступление, а на высокий результат. И если такой шанс появится, я буду цепляться за него изо всех сил.

– А как же семья?

– Либо возьму с собой, либо… Меня поймут. Это моя зарплата, мой хлеб. Да, можно зарабатывать и в России, но, если появляется такая возможность, нужно её использовать. Призовые за такие соревнования очень хорошие. Однако для этого мы должны заранее знать, сможем попасть на Игры или нет. Если узнаем об этом, допустим, в сентябре, будет уже поздно. Потому что должна быть хорошая летняя подготовка без сбоев, без травм, без проблем.

– Но давай вернёмся к рекорду Клебо. Это рекорд на все времена? Можно ли его сравнить, допустим, с рекордом Овечкина, который он должен побить?

– Это, конечно, крутое достижение. Но до Овечкина же тоже кто-то рекорд поставил. На каждого сильного спортсмена найдётся более крутой спортсмен. Это показывает и текущий российский сезон в лыжных гонках. В прошлом году Большунову не было равных, а в этом он уже не такой сильный. За Кубок России сражаются Коростелёв и Ардашев, да и вообще много заряженных ребят, которые хотят себя показать.