«У меня нет такого — или Олимпиада, или ничего». Интервью с молодой звездой лыжной сборной

После возвращения в большой спорт Натальи Терентьевой только две лыжницы навязывают ей борьбу – её младшая сестра Дарья, практически обладательница Кубка России, и 19-летняя Алина Пеклецова.

Перед заключительной гонкой сезона – подъёмом в гору Айкуайвенчорр в финале Кубка России в Кировске – Алина специально для «Чемпионата» подвела итоги сезона, рассказала, какое влияние оказало на неё возвращение Натальи Терентьевой, готова ли она тратить собственные деньги на сборы за границей, и ответила на вопрос, что будет, если никого из российских лыжников на Олимпиаду в Италии не пустят.

«На запредельные результаты до старта сезона я и не рассчитывала»

Алина Пеклецова, Наталья Терентьева и Дарья Непряева Фото: РИА Новости

— Алина, этот сезон ты провела уже совсем в другом статусе, и объяснения, что можно неудачи на возраст списать, уже не прокатили бы. Это как-то сказывалось?

— Да, в прошлом сезоне я выходила на гонки такая юниорка, которую никто особо не знает и не воспринимает, что она может что-то выиграть. Было немного другое настроение. И после того удачного сезона груз ответственности на плечи давил.

— В чём именно это выражалось?

— Больше всего — в собственном восприятии и отношении к результатам. Я ставила перед собой другие задачи, да и болельщики многие на меня рассчитывали и рассчитывают. Но нельзя быть всё время на пике формы. Всегда же бывают взлёты и падения, мы же не роботы. Если честно, на какие-то запредельные результаты до старта сезона я и не рассчитывала. Однако мы все упорно тренируемся и хотим выступать как можно лучше. В целом всё более-менее удачно сложилось.

— Наступила кульминация сезона, скоро финал. Насколько по ходу сезона ты изменилась как лыжница? Кажется, у тебя стало больше мышц.

— Да почти не изменилась. Но после Нового года я очень много внимания уделила силовой подготовке. На сборе в Сочи перед чемпионатом России очень много работала над силовой, сейчас вот тоже. Честно говоря, мне и самой кажется, что руки у меня стали покрепче, чем в начале сезона. И Артемий Владимирович Гельманов сказал, что я стала руками активнее толкаться, а не только ногами работаю – на гонках это заметно. Так что в этом компоненте я изменилась, однако не скажу, что прямо очень сильно.

— На чемпионате России у тебя две гонки и две медали. Классное выступление! Или ты ехала в Казань только за золотом?

— Я, конечно, настраивалась на коньковую разделку, но понимала, что как будет – так и будет. Вообще, не люблю загадывать на гонку, говорить себе – ты должна обязательно занять такое-то место. Как говорится, чем больше настроишься – тем больше расстроишься. Всегда просто думаю о том, что нужно отдать в гонке всё, что у тебя есть, а итоговое место будет в протоколе.

— Но если объективно, ты рассчитывала на чемпионате России побороться на десятке даже с Натальей Терентьевой, если бы она бежала ту гонку?

— Скорее всего, нет. Если бы Наталья участвовала, то я бы, наверное, держала в голове, что она будет сильнее. Она набирает форму от старта к старту. В декабре в Кирово-Чепецке Наталья проиграла мне в своей первой гонке после возвращения семь секунд, а уже в январе в Казани выиграла уже девять. И сейчас она гораздо сильнее, чем была тогда в январе.

— Какое влияние оказало её возвращение на наши женские лыжи и лично на тебя?

— Всё просто. Мы сразу можем объективно увидеть силу всех остальных по сравнению с лидером. Чтобы мы не очень расслаблялись.

— Ты и не расслаблялась. В финале Кубка России ты обыграла её дважды – по чистому времени в пасьюте и на коньковой разделке. Это показатель твоей топ-формы или Наташа береглась?

— Если судить по двум разделкам в Кировске на финале Кубка России, у меня появилась мысль, что только сейчас я вышла на пик формы и нашла то состояние, в котором могу показать реально тот результат, на который готова. Если же говорить о Наталье, думаю, в классическом пасьюте у неё не было цели показать лучшее чистое время, потому что отрыв в общем зачёте и так достаточно большой, а гонок много, и, возможно, она экономилась, плюс в таких погодных условиях первому бежать гораздо тяжелее, чем большой группе. А в коньковой разделке также погодные условия были на моей стороне, у функциональщиков было преимущество, да и лыжи сработали отлично.

«Думала, что на чемпионате мира отстала бы от соперниц со старта»

Алина Пеклецова Фото: РИА Новости

— Терентьева в любом случае безоговорочный лидер российских женских лыж. Ты на её фоне выглядишь совсем не беспомощно. Можно ли сделать вывод, что и на Кубке мира ты была бы конкурентоспособной в каких-то отдельных гонках?

— Очень сложно сказать. Я не то что на Кубке мира, я вообще на международных соревнованиях не была и не представляю, что это такое. Если смотреть по телевизору, невозможно оценить силу соперниц.

— Ты смотрела чемпионат мира? Не удивило, что Йохауг ни одной гонки не выиграла?

— Ну и что? Меня удивило, что она вообще вернулась. Я думала, что после рождения ребёнка она уже ушла с концами. А то, что не завоевала золото в Тронхейме – там и доля невезения была. Всё же доли секунды решали. В целом же она отличный сезон провела.

— Тебе было бы интересно зарубиться с Терезе на трассе? В гонке в гору, например.

— Это было бы очень круто. Но будет ли у меня такая возможность, я не знаю.

— Что скажешь про выступление Клебо?

— То, что он выиграл спринт, тим-спринт, победил в короткой разделке и эстафете, я думаю, вряд ли могло удивить. А вот его победы в скиатлоне и марафоне – показатель класса и статуса. Теперь уже никто не будет считать его исключительно спринтером. Он реально очень крутой лыжник.

— Когда ты смотрела гонки на том же ЧМ-2025, не прикидывала, как бы ты могла выглядеть на таких трассах?

— Я смотрела на то, какой на женском скиатлоне был сумасшедший темп с самого начала дистанции, и подумала, что отстала бы от них со старта. Это не как на чемпионате России, где девочки просто гуляют.

«Ехать ли она Олимпиаду в нейтральном статусе? Решать нашему руководству»

Алина Пеклецова Фото: РИА Новости

— Алина, сейчас неопределённость с тем, смогут ли российские лыжники выступить на Олимпиаде или нет. Но ты готова потратить личные деньги и полететь в Италию, чтобы провести один или несколько сборов на олимпийских трассах?

— Если говорить исключительно о деньгах – да, я бы вложилась в такой сбор. Другой вопрос, что в завершающемся сезоне у меня не было такой возможности даже теоретически. Я же тренировалась в юниорской команде, у нас всё чётко расписано – когда и куда, какие гонки мы бежим. Так что я бы не смогла просто так полететь в Италию, как это сделали Александр Большунов, Савелий Коростелёв и другие спортсмены.

— Мысль об Олимпиаде в голове сидит? Ты же уже застолбила за собой статус одного из лидеров даже взрослой сборной.

— На самом деле, да, есть такие мысли. Но что я могу сделать? Только тренироваться, выступать и надеяться на то, что нас допустят. И мы поедем туда всей командой, сборной России.

— А если допустят только нейтральных спортсменов?

— Думаю, тут решать нашему руководству. Но если допустят именно команду – спортсменов, тренеров, сервис, врачей и массажистов – тогда не вижу проблем. Любой спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и там достойно выступить. Однако если нас не пустят, из спорта я уходить не собираюсь. У меня нет такого – или Олимпиада, или ничего.

— Но ты чувствуешь, что сейчас именно со спортивной точки зрения, с той позиции, как ты выступаешь, твои шансы попасть в олимпийскую команду очень высоки?

— Дай бог, чтобы всё получилось. Однако я не могу загадывать наперёд, не могу знать, как сложится подготовка к новому сезону, как я выступлю на отборочных стартах, если они будут. К тому же у меня сложная ситуация. Три года я тренировалась в юниорской сборной и прогрессировала, старалась много работать над тем, чтобы устранять свои слабые стороны. А сейчас мне предстоит переход во взрослую команду. Как он для меня сложится?

«Сильно соскучилась по родным — меня очень ждут в Вологде»

Алина Пеклецова Фото: РИА Новости

— Ты уже знаешь, в какую группу пойдёшь?

— Нет, этот вопрос будет обсуждаться после окончания сезона.

— Но ты примешь любое решение руководства ФЛГР?

— В любом случае это решение точно не будет спонтанным. Всё будет обсуждаться. Мне кажется, что мнение спортсмена тоже должно учитываться.

— Кто сейчас вам с Катей Никитиной помогает из тренеров взрослой команды? Ведь вы уже, по сути, отрезанный ломоть от юниорской сборной.

— На чемпионате России, например, мы вообще были сами по себе, ни с какой группой не работали. Мы прикреплены к сервисёрам Дмитрию Биченёву и Дмитрию Пирогову, но и всё на этом. Тренировал нас Артемий Владимирович удалённо, установки какие-то, разборы (тренерам юниорской сборной не оплачиваются командировки на взрослые и молодёжные соревнования. – Прим. «Чемпионата»). А на дистанции нам подсказывают все подряд – и Юрий Викторович Бородавко, и Егор Владимирович Сорин, и Олег Орестович Перевозчиков, и Артём Владимирович Жмурко, и Данила Борисович Акимов. Да все.

— А как же массаж, процедуры восстановительные?

— Ну вот так. Ходим и напрашиваемся к массажистам взрослых групп. Они идут навстречу, конечно. Мы попали в такую ситуацию, что числимся в юниорской команде, но бегаем на взрослых стартах. И тут возникают вопросы с финансированием, оплатой командировок. Однако это временные трудности, в любом случае всё разрешится скоро. Осталось недолго.

— Ты часто вспоминала прошлогоднюю гонку в гору? Она стала для тебя самой сложной в карьере на данный момент?

— Да нет, не особо. А самая тяжёлая гонка у меня была на финале Кубка России в Кировске в 2024-м – классическая десятка. Я тогда стала 11-й и выжала себя всю без остатка. Мне пришлось очень тяжело. На горе мне было намного легче.

— Сейчас какие ожидания от самой гонки? Или больше волнует погода?

— Не люблю говорить про гонку до её начала, потому что случиться может всё что угодно, все мы люди, а не роботы, как я уже говорила. Главное, чтобы погода наладилась и гонка состоялась, как запланировано.

— После финала Кубка России побежишь ещё 30 км в Апатитах?

— Нет. Решили, что после такой сложной многодневки это уже будет лишним.

— Чем займёшься в первую очередь по окончании сезона?

— Этот сезон всё-таки для меня был очень сложным в эмоциональном плане, очень мало была дома, уже очень соскучилась по всем родным. Тем более у меня не так давно (кстати говоря, во Всероссийский день лыжника) родился племянник Тимур, конечно, я его уже видела, но меня в Вологде очень ждут в роли его крёстной.