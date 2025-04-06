Большунов вынес всех в финале Кубка России! Почему же он остался без главного трофея?

Александр Большунов остался без главного трофея сезона! Главная звезда наших лыж остановился лишь на третьем месте в общем зачёте. Вперёд Сан Саныч пропустил двух более молодых соперников – Сергея Ардашева и Савелия Коростелёва. Неужели время Большунова прошло?

Финальной частью сражения за Кубок России был мини-тур в Кировске. Большунов по-настоящему доминировал во всех гонках «Большого Вудъявра», не оставив соперникам и шанса на золото. Сан Саныч одержал победы во всех шести гонках. В общем зачёте тура трёхкратный олимпийский чемпион привёз Савелию Коростелёву почти две минуты!

Вот только этого всё равно было мало, чтобы забрать Кубок России. Сан Саныч слишком сильно отстал от соперников в начале сезона и в итоге не догнал двоих конкурентов. В борьбе в общем зачёте он проиграл 121 очко победителю Савелию Коростелёву и 91 очко – Сергею Ардашеву.

Но это вовсе не значит, что Большунову уже пора на пенсию. Александр в этом сезоне выдал максимум и даже больше. Всё дело в том, что осенью у главной звезды наших лыж были серьёзные проблемы. После затяжной болезни Сан Саныч долго не мог найти себя. Лыжник, для которого есть только первое место, то брал серебро и бронзу, то вообще не попадал в топ-20.

Лишь в конце января Большунов постепенно стал набирать форму. Именно тогда ему удалось одержать первую победу на Кубке России. И только в начале марта на чемпионате России мы все увидели привычного Сан Саныча. С турнира в Казани Александр уехал с тремя золотыми и одной серебряной медалью.

Неудивительно, что после такого непростого сезона Большунов не сильно расстроился из-за того, что упустил главный трофей Кубка России.

«Все хорошо. Главное, что после сложного сезона я нашёл себя. Если бы не смог до конца сезона найти, то пришлось бы думать, что было сделано не так. Но сейчас всё встало на свои места. Месяц назад я говорил, что мотивация бежать российские чемпионаты – средняя? Каждый что хочет, то и слышит. Моё мнение было в том, что для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты. На одном уровне выделяться хорошо, но, чтобы шагнуть дальше, мне 100% нужны международные старты. Это дополнительная мотивация, дополнительная высота. У меня всегда запредельная мотивация, когда ничего не получается. Но я продолжал участвовать в соревнованиях. Я не стал делать перерыв, стартовал везде, где мог», – заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Кубок России в итоге ушёл Коростелёву, хотя Ардашев боролся до последнего. Перед масс-стартом в гору Сергей опережал своего конкурента на девять очков, однако решающая гонка для Ардашева сложилась не слишком удачно. Савелий финишировал пятым, а Сергей – лишь 31-м. Этого с запасом хватило Коростелёву, чтобы забрать трофей.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

После финиша Ардашева Савелий подбежал к сопернику, «по-чемпионски» облив его шампанским. Но Сергей не обиделся на троллинг от друга. Чуть придя в себя, он подошёл и торжественно надел на Коростелёва жёлтую майку лидера.

Кажется, следующий сезон в российских лыжных гонках тоже будет горячим. Даже если нас не допустят на Олимпийские игры.