«Я иду к своей Вершине-2026». Путь российских спортсменов на Олимпиаду

Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена. Но далеко не у всех она исполняется, особенно если речь идёт о российских атлетах, которых в последние годы на международной арене не очень-то и ждут.

Меньше чем через год в Италии пройдёт Олимпиада-2026, и многие наши представители зимних видов спорта горят желанием пробиться на этот турнир. Всем желающим предстоит проделать сложнейший путь, который обычно остаётся за кадром: это не только тяжёлые тренировки и спортивный отбор, но и оформление нейтрального статуса, допинг-контроль, сложности с визами и перевозкой инвентаря, всевозможные самоограничения, финансовые проблемы. Давайте признаемся честно: мы же не задумываемся обо всём этом, даже когда наш спортсмен стоит на вершине пьедестала.

Мы решили исправить это и показать, как же труден путь спортсмена к своей заветной мечте. И в этом «Чемпионату» поможет российская лыжница и ски-альпинистка Варвара Прохорова. Она уже получила нейтральный статус и шанс отобраться на Игры в Италии и сделает для этого всё возможное. А вместе с этим расскажет обо всём, через что ей приходится пройти, обо всей изнанке большого спорта, трудностях, проблемах. И, хочется верить, радости.

Варвара Прохорова Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

Наш проект называется «Вершина-2026». И здесь всё очень символично, потому что одна из главных задач ски-альпиниста – взобраться на вершину в прямом и переносном смысле этого слова. Ски-альпинизм в 2026-м впервые появится в олимпийской программе, и оттого следить за спортсменами, претендующими на исторические медали, будет вдвойне интересно.

Ну что, начинаем вместе восхождение на Вершину-2026?

В первом монологе Варвара рассказывает, как у неё появилась олимпийская мечта и зачем ей всё это в наше непростое для спорта время нужно.

Варвара Прохорова российская лыжница и ски-альпинистка «Олимпиада – это цель и мечта любого спортсмена, который занимался на профессиональном уровне. И сейчас я расскажу свою историю. Это не просто история про олимпийскую мечту. Это история про мою жизнь».

«В спорте я и правда очень давно. С пяти до восьми лет занималась художественной гимнастикой. Затем перешла в единоборства и три года ходила на дзюдо. Мне очень нравился Джеки Чан, но в нашем городе Электроугли не было отделения карате. Вот и пошла в дзюдо, и то почти год ждала, потому что девочек не брали.

Как-то летом мой брат – а он как раз занимался лыжными гонками – предложил мне поехать вместе с ним в спортивный лагерь. Мы жили относительно самостоятельной жизнью, проводили очень интересные тренировки. Там было очень много тренировочных групп из разных спортшкол. Это была очень классная движуха! И мне захотелось заниматься лыжами, хотя в дзюдо всё получалось, я стала призёром первенства Московской области по своему возрасту.

Варвара Прохорова Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой/«Чемпионат»

Пыталась совмещать лыжи и дзюдо, но решающим фактором стало то, что наш тренер по дзюдо уволился и группа стала потихоньку разваливаться. Поэтому лыжи стали для меня единственным видом спорта.

Удивительно, но я не думала, что спорт вообще останется в моей жизни, хотя и начала им рано заниматься. Я же всегда мечтала быть актрисой или певицей, всегда с подружкой пела песни разных исполнителей, мы рисовали, лепили из пластилина какие-то невероятные дома с утварью, я могла даже маленький тюбик зубной пасты слепить и сделать на нём надпись.

У подружки был отчим, который однажды спросил: «Варя, а кем ты хочешь стать?» И я, нисколько не сомневаясь, сказала – хочу стать звездой! Я же видела себя в Голливуде или на большой сцене. Но он уточнил: «Звездой спорта?» А я не призналась, что имела в виду вовсе не и спорт, и ответила: «Да, звездой спорта!»

Варвара Прохорова Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой/«Чемпионат»

Кажется, тогда во мне впервые и шевельнулась олимпийская мечта. Но я особого значения этому не придала.

В общем, я была творческой, но, кроме музыкальной школы, никакие кружки не посещала – времени-то больше не было. Я научилась играть на виолончели и фортепиано, а с учётом того, что мне всегда нравилось петь, стала думать, что именно в этом направлении и нужно развиваться. Однако спорт почему-то не отпускал, и творческую деятельность пришлось задвинуть.

Время шло, творчество так и оставалось на втором плане, но в итоге моя натура выплеснулась в спорте. Я могу выйти на старт в какой-то необычной форме, сделать из гонки шоу, иногда даже с готовым сценарием! Моё восхождение на Эльбрус было творческим проектом. Так что значительную часть спорта я тоже как творчество воспринимаю. В общем, настоящим творчеством займусь, когда уйду на спортивную пенсию.

Варвара Прохорова Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой/«Чемпионат»

Однако вернусь к лыжам. Они меня постепенно затянули. Наверное, сказались гены, ведь у меня бабушка и мама занимались биатлоном и лыжными гонками, а затем зимним ориентированием, стали мастерами спорта. Но когда я родилась, они уже ничем не занимались, атмосферу спортивной семьи я не чувствовала. Более того, я и не знала, что они спортсменки.

Сама я ходила в лыжную секцию в типичной спортивной школе в Электроуглях (а она относилась к школе «Спартак») и решала локальные задачи. Мне хотелось быть лучшей в школьном рейтинге и более-менее прилично выступить на первенстве Москвы, только и всего. Через пару лет я стала лучшей в этом рейтинге, но в 2004-м всё изменилось. Наша группа в спортшколе сильно поредела – многие девочки закончили со спортом, а я перешла к другому тренеру.

Это был Данил Борисович Акимов. У него была небольшая группа, однако почти все забегали в призы. Акимов за пару лет до этого был на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в качестве сервисёра сборной России. И он много рассказывал про то, как было на Олимпиаде. Я прониклась настоящей профессиональной атмосферой, у меня пошли вверх результаты, на первенстве Москвы стала второй. Казалось, вот оно – я попала к замечательному тренеру в отличную команду и впереди только светлое будущее.

Варвара Прохорова (слева) в лыжных гонках Фото: РИА Новости

Я же очень любила фильмы про супергероев, мне нравилась «Зена – королева воинов», считала себя такой амазонкой, перед которой нет преград. Однако я слишком эмоциональный человек. Физически крепкий, но с очень тонкой душевной организацией. Меня можно на раз-два вывести из себя. И это случилось. У Акимова были помощниками тоже молодые тренеры, которые вроде бы безобидно шутили – реально безобидно, однако я восприняла их слишком остро. Ну, например, однажды мне сказали, что спортсменки не могут быть такими умными. Да что такого? Они просто шутили, но для меня это было очень обидно.

Началось расстройство пищевого поведения, я похудела на десяток килограммов, закрались сомнения в том, правильную ли дорогу я выбрала и не стоит ли мне сосредоточиться на учёбе. Результаты пошли резко вниз, мне не удавалось переломить ситуацию. А тут ещё Данил Борисович сообщил, что переезжает в другой регион работать с ребятами. Родители помогли мне финансово, я за свой счёт тоже поехала в этот регион тренироваться с женской командой, но была там чужой.

Варвара Прохорова Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

И только мечта об Олимпиаде меня мотивировала. Это было что-то моё – мой маячок, моя отдушина, которая помогала мне держаться. Далее были переходы в другие команды, другие регионы. Далеко не всё получалось. Меня никто не тащил за собой, приходилось самой отстаивать свои интересы. Мечта об Олимпиаде казалось нелепой, ведь я не была лидером, не показывала выдающиеся результаты, однако верила в то, что всё возможно.

Годы шли, попытки показать что-то в лыжных гонках были не самыми удачными. Но я всё равно верила. В 2014-м перешла в академическую греблю – тогда набирали экспериментальный состав под Рио-де-Жанейро. Нас было три девочки-лыжницы на одно вакантное место. Мы были примерно равны по силам, и я в итоге не прошла. Вернулась в лыжи, бегала марафоны и не могла даже думать о том, что всё может круто повернуться.

А всё повернулось! Мне поступило предложение попробовать себя в ски-альпинизме. Я поняла, что смогу совместить в одном виде свою любовь к лыжам и горам. Я же много ходила в горы, бегала трейлы, да и вообще – как можно горы не любить? А ещё подспудно я почувствовала, что это мой самый реальный шанс побывать на Олимпиаде!

Варвара Прохорова Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

На самом деле, я была на Олимпиаде – в качестве болельщика на Играх-2018, когда зажглась звезда Александра Большунова и свою медаль в спринте взяла Юлия Ступак. Но это было со стороны, а очень хочется оказаться внутри и почувствовать, что это такое.

Я очень часто за свою жизнь слышала, что не заслуживаю того, чего добилась, и тем более не заслуживаю того, о чём мечтаю. Есть более сильные, более резкие, более достойные. Но осуждать будут всегда – хороша ты или плоха. Важно не отворачиваться от самой себя, не предавать свою мечту и идти к ней. Пока у тебя есть силы, желание и идеи, пока судьба даёт шансы, пока внутри тебя горит огонь – нужно идти.

Круто, когда внутри тебя находится то, что помогает отсечь все сомнения и сохранить веру в себя. И ещё круче, когда эта вера помогает тебе найти поддержку даже тогда, когда уже и надежд нет, как случилось со мной. Это даёт силы и вдохновение. Я иду к своей Вершине-2026. Я могу не дойти до неё, но останавливаться не собираюсь. И я бесконечно благодарна всем, кто поддерживает и верит в меня.