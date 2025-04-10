Звезду лыжных гонок преследовал 65-летний мужчина. История не для слабонервных!

Трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон не могла спокойно спать целых полтора года. Всё это время её преследовал 65-летний мужчина. Он был уверен: между ним и 25-летней спортсменкой есть любовная связь. К счастью, в итоге преследователь получил своё наказание.

«Я очень испугалась»

Перед тем как выиграть королевский марафон на чемпионате мира в Тронхейме, Фрида Карлссон испытала настоящий ужас. Оказалось, что уже более полутора лет лыжницу преследует 65-летний мужчина, причём масштабы его мании впечатлили всех. С весны 2024 года он отправил ей около 200 сообщений, совершил 207 звонков на её мобильный, а на его телефоне хранилось более 7000 фотографий Фриды из соцсетей.

Сталкерством в мессенджерах дело не ограничивалось. Мужчина активно искал личной встречи со спортсменкой. Впервые Карлссон испугалась назойливого преследователя весной прошлого года. Ей поступило сообщение, в котором незнакомец сообщил, что находится поблизости.

Позже, в мае, этот же мужчина появился на благотворительном забеге в Стокгольме и встал рядом с Фридой, а после бежал за ней и кричал вслед.

«Я очень испугалась, когда услышала его голос в Стокгольме. Когда он оказался рядом, я побежала от него подальше», – рассказала лыжница.

Фрида Карлссон Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Тем же летом 65-летний мужчина неожиданно оказался в Соллефтео, где тренировалась девушка: «Когда закончилась тренировка, я увидела его сидящим на скамейке. Разволновалась и бросилась к машине. Я видела, как он и моя мать что-то говорили друг другу. А потом рассказала маме, что это он за мной гнался. Его присутствие там уже перешло все границы».

А в августе сталкер появился прямо у дома Фриды. Он предложил ей пойти выпить кофе, но девушка ответила, что не хочет иметь с ним ничего общего.

«Тогда я почувствовала себя очень неуверенно. Даже дома было небезопасно. Я довольно бесстрашный и доверчивый человек, однако после этого начала оглядываться и стала очень замкнутой», – сказала в суде Карлссон.

Виновник представил свою версию: «Я проезжал мимо её дома, а она стояла на улице. Я опустил стекло, поскольку мы разговаривали и хорошо проводили время. Я и не подумал, что это было что-то странное».

«Есть ли у меня шанс?»

В ноябре 2024-го правоохранительные органы запретили мужчине любыми способами контактировать с 25-летней девушкой. Но он официальный запрет так и не подписал, поэтому не остановился в своих действиях.

Однажды преследователь купил билет на Тенерифе, где у Карлссон был тренировочный сбор, однако в самолёт не сел. «Мне стыдно, но я должен признать, что опоздал на рейс на Тенерифе! Невероятно, но это правда. Извини», – написал Фриде разочарованный преследователь.

А 14 февраля, в День всех влюблённых, за три недели до чемпионата мира, мужчина отправил рукописное письмо родителям девушки. Сообщается, что в нём он спрашивал об их совместном будущем: «Есть ли у меня шанс с тобой?» и предлагал завести детей: «Это полезно для работы».

65-летний преследователь был уверен, что между ним и 25-летней звездой лыжных гонок есть любовная связь. Даже в суде он гнул свою линию: по рассказам сталкера, он познакомился с Фридой три года назад, когда танцевал в компании молодых девушек, одной из которых была как раз Карлссон. По его словам, между ними сразу установился контакт. Хотя новая знакомая и назвалась другим именем, он был уверен, что это была Фрида.

«Происходит полностью магнитный контакт», – объяснял мужчина.

Фрида Карлссон Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

В суде он рассказал, что инициатором их отношений была сама Карлссон.

«Мне нечего скрывать, у меня нет злых намерений. И я говорю совершенно честно. Это не я всё это поддерживал», – говорил он. Он утверждал, что Фрида отвечала на его сообщения через интервью и посты в соцсетях.

«Она ответила в течение часа, прислав фотографии. Она выкладывала свои фото и давала интервью, адресованные мне», – продолжал сталкер.

«Он верит, что они близки»

У этой истории счастливый для Фриды конец. Мужчина находился под стражей с 21 февраля этого года, хоть он и не признал свою вину. Адвокат обвиняемого уверял следствие, что у его подзащитного просто «есть убеждения».

«Он вовсе не хочет оскорбить Фриду Карлссон. У него есть убеждения. Он не желает ей никакого зла и верит, что они близки», – заявил адвокат.

Прокурор назвала действия мужчины «безрассудными» и просила наказать его лишением свободы и штрафом. Суд так и сделал: два года условно и возмещение ущерба в размере 40 тыс. крон (около 350 тыс. рублей).

«Он больше не побеспокоит её или её семью», – заявил адвокат сталкера.