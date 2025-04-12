«Мама в игре». Юлия Ступак отобралась в сборную России за девятое место в марафоне

Лыжный сезон в России традиционно завершается длинными гонками в Апатитах и Мончегорске, когда спортсмены бегут вынесенные марафоны в рамках чемпионата России. Женский масс-старт свободным стилем на 50 км выиграла Дарья Канева, но самой довольной после финиша была олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которая финишировала только девятой.

Женская гонка на 50 км и мужская на 70 км уже давно традиционно – последние в календаре ФЛГР. Они носят статус чемпионата России, однако проводятся вне обычного расписания. Но раньше женский «полтинник» был только один и только в Апатитах, а теперь дистанции уравнялись, и в чемпионате страны – 2025 две марафонские гонки у женщин.

В Сыктывкаре 50 км классикой выиграла Елизавета Маслакова, Дарья Канева была второй, а Татьяна Сорина – третьей. Юлия Ступак тоже бежала ту гонку, однако в отсутствие ряда сильнейших спортсменок не смогла попасть даже в топ-20. Почему такое внимание именно Ступак? Потому что она – олимпийская чемпионка и спортсменка основного состава сборной России. Юлия числится в группе Егора Сорина.

Она была включена в национальную команду благодаря тому, что заняла седьмое (!) место на Спартакиаде-2024 в Тюмени в личном спринте. То есть даже не попала в финал. Но именно такой критерий у неё стоит в официальном списке спортсменов сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/2025.

Правда, завершающийся сезон она пропустила почти полностью. Если точнее, Ступак не выступала с той самой Спартакиады в Тюмени. Она занималась своими делами, и даже Елена Вяльбе говорила перед стартом сезона, что Юлия уже не спортсменка и вряд ли вернётся.

Однако она вернулась на марафоне в Коми, затем пробежала почти всю программу финала Кубка России. Пробежала слабенько, блеснув только на классической разделке, где неожиданно стала пятой. В общем, никаких шансов на то, чтобы быть включённой на следующий сезон в состав сборной России по спортивному принципу.

На самом деле, и в нынешнем составе нет ни одной спортсменки, у кого критерием включения стояло бы седьмое место на главном старте. Как минимум в топ-6, но в основном – только призёры. Теперь же у Юлии Ступак в критериях в официальном документе будет стоять – девятое место на ЧР-2025.

Почему её обязательно включат в команду?

Да она сама об этом заявила после финиша. Послушайте.

«Ребята! Я пробежала полтос! Я девятая, и я отобралась в команду! Просто «мама в игре» это называется», — эмоционально подвела итоги гонки Ступак.

Раз она так уверенно об этом сказала, значит, заранее знала, что ей надо всего лишь финишировать в топ-10, и всё решено. К Юле вообще ни малейших вопросов. Топ-лыжница (в недавнем прошлом), которая попробует вновь выйти на пик формы. В лучшем состоянии она, скорее всего, пригодится сборной России, если наших спортсменов допустят на Олимпиаду-2026.

Однако как же странно выглядит то, что в состав команды – пока по словам самой Юлии Ступак – включается лыжница, которая весь сезон жила в своё удовольствие, участвовала в «Титанах», продавала одежду, занималась собственными делами, заняла девятое место в марафоне и вновь будет тренироваться с основой.

Давайте честно, если изучить результаты Юлии за последние два сезона, ни о какой сборной речи быть не может. И масса лыжниц с более высокими результатами, которые упорно тренируются, не пропускают старты, и не только они, наверняка зададут вопрос – как такое возможно? Вот только вопрос риторический.

Что касается марафона в Апатитах, то выиграла его Дарья Канева, спортсменка, которая провела сезон в молодёжной группе Андрея Нутрихина. Дарья победила в Апатитах в прошлом году, но классикой, и повторила свой успех. Второй стала Елизавета Пантрина, которая тренировалась в группе Егора Сорина, однако покинет её, а третьей – опытнейшая Анастасия Кулешова, которая назвала прошедший сезон для себя ужасным.