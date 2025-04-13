Большунов завершил сезон крутой победой в гонке на 70 км! Даже сломанная палка не помешала

Лыжный сезон в России официально завершился сверхмарафоном на 70 км свободным стилем на чемпионате страны в Мончегорске. Победителем этой гонки стал Александр Большунов, который внешне очень легко убежал от соперников на последних 10 км и финишировал с большим отрывом.

Для него эта победа стала седьмой подряд на внутрироссийских стартах. Он выиграл все гонки в финале Кубка России, в том числе и гонку в гору, и вроде бы не планировал бежать 70 км. Но в пятницу, 11 апреля, вечером он неожиданно прилетел в Мончегорск. На следующий день провёл тренировку, мастер-класс с юными лыжниками местной СШОР, затем пообщался с ребятами в формате «вопрос-ответ», провёл автограф-сессию, откатал лыжи, а уже в воскресенье, 13 апреля, выиграл самую длинную гонку сезона.

Внешне для него всё было очень просто. Хотя на самом деле это не так. После отсечки 30 км Большунову сломали палку, и он резко откатился, отставание составляло 35 секунд. Ему пришлось потрудиться, чтобы догнать лидеров. Однако после этого Александр уже не проваливался вглубь пелотона. После 60 км трёхкратный олимпийский чемпион устроил соперникам протяжку – поддержать его темп не смог никто.

Большунов с преимуществом в 45 секунд финишировал первым, закрыв сезон красивой победой, а за его спиной шла ожесточённая борьба за место в топ-3.

Ивану Якимушкину, для которого эта гонка была во многом определяющей в плане выполнения критериев попадания в сборную на следующий сезон, трижды ломали палки, но он в итоге сумел всё-таки пробиться в первые ряды и на финише вырвал третье место. Вторым стал Егор Митрошин, который отдал на гонке все силы и какое-то время не мог подняться со снега.

Сергей Волков, который претендовал на высокие места, попал в завал на последнем спуске и в итоге вместо борьбы за топ-3 финишировал только седьмым.

На этом лыжный сезон точно завершён. В ближайшее время спортсменам, которые рассматриваются в качестве кандидатов в национальную команду (в основной, молодёжный и юниорский состав) предстоит медицинское обследование.