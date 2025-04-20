Как изменится сборная России по лыжам в олимпийском сезоне?

24 апреля состоится президиум Федерации лыжных гонок России, на котором будет утверждён состав национальной команды на олимпийский сезон-2025/2026. Судя по всему, глобальных изменений в нынешней сборной практически не будет – только точечные переходы из группы в группу.

Критерии попадания в сборную России

А на каких основаниях спортсмены включаются в сборную России? На основании результатов, показанных в завершившемся сезоне, либо по решению тренерского совета. Какие же нужно показать результаты, чтобы быть в сборной?

«Ничего не поменялось: чемпионат России, общий зачёт Кубка страны. Надо быть в топ‑6 в общем зачёте», — ответила на этот вопрос глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Вот только она не уточнила, какое именно место нужно занять на чемпионате страны, чтобы критерий был выполнен? Для взрослых спортсменов обычно нужно было попадать в топ-6 в личных гонках или в топ-2 в составе эстафеты. Для юниоров – финишировать в личных гонках на своём первенстве в топ-8.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Но теперь на чемпионатах России место в топ-10 в личных гонках тоже считается выполнением критерия (и таких в сезоне несколько десятков человек!). Да и в целом, когда нужно, прокатывает даже результат на Всероссийских стартах.

Окончательные составы станут известны только 24 апреля, а пока – только предположения, основанные на спортивном принципе и некоторых данных.

Группа Юрия Бородавко и Артёма Жмурко

Состав-2024/2025:

Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артём Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алёна Баранова, Мария Истомина.

Из этого состава критерии попадания в сборную России формально выполнили все спортсмены. Однако Истомина стала второй на перенесённой гонке на 30 км на ЧР-2024 в декабре, то есть эта гонка за другой сезон, Якимушкин попал в тройку на ЧР-2025 в гонке на 70 км, которая не входит в число олимпийских дисциплин, Червоткин стал вице-чемпионом страны в эстафете, а Денисов – победителем первенства России среди юниоров (21-23) в составе эстафеты.

Формально можно оставлять всех, но состав, по данным «Чемпионата», будет изменён. Один переход уже можно считать состоявшимся, а один – уже на стадии завершения.

Проект состава-2025/2026:

Александр Большунов, Артём Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алёна Баранова, Мария Истомина, Елизавета Пантрина.

Группа Олега Перевозчикова и Данилы Акимова

Состав-2024/2025:

Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Анастасия Прокофьева.

Из этой группы критерии не выполнили Дмитрий Жуль, Илья Порошкин, Антон Тимашов, Анастасия Прокофьева. По данным «Чемпионата», они будут исключены из состава группы.

Кроме того, покинет группу и Александр Ившин. По личным гонкам он выполнил критерии, но, скорее всего, продолжит подготовку в группе Петра Седова.

Проект состава-2025/2026:

Иван Горбунов, Сергей Забалуев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Дарья Канева. Возможно, добавятся ещё один лыжник и одна лыжница.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова

Состав-2024/2025:

Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева, Сергей Устюгов, Юлия Ступак.

Из этой группы критерии не выполнила, да и не выполняла, поскольку ей это было не нужно, только одна лыжница, которая находится сейчас в декретном отпуске. Все остальные – с критериями. Однако Сергей Устюгов намерен тренироваться либо в Италии в группе Маркуса Крамера, либо со своей региональной командой.

Состоявшееся изменение, по данным «Чемпионата», пока одно, Елизавета Пантрина переходит в другую команду. Но будет ещё один переход из этой группы. И очень громкий переход.

Проект состава-2025/2026:

Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева(?).

Группы Петра Седова и Андрея Нутрихина (молодёжный состав)

Состав группы Седова — 2024/2025:

Егор Гусак, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Данил Нечипоренко, Владислав Осипов, Никита Родионов, Павел Соловьёв, Илья Трегубов, Анастасия Кулешова.

Состав этой группы будет значительно изменён. Призёр взрослого чемпионата России Павел Соловьёв предварительно остаётся в составе, хотя по возрасту уже должен работать в другой группе. Часть спортсменов покидают команду по спортивному принципу, а приходят юниоры.

Анастасия Кулешова Фото: РИА Новости

Проект состава-2025/2026:

Павел Соловьёв, Александр Ившин, Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов, Никита Родионов, Вячеслав Мамичев, Дмитрий Пузанов, Илья Чертков, Платон Исламшин, Анастасия Кулешова.

Состав группы Нутрихина — 2024/2025:

Карина Гончарова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Дарья Канева, Олеся Ляшенко, Елизавета Маслакова, Екатерина Шибекина.

В составе этой группы тоже будут изменения. Канева, показавшая себя мастером марафонов, отправляется на повышение, а Гончарова, Евтягина и Ляшенко – в региональные команды. Однако команду пополнят очень сильные юниорки.

В этой группе возможно изменение – одну из лыжниц могут отправить в группу Седова в пару к Кулешовой.

Проект состава-2025/2026:

Арина Каличева, Елизавета Маслакова, Екатерина Шибекина, Екатерина Никитина, Руслана Дьякова, Арина Рощина, Алина Пеклецова, Ксения Шорохова или Олеся Ляшенко.

Бонус. Проект состава юниорской сборной России — 2025/2026

Группа Александра Кравченко и Сергея Дергунова:

Арсений Поздеев, Андрей Сахаров, Артём Барков, Антон Дроботов, Матвей Кетов, Павел Сергеев, Владислав Ожигин, Дмитрий Дементьев.

Группа Артемия Гельманова и Юрия Виноградова:

Алёна Плечёва, Анна Корякова, Алёна Кичигина, Ульяна Лебедева, Инна Рыбкина, Мария Нагавкина, Маргарита Антонова и либо Зарина Кутлумбаева, либо Юлия Орлова.