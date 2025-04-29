«С удовольствием пойду с ним на выборы». Вяльбе приняла вызов Губерниева!

Вяльбе против Губерниева. Кажется, после Олимпиады-2026 нас ждут самые весёлые в истории выборы главы Федерации лыжных гонок России. Если, конечно, ни один из выражающих желание потенциальных кандидатов не откажется от своего намерения, чего вообще нельзя исключать.

Битву с самым знаменитым и громким комментатором России легитимизировала сама Елена Валерьевна, занимающая пост президента ФЛГР с 17 июня 2010 года. Вяльбе заявила, что, если какой-то регион сочтёт достойной её кандидатуру и выдвинет на новый срок, она готова, поскольку чувствует в себе силы и энергию для этого.

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Выборы главы российских лыжных гонок пройдут в конце мая – начале июня 2026 года. После Олимпиады в Милане, участие в которой российских спортсменов во многих видах спорта, в том числе и в лыжах, пока под большим вопросом.

Есть ли сомнения, что найдётся регион, который точно выдвинет Елену Вяльбе на должность президента ФЛГР? Ни малейших. Скорее, сомнения в том, найдётся ли регион, который выдвинет Дмитрия Губерниева. На прямой вопрос, не чувствует ли она давления в связи с предстоящими выборами со стороны профессиональных лыжников или СМИ, Вяльбе ответила:

«Ни малейшего. Если вы хотите намекнуть на отдельно взятого человека, все давно знают, что я не обращаю на это никакого внимания. Если у него есть желание, если какой-то регион его выдвинет, я с удовольствием пойду вместе с ним на выборы. Это же хорошо, когда есть конкуренция. Ничего зазорного в этом не вижу».

Пока реальных кандидатов, которые публично заявили о своём желании возглавить ФЛГР, всего двое – реальный глава и Реальный Губер.

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Многие заявления Дмитрия Губерниева, касающиеся его намерения идти на выборы в ФЛГР, отдают популизмом. Ну так это предвыборные заявления – Дональд Трамп тоже такие делал. Он обещал остановить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. А сейчас говорит, что это фигура речи. Губерниев утверждает, что изменит российские лыжные гонки за 24 часа. Всем уже понятно, что это фигура речи, хотя звучит, конечно, громко.

Но если оба кандидата будут зарегистрированы, нас ждут очень весёлые выборы.