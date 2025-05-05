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Расписание Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам, все этапы, сколько гонок, полный календарь

Кубок России — 2025/2026 подстроят под Олимпиаду. Полное расписание нового лыжного сезона
Андрей Шитихин
Расписание Кубка России — 2025/2026 по лыжам
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А ещё из календаря убрали самый дальний этап в Вершине Тёи.

Как стало известно «Чемпионату», расписание и программа Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026 изменятся по сравнению с тем, что было в прошедшем сезоне. Но изменения, надо сказать, незначительные.

Интересно, что в календаре турнира предусмотрена длительная пауза на возможное участие национальной команды в Олимпийских играх – 2026 в Италии, а также на проведение чемпионата страны в Южно-Сахалинске.

Проект предусматривает проведение семи этапов Кубка России с ноября 2025 года по январь 2026 года включительно, а финал турнира в формате многодневки пройдёт после паузы в конце марта – начале апреля 2026 года.

Проект Кубка России — 2025/2026

ЭтапДатаМестоЖенщиныМужчины
I27.11Кировск (Мурманская область)10 км СВ15 км СВ
29.11Спринт СВСпринт СВ
30.1110 км КЛ15 км КЛ
II04.12Тюмень10 км СВ10 км СВ
06.12Спринт КЛСпринт КЛ
07.12Масс-старт, 20 км КЛМасс-старт, 20 км КЛ
III11.12Чусовой (Пермский край)10 км КЛ15 км КЛ
13.12Спринт СВСпринт СВ
14.12Преследование, 10 км СВПреследование, 15 км СВ
IV20.12ИжевскСпринт КЛСпринт КЛ
21.1215 КЛ20 КЛ
V27.12Кирово-Чепецк (Кировская область)Спринт СВСпринт СВ
28.12Скиатлон, 10 км + 10 кмСкиатлон, 10 км + 10 км
VI15.01Казань10 км СВ15 км СВ
17.01Спринт КЛСпринт КЛ
18.01Скиатлон, 10 км + 10 кмСкиатлон, 10 км + 10 км
VII24.01СыктывкарСпринт КЛСпринт КЛ
25.01Ком. спринт СВКом. спринт СВ
Тур «Большой Вудъявр» — финал Кубка России
VIII28.03Апатиты (Мурманская область)3 км СВ3 км СВ
29.0310 км СВ10 км СВ
31.03Кировск (Мурманская область)10 км КЛ15 км КЛ
01.04Преследование, 10 км КЛПреследование, 10 км КЛ
03.04Спринт СВСпринт СВ
05.04Масс-старт, 10 км СВМасс-старт, 10 км СВ

Кубок России в этот раз стартует в Кировске, а не в Вершине Тёи. Самый дальний и сложный по логистике этап вообще исключён из календаря турнира. Остальные места проведения – те же самые, однако первая гонка Кубка запланирована на четыре дня позже по сравнению с прошлым сезоном.

Принцип турнира остался прежним – восемь этапов, включая мини-тур и большую многодневку. И даже количество гонок в Кубке России осталось тем же, что и в прошлом сезоне (24), но из календаря исключены неформатные забеги на 5 км у женщин, которые минувшей зимой проходили дважды.

Всего запланировано восемь спринтов, девять гонок с раздельного старта, два масс-старта, две гонки преследования, два скиатлона и один командный спринт. В прошлом сезоне тим-спринт в рамках Кубка России вообще не проводился, масс-старты были только свободным стилем, а гонки преследования – только классикой. Теперь же – равенство стилей. Кроме того, если в прошлом сезоне был только один скиатлон, то сейчас – два.

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В Кубке России нет точного повторения дистанций Кубка мира – на международных соревнованиях мужчины теперь не бегают 15 км, однако наш календарь достаточно сбалансированный и разнообразный.

В календаре Кубка предусмотрена пауза в два месяца. Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, а точных дат проведения чемпионата страны в Южно-Сахалинске пока нет – всё зависит от решения Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда и Международного олимпийского комитета по допуску россиян. Допустят россиян на Игры – сроки национального чемпионата будут одни, не допустят – другие.

В любом случае пока это только проект календаря. Возможно, уже на стадии утверждения будут внесены какие-то изменения.

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