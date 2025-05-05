Кубок России — 2025/2026 подстроят под Олимпиаду. Полное расписание нового лыжного сезона

А ещё из календаря убрали самый дальний этап в Вершине Тёи.

Как стало известно «Чемпионату», расписание и программа Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026 изменятся по сравнению с тем, что было в прошедшем сезоне. Но изменения, надо сказать, незначительные.

Интересно, что в календаре турнира предусмотрена длительная пауза на возможное участие национальной команды в Олимпийских играх – 2026 в Италии, а также на проведение чемпионата страны в Южно-Сахалинске.

Проект предусматривает проведение семи этапов Кубка России с ноября 2025 года по январь 2026 года включительно, а финал турнира в формате многодневки пройдёт после паузы в конце марта – начале апреля 2026 года.

Проект Кубка России — 2025/2026

Этап Дата Место Женщины Мужчины I 27.11 Кировск (Мурманская область) 10 км СВ 15 км СВ 29.11 Спринт СВ Спринт СВ 30.11 10 км КЛ 15 км КЛ II 04.12 Тюмень 10 км СВ 10 км СВ 06.12 Спринт КЛ Спринт КЛ 07.12 Масс-старт, 20 км КЛ Масс-старт, 20 км КЛ III 11.12 Чусовой (Пермский край) 10 км КЛ 15 км КЛ 13.12 Спринт СВ Спринт СВ 14.12 Преследование, 10 км СВ Преследование, 15 км СВ IV 20.12 Ижевск Спринт КЛ Спринт КЛ 21.12 15 КЛ 20 КЛ V 27.12 Кирово-Чепецк (Кировская область) Спринт СВ Спринт СВ 28.12 Скиатлон, 10 км + 10 км Скиатлон, 10 км + 10 км VI 15.01 Казань 10 км СВ 15 км СВ 17.01 Спринт КЛ Спринт КЛ 18.01 Скиатлон, 10 км + 10 км Скиатлон, 10 км + 10 км VII 24.01 Сыктывкар Спринт КЛ Спринт КЛ 25.01 Ком. спринт СВ Ком. спринт СВ Тур «Большой Вудъявр» — финал Кубка России VIII 28.03 Апатиты (Мурманская область) 3 км СВ 3 км СВ 29.03 10 км СВ 10 км СВ 31.03 Кировск (Мурманская область) 10 км КЛ 15 км КЛ 01.04 Преследование, 10 км КЛ Преследование, 10 км КЛ 03.04 Спринт СВ Спринт СВ 05.04 Масс-старт, 10 км СВ Масс-старт, 10 км СВ

Кубок России в этот раз стартует в Кировске, а не в Вершине Тёи. Самый дальний и сложный по логистике этап вообще исключён из календаря турнира. Остальные места проведения – те же самые, однако первая гонка Кубка запланирована на четыре дня позже по сравнению с прошлым сезоном.

Принцип турнира остался прежним – восемь этапов, включая мини-тур и большую многодневку. И даже количество гонок в Кубке России осталось тем же, что и в прошлом сезоне (24), но из календаря исключены неформатные забеги на 5 км у женщин, которые минувшей зимой проходили дважды.

Всего запланировано восемь спринтов, девять гонок с раздельного старта, два масс-старта, две гонки преследования, два скиатлона и один командный спринт. В прошлом сезоне тим-спринт в рамках Кубка России вообще не проводился, масс-старты были только свободным стилем, а гонки преследования – только классикой. Теперь же – равенство стилей. Кроме того, если в прошлом сезоне был только один скиатлон, то сейчас – два.

В Кубке России нет точного повторения дистанций Кубка мира – на международных соревнованиях мужчины теперь не бегают 15 км, однако наш календарь достаточно сбалансированный и разнообразный.

В календаре Кубка предусмотрена пауза в два месяца. Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, а точных дат проведения чемпионата страны в Южно-Сахалинске пока нет – всё зависит от решения Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда и Международного олимпийского комитета по допуску россиян. Допустят россиян на Игры – сроки национального чемпионата будут одни, не допустят – другие.

В любом случае пока это только проект календаря. Возможно, уже на стадии утверждения будут внесены какие-то изменения.