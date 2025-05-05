Кубок России — 2025/2026 подстроят под Олимпиаду. Полное расписание нового лыжного сезона

Как стало известно «Чемпионату», расписание и программа Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026 изменятся по сравнению с тем, что было в прошедшем сезоне. Но изменения, надо сказать, незначительные.
Интересно, что в календаре турнира предусмотрена длительная пауза на возможное участие национальной команды в Олимпийских играх – 2026 в Италии, а также на проведение чемпионата страны в Южно-Сахалинске.
Проект предусматривает проведение семи этапов Кубка России с ноября 2025 года по январь 2026 года включительно, а финал турнира в формате многодневки пройдёт после паузы в конце марта – начале апреля 2026 года.
Проект Кубка России — 2025/2026
|Этап
|Дата
|Место
|Женщины
|Мужчины
|I
|27.11
|Кировск (Мурманская область)
|10 км СВ
|15 км СВ
|29.11
|Спринт СВ
|Спринт СВ
|30.11
|10 км КЛ
|15 км КЛ
|II
|04.12
|Тюмень
|10 км СВ
|10 км СВ
|06.12
|Спринт КЛ
|Спринт КЛ
|07.12
|Масс-старт, 20 км КЛ
|Масс-старт, 20 км КЛ
|III
|11.12
|Чусовой (Пермский край)
|10 км КЛ
|15 км КЛ
|13.12
|Спринт СВ
|Спринт СВ
|14.12
|Преследование, 10 км СВ
|Преследование, 15 км СВ
|IV
|20.12
|Ижевск
|Спринт КЛ
|Спринт КЛ
|21.12
|15 КЛ
|20 КЛ
|V
|27.12
|Кирово-Чепецк (Кировская область)
|Спринт СВ
|Спринт СВ
|28.12
|Скиатлон, 10 км + 10 км
|Скиатлон, 10 км + 10 км
|VI
|15.01
|Казань
|10 км СВ
|15 км СВ
|17.01
|Спринт КЛ
|Спринт КЛ
|18.01
|Скиатлон, 10 км + 10 км
|Скиатлон, 10 км + 10 км
|VII
|24.01
|Сыктывкар
|Спринт КЛ
|Спринт КЛ
|25.01
|Ком. спринт СВ
|Ком. спринт СВ
|Тур «Большой Вудъявр» — финал Кубка России
|VIII
|28.03
|Апатиты (Мурманская область)
|3 км СВ
|3 км СВ
|29.03
|10 км СВ
|10 км СВ
|31.03
|Кировск (Мурманская область)
|10 км КЛ
|15 км КЛ
|01.04
|Преследование, 10 км КЛ
|Преследование, 10 км КЛ
|03.04
|Спринт СВ
|Спринт СВ
|05.04
|Масс-старт, 10 км СВ
|Масс-старт, 10 км СВ
Кубок России в этот раз стартует в Кировске, а не в Вершине Тёи. Самый дальний и сложный по логистике этап вообще исключён из календаря турнира. Остальные места проведения – те же самые, однако первая гонка Кубка запланирована на четыре дня позже по сравнению с прошлым сезоном.
Принцип турнира остался прежним – восемь этапов, включая мини-тур и большую многодневку. И даже количество гонок в Кубке России осталось тем же, что и в прошлом сезоне (24), но из календаря исключены неформатные забеги на 5 км у женщин, которые минувшей зимой проходили дважды.
Всего запланировано восемь спринтов, девять гонок с раздельного старта, два масс-старта, две гонки преследования, два скиатлона и один командный спринт. В прошлом сезоне тим-спринт в рамках Кубка России вообще не проводился, масс-старты были только свободным стилем, а гонки преследования – только классикой. Теперь же – равенство стилей. Кроме того, если в прошлом сезоне был только один скиатлон, то сейчас – два.
В Кубке России нет точного повторения дистанций Кубка мира – на международных соревнованиях мужчины теперь не бегают 15 км, однако наш календарь достаточно сбалансированный и разнообразный.
В календаре Кубка предусмотрена пауза в два месяца. Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, а точных дат проведения чемпионата страны в Южно-Сахалинске пока нет – всё зависит от решения Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда и Международного олимпийского комитета по допуску россиян. Допустят россиян на Игры – сроки национального чемпионата будут одни, не допустят – другие.
В любом случае пока это только проект календаря. Возможно, уже на стадии утверждения будут внесены какие-то изменения.