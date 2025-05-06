«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим

Прошедший сезон для трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получился неоднозначным – первая половина неудачная, но на чемпионате России – четыре золота, а в финале Кубка России – шесть побед из шести возможных. Однако радость от такой концовки сезона и отпуска оказалась омрачена страшным известием – 25 апреля после прямого попадания снаряда сгорел дом родителей Большунова в Подывотье.

О том, что именно случилось, как пережить такое известие, о собственном будущем и будущем сына в большом спорте «Чемпионат» поговорил с Александром Ивановичем Большуновым – отцом лидера сборной.

«Позвонили родители жены, сказали, что дом горит»

– Александр Иванович, после того, что случилось с родным домом, эмоции чуть улеглись? Понятно, что смириться с таким невозможно.

– Конечно, как можно смириться с таким, когда там всё, абсолютно всё было сделано своими руками. Это занозой сидит. Стараешься всё это как-то отогнать, но оно само приходит. Будем бороться с этим, будем бороться…

– Я понимаю, что для вас это больная тема, однако как вы узнали, что дома больше нет? Когда вы последний раз там были?

– Последний раз был там в конце ноября прошлого года, после этого уже не ездил. Там началась охота за машинами. Специально дронами машины отлавливают и атакуют. И дома палят практически каждый день. Когда я там был последний раз, ещё как-то можно было, осторожно, конечно, но добраться до дома, сделать какие-то дела и уехать. Сейчас же там творится беспредел. Страдают мирные люди. Воевать нужно с равными, а не с беззащитным мирным населением, которое не может ничем ответить.

А узнал я от родителей жены, которые до сих пор там, в Подывотье. Моих давно уж нет на этом свете. Так вот, они позвонили, сказали, что дом горит, прямое попадание снаряда было.

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– А нельзя их вывезти оттуда или они отказываются?

– Не хотят. Так и живут там, и не они одни. Хотя преимущественно в подвалах сидят, а не живут. Там же ужас творится. Я ведь тоже до поры до времени уезжать не хотел, однако когда чудом жив остался – снаряд во дворе дома взорвался, – тогда и задумался. До этого летало, но как-то стороной. И ты живёшь себе и живёшь. А вот когда целенаправленно прилетело, тогда пришлось выбирать, что важнее – жизнь или дом.

– Вы успели оттуда личные вещи забрать?

– Что возможно было, я вывез. Однако всё вывезти невозможно. Там много что оставалось. Вроде бы надеялись каждый день, что вот-вот всё закончится, но сейчас борьба перешла в другую фазу, враг воюет с мирным населением.

Сгоревший дом Большуновых Фото: Mash

«Я даже после прилёта снаряда не хотел уезжать»

– В январе прошлого года вы рассказывали, что пришлось переехать в другое место. Там, где вы сейчас, хотя бы безопасно?

– Да, скоро будет два года, как мы переехали в дом в пригороде Брянска, это 170 км от нашего села. Относительно безопасно сейчас. Конечно, по сравнению с Подывотьем – небо и земля. Я ведь даже после прилёта снаряда во двор в 2023-м никак не мог уехать, но меня уговорили. Мне есть для кого жить.

– Новый дом стал для вас родным?

– Может, грубовато выражусь, но человек – такая скотина, что привыкает ко всему. Так и мы привыкли, и даже Фалун (немецкая овчарка Большуновых. – Прим. «Чемпионата»), он для нас член семьи. Но для меня родной дом ничто не заменит, я душой и сердцем там был, есть и буду. Там всё, вся жизнь, детство, юность, зрелые годы, погост, где лежат родители.

Александр Иванович Большунов с собакой Фото: Из личного архива семьи Большуновых

– Если представить, что всё закончилось, началась мирная жизнь, вы вернётесь в Подывотье?

– Я по-любому туда вернусь. И если буду твёрдо уверен в том, что больше никаких прилётов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать. Это место силы, место рождения нашей семьи.

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«Если помощь понадобится, Саша окажет без лишних слов»

– Саша как отреагировал на то, что случилось?

– Как только я сам узнал, позвонил ему. Я просто не мог не позвонить. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть.

– Сын предложил помощь?

– Да тут слова не нужны, мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов. Это само собой разумеется.

Александр Иванович Большунов Фото: РИА Новости

«Сашу многие списали. Это было некрасиво»

– В сезоне-2023/2024 Александр выступал гениально, а прошлый сезон получился неоднозначным. Как вы воспринимали неудачи сына? С чем они были связаны?

– Объективно, я понимал, в каком он состоянии. Ковид, потом повторно. Я и ему говорил, что болезни бесследно не проходят, а организм у каждого по-своему борется. Многие говорили, что у Саши мотивация не та, ему неинтересно. Согласен, он хочет выступать со всеми сильнейшими в мире. Но сезон у него получился таким не из-за мотивации, а из-за проблем со здоровьем.

Волнообразное состояние – одну гонку проведёт на высоком уровне, а на следующей уже не может выдать то, что хотелось бы видеть. Мы с ним говорили, я убеждал, что, как только здоровье будет в норме, он сразу поймёт, что всё в плане тренировочной работы делал правильно. Вообще, хотелось бы всех спортсменов видеть на гонках в полном порядке и здоровыми. Тогда можно объективно утверждать, что победил сильнейший.

– А сам Саша как воспринимал свои неудачи в первой половине сезона?

– Он понимал причины, которые ему мешали, но мы же всегда хотим всё и сразу. Тем более он. Саша никогда не выбирал гонки, в которых он бы имел больше шансов, он же всегда готов бежать вообще всё. И психологически себя немного подгрузил, я считаю. Конечно, он переживал, это было заметно в разговорах. Я ему объяснял, что если организм отказывается быстро бежать, то ничего не сделаешь, нужно перетерпеть. Он же человек, а не машина.

Однако самое главное, что Саша нашёл себя, пришёл в форму и понял, на что он способен. Это было очень важно, так как его многие списали. Какие же глупости люди говорили в эфире и писали в СМИ. Господи, да чем же люди думали, прежде чем утверждать такое? Любого, кто неудачно проведёт гонку, можно оправдать, но не Александра. Он оступился? Припомним ему все прегрешения за карьеру, даже те, которых не было. Порой ведь и комментаторы так себя вели. Это было некрасиво.

Александр Большунов на финише гонки Фото: РИА Новости

«Если Большунов вам мешает, давайте его просто уберём?»

– В прошедшем сезоне вновь не обошлось без конфликта с участием Большунова и Устюгова? Что же нужно сделать, чтобы между этими парнями не полыхало каждый раз?

– Знаете, если брать конкретный эпизод на чемпионате России, я наткнулся на ролик, где один известный товарищ разбирал то, что случилось. И подобрал видео настолько однобоко, что только Саша всегда виноват, только он один. Хотя была ровно та же ситуация в Сыктывкаре, когда уже Терентьев прыгнул на лыжи Большунову, один в один, но ни слова об этом не было. Если Большунов вам так мешает, давайте его уберём просто отовсюду? И проблема решена, бегайте без него. Он мешает всем своими результатами. У меня уже немалый жизненный опыт, да и в лыжных гонках я давно, и убедился в том, что чем больше ставят палки в колёса, тем выше результат.

Что касается того, как сделать, чтобы не полыхало… Да не надо просто раздувать и задавать вопросы, которые накаляют ситуацию. Ну и ещё посмотреть не только на соперника, но и на себя – да, пусть Большунов плохой, однако и во мне что-то есть, я тоже бываю не самым хорошим. А в понимании Сергея Саша всегда плохой, а он всегда хороший. Так не бывает. У всех свои недостатки. Решил зарыть топор войны – надо зарыть, а не просто говорить об этом. Давайте все вопросы в честной борьбе на лыжне решать.

– После стычки с Устюговым в спринте Большунов затем выиграл разделку и сделал резкие заявления и о сопернике, и о гонках на российских стартах. Эмоции захлестнули?

– Я его прекрасно понимаю. Раз, другой, третий можно стерпеть и ничего не сказать, но на пятый, седьмой, 10-й раз все эти эмоции всё-таки выплеснутся. Он сказал о том, что наболело, а дальше пусть уж каждый по-своему понимает. Всё, выплеснул и пошёл дальше вперёд.

«Большунов же очень интересен норвежцам»

– До чемпионата России Александр провёл сбор в Италии и даже гонку пробежал. Ожидали, что это вызовет такой ажиотаж? Норвежцы несколько бригад журналистов ради Большунова отправили.

– Он там психологически очень хорошо разгрузился, да и сам сбор отлично провёл. Правда, потом спина чуть подвела, но этот сбор в любом случае был ему на пользу. И когда он избавился от всех проблем со здоровьем, все сразу увидели, как он действительно может выступать. Если честно, Саша только вошёл во вкус, он бы ещё бегал и бегал, но только сезон завершился. И это он ещё не набрал свою лучшую форму. Если нас допустят, будет совершенно другой настрой и другой подход к выступлениям.

По поводу норвежцев – ну Большунов же им очень интересен. Они же хотят знать, в какой он форме, чем живёт, что думает. Да и они понимают, что гораздо интереснее, когда соревнуются между собой все сильнейшие. Тогда будет настоящий ажиотаж.

– Вы с норвежскими журналистами недавно общались. Пригласили бы их в Россию, пусть своими глазами на всё посмотрели бы.

– Куда они приедут? Всё они прекрасно знают и понимают. Но пишут только о том, что им выгодно преподнести. А что невыгодно – зачем им об этом писать?

Александр Иванович Большунов Фото: Из личного архива семьи Большуновых

– Вы сказали, что Саше не хватает мотивации бегать в России, однако не это стало причиной неудач в первой половине сезона. Насколько серьёзна эта проблема?

– Это монотонность. Ты на каждую гонку выходишь с одними и теми же ребятами, досконально их изучил, ничего не меняется. А хочется же бороться абсолютно со всеми лучшими и побеждать их. Вот тогда будет запредельная мотивация, я думаю. Кто бы что ни говорил, но Кубок мира, чемпионат мира – это совсем другой уровень по сравнению с Кубком и чемпионатом России. Бежать против сильнейших в мире и против сильнейших в своей стране – совершенно разные вещи.

– Вы следили за международным сезоном? Что можете сказать про Йоханнеса Клебо – он стал сильнее с тех пор, как бегал против Александра Большунова?

– Если честно, я не смотрел ни одной гонки. А делать какие-то сравнения можно только в очной борьбе. В противном случае это глупость.

Большунов и Клебо Фото: Millo Moravski/Getty Images

– Но результаты Йоханнеса в прошедшем сезоне впечатляют?

– Он показал то, что и должен был. Конечно, никто потом и не вспомнит, что россиян не было, но не учитывать это тоже странно. Знаете, я уважаю честную борьбу, когда всё решается на трассе. А когда кого-то не допускают, а они это ещё и одобряют, это странно.

«Если Саша примет решение закончить, я его поддержу»

– Пару дней назад норвежские лыжники почти единогласно высказались, что россиян на международные старты допускать нельзя. А вы верите в то, что хотя бы на Олимпиаду нас пустят?

– Да они ничего другого сказать и не могли, зачем им конкуренты? Они же понимают, что им легче, когда нет главных соперников. По Олимпиаде – не знаю. Это же политика. Мне кажется, если допустят – это будет что-то сверхъестественное. Какой-то мизерный процент на это есть.

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– Во время своей эмоциональной речи на чемпионате России Александр сказал, что даже если ничтожный шанс есть, надо за него цепляться и готовиться так, чтобы биться с лучшими.

— Ну правильно. Потому что если нас допустят, он поедет туда не участвовать, а биться за самые высокие места. Другой цели и быть не может.

– Он не говорил, что может уйти из спорта, если не будет допуска на Олимпиаду?

– Саша так не говорил, но если так случится, я сам считаю, что ему нужно будет заняться чем-то другим. С любого дела нужно уходить вовремя. Если нет планки, к которой нужно стремиться, зачем опять это однообразие? Если нет той работы, которую ты любишь и ценишь, которой ты отдаёшься целиком и полностью, о которой ты думаешь день и ночь, если нет и уже не будет той вершины, на которую можно подняться, нужно заканчивать. И если Саша примет такое решение, я его полностью поддержу.