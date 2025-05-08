«Очень хочется жить». История первого спортсмена — героя Советского Союза

Владимир Мягков ушёл на войну добровольцем, был лыжником-разведчиком и погиб в 25 лет. Награждён посмертно.

9 мая 2025 года исполнится 80 лет Победе в Великой Отечественной войне.

За годы войны более 12 тысяч человек получили звание Героя Советского Союза. Многие – посмертно. Среди них было немало спортсменов. А первым из известных спортсменов, удостоенным медали «Золотая звезда» и ордена Ленина, стал чемпион СССР по лыжным гонкам Владимир Мягков.

Мягков не участвовал в Великой Отечественной – он погиб раньше. Возможно, именно поэтому о нём вспоминают очень редко. Но его подвиги внесли немалый вклад в итоговую победу советских войск в Зимней войне 1939-1940 годов и были примером для тех, кто воевал в Великую Отечественную.

«Я лучший в городе. Правда, ещё не все верят, но постараюсь доказать»

Владимир Мягков Фото: «Советский спорт»

Владимир Мягков родился в 1915 году в селе Михайловка (сейчас – посёлок Парголово, Выборгский район Санкт-Петербурга). Он рано потерял отца – в 1924-м, а мать умерла, когда ему было 17.

Однако Мягкова это не сломало. Он выучился на слесаря-лекальщика, устроился на работу и серьёзно увлёкся спортом. Владимир был очень многогранным спортсменом – становился призёром чемпионата Ленинграда по лёгкой атлетике в стипль-чезе, отлично плавал (100 м кролем за 1.14,00), играл в футбол. Но главными в его спортивной жизни были лыжные гонки.

Впервые о лыжнике Владимире Мягкове спортивная общественность узнала в сезоне-1935/1936, когда он стал призёром первенства Ленинграда. Он поступил в институт имени Лесгафта (на медицинское направление!), учился, тренировался сам и одновременно тренировал других.

Результаты Мягкова росли. В соревнованиях на первенство Ленинграда, ВЦСПС, Празднике Севера он постоянно входил в тройку лучших. В 1938 году победил на Всесоюзных вузовских соревнованиях в гонке на 20 км, стал седьмым на чемпионате СССР в гонке на 30 км.

Он вёл дневник, куда записывал свои мысли, мечты и выкладывал тренировочные планы.

«Лыжи. Дал себе большую цену. Я лучший в городе. Правда, ещё не все верят, но постараюсь доказать», – писал Владимир.

«Этим закончил спортивный сезон. Чемпион страны 1939 года»

Владимир Мягков Фото: «Советский спорт»

Мягков шёл к своей вершине и добрался до неё.

После седьмого места на чемпионате СССР 1938 года на следующий год в Свердловске он завоевал золото! Вот выдержки из его дневника.

«Примерный план тренировок с 19 ноября по 13 декабря 1938 года. Кировск. Целевая установка. Постепенно ввести организм в работу. Укрепить суставы, необходимые при ходьбе на лыжах – голеностопные, коленные, тазобедренный и плечевой. Усовершенствовать технику – как горную, так и равнинную. Сочетать дыхание и темп с прохождением дистанции (темп ровный, несильный). Приучить организм работать ровно и длительно (учитывая темп) при наименьшей затрате энергии.

Два периода тренировок. Первый – с 19 по 30 ноября – носит прогулочный характер. Совершенно отсутствуют резкие движения: резкие повороты, прыжки и броски во всю силу. Восстанавливать и шлифовать детали техники. Второй период – с 1 по 13 декабря – постепенное увеличение резкости, выполнение более трудных поворотов «христиания» в глубоком снегу. В последних числах возможны пробежки средним ровным темпом 5-10 км (после 9 декабря). Работа над техникой в этот период не уменьшается».

«10 марта. Чемпионат СССР. Дистанция 20 км. Правильно разложил силы на всю дистанцию. И выиграл гонку в рекордное время – 1 час 17 минут 13 секунд. Этим закончил спортивный сезон. Чемпион страны 1939 года»

Да, в те годы много внимания уделялось итоговому времени прохождения дистанции, невзирая на то, что они проводились по разным трассам, в разных погодных условиях и с разной степенью подготовки лыж. Тем не менее результат Мягкова был превзойдён всего на восемь секунд только на чемпионате СССР 1941 года динамовцем Алексеем Добрышкиным, одним из сильнейших лыжников страны.

Летом того же года он отлично выступил на чемпионате по многоборью ГТО в Харькове, став серебряным призёром.

Хозяйка питерской квартиры, где жил Мягков, Наталья Жураковская, вспоминала: «Ну что вы, Володя, всё время отдаёте лыжам? Почему бы вам не взяться за авиацию и не стать таким, как Чкалов? – Наталья Васильевна! Родина наша – огромная страна. В таком хозяйстве и мои качества пригодятся. А лыжи – замечательная вещь».

«Январь. 17-е. 1940 год. Ухожу на фронт добровольно»

Владимир Мягков Фото: «Советский спорт»

30 ноября 1939 года войска Красной армии после конфликта, известного как «инцидент в Майниле», перешли государственную границу с Финляндией. За день до этого обе страны обменялись дипломатическими нотами, а 30 ноября начались боевые действия.

Первая фаза той войны, известной как Зимняя война, проходила не в пользу советских войск, которые несли огромные потери. Линия обороны Маннергейма была неприступной. Перелом в войне наступил после того, как Северо-Западный фронт возглавил Семён Тимошенко. Немалую роль в победе сыграли особые лыжные отряды, в которых выделялись разведывательные взводы, куда отбирались только лучшие бойцы.

17 января 1940 года в дневнике Владимира Мягкова появилась последняя запись: «Январь. 17-е. 1940 год. Добровольно, в лыжном отряде, скоро отправлюсь на фронт против белофиннов».

Мягков отправился на фронт. Он стал командиром взвода лыжных разведчиков особого лыжного отряда 9-й армии. Его подразделению поручали самые сложные задачи. Одним из боевых подвигов самого Владимира и его бойцов стал марш-бросок на 90 км в тыл противника, чтобы составить точную карту укреплений и передать данные советской артиллерии.

Во время этого броска Мягков и его разведчики не только добыли нужные сведения, но и уничтожили зенитную батарею, а затем сумели оторваться от погони, организованной финнами.

«На войне мне довелось сражаться рядом с чемпионом страны по лыжным гонкам, впоследствии Героем Советского Союза Владимиром Мягковым. Во время одного из рейдов мы далеко углубились на территорию противника, выполнили задание и должны были, оторвавшись от погони, вернуться к своим. Последнее было совсем не просто. Нас преследовали искусные и хорошо тренированные лыжники.

Но нас вёл чемпион страны. Владимир подбадривал уставших, брал у них часть поклажи и финишировал в этой необычной, почти 100-километровой гонке, навьюченный поклажей с головы до ног. Я думаю, в том, что отряд тогда ушёл от погони и не понёс потерь, заслуга прежде всего Мягкова – человека с большой закалкой, спортивным опытом, душевного и полного оптимизма», — вспоминал в 1967-м Анатолий Лозовский, который воевал под командованием Мягкова.

«Теперь с гордостью могу сказать, что я достойный воин нашей родины»

И таких рейдов взвод Владимира Мягкова совершил немало. Лыжники-бойцы добывали ценнейшие сведения и доставляли из-за линии фронта «языков». В числе самых отличившихся всегда был Мягков. Он выполнял боевые задания, затем спокойно докладывал начальству и писал с фронта трогательные письма. Вот некоторые из них.

«Привет, Надежда. Дни проходят медленнее, чем раньше. Мысли возвращаются в далеко прошедшие годы. Привет твоей мамаше и Борису. Привет сотрудникам и Лёше.

Бывают мгновения, когда я уношусь туда, к вам, в Питер. К вашей личной и общественной жизни.

Ты, Надюша, не грусти, вспоминаю тебя часто, ибо время не занимается полностью делом. Часто в компании заводим разговор кто, где, кого оставил, и будут о нём толковать. Друг, это бескорыстно, меня не задевает, ибо разговор о тоске меня не затрагивает, с детства я расстался с этим, когда у меня не стало отца и матери…»

«Привет, сестрёнка! Пришло то время, которое было издавна желанно мне. Сейчас я – воин нашего народа. Всё вокруг новое, серьёзное, заставляет меня работать головой, напрягать силы, и лишь в такие минуты я чувствую себя сильным… Получил отличное боевое крещение и теперь с гордостью могу сказать, что я достойный воин нашей родины…

Уж столько лет прошло, я всё помню свои Озёрки, тишину границы и лес, без конца и края, могучий и нежный. Он стоит как живой… Помню первую ласку солнца, нежный аромат потеплевшей, расцветающей земли, помню прилёты птиц и разливы рек. Сейчас это так далеко… и так близко. За это можно умереть, хотя очень хочется жить».

«Хочется, чтобы каждый мог сказать — вот это люди, нашего времени люди!»

Портрет Владимира Мягкова на соревнованиях в его память Фото: «Советский спорт»

6 марта 1940 года в районе города Кухмо его разведгруппа попала в засаду. Мягков погиб в бою, дав возможность остальным бойцам прорвать кольцо и оторваться от погони. А 13 марта 1940 года СССР и Финляндия подписали Московский мирный договор, остановивший войну на условиях Советского Союза.

Владимир Мягков прожил всего 25 лет. За три года до своей гибели он писал: «Хочется прожить жизнь так, чтобы, указав на нас, каждый мог сказать – вот это люди, нашего времени люди!»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1940 года Мягкову Владимиру Андреевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

При подготовке материала использованы архивные публикации изданий «Советский спорт» («Красный спорт»), «Известия» и «Красная Звезда».