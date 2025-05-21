Скандал в российских лыжах: Большунов обиделся на Вяльбе из-за слов о зарплате

В российских лыжах совершенно внезапно полыхнуло. Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что спортсмены национальной команды – далеко не футболисты и не хоккеисты, и привела в пример Александра Большунова, который якобы получает небольшую зарплату, а зарабатывает только на рекламе. Трёхкратный олимпийский чемпион назвал это заявление Вяльбе оскорблением.

20 мая в Госдуме проходил круглый стол на тему «О текущем состоянии импортозамещения в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации: проблемы и перспективы». Во время своего выступления Вяльбе говорила о производстве отечественных лыж, их недостатках и неконкурентоспособности и произнесла такие слова:

«Мы находимся на достаточно низком уровне в части изготовления лыж. Это высокотехнологическое оборудование. Все лыжи делаются в одной стране — в Австрии. Нужно время. В спорте высших достижений все спортсмены на контрактах. Никакой спортсмен не согласится терять деньги, только чтобы поддержать российского производителя. Большунов в ЦСП получает 140 тысяч в месяц, и только за счёт рекламы у него есть возможность получить какие‑то нормальные деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. И ведём переговоры, чтобы мои спортсмены могли заработать» («Матч ТВ»).

Елена Валерьевна, конечно, имела в виду ФЛГР, когда говорила о счёте каждой копейки и кропотливой работе по тому, как федерация делает многое для спортсменов (исключительно для спортсменов сборной России – тут необходимо уточнить).

Но приводить в пример Большунова и его зарплату не стоило. Во-первых, это закрытая информация, она не подлежит разглашению. Во-вторых, эта информация вряд ли верная. Даже если речь исключительно о базовой ставке – к ней идут разнообразные надбавки. В-третьих, сам спортсмен нигде публично не говорил, что он мало получает. Да и вообще, лыжники сборной России – далеко не бедные люди. И контракты у них не только с ЦСП, но ещё и с регионами, и со своими спортивными клубами, и с силовыми структурами, даже если не учитывать призовые.

Комментатор Дмитрий Губерниев, который бросил Вяльбе вызов в борьбе за пост президента ФЛГР, тут же отреагировал.

«Елена Валерьевна лукавит. Федерация лыжных гонок России сидит на спонсорских деньгах и деньгах единого регулятора. И у меня такой маленький вопрос: они, конечно, не футболисты и не хоккеисты, но 140 тысяч у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране?

Мне кажется, или Елена Валерьевна заелась, или не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Потому что каждым высказыванием она показывает свою полную некомпетентность. Не надо сравнивать с футболистами, это неблагодарное дело.

Но Саша Большунов чувствует себя очень хорошо. У него есть рекламные контракты, линия одежды выходит, помимо призовых. У него всё нормально. То есть за Сашу мы не переживаем. Однако я переживаю за Елену Валерьевну, потому что ей с такими высказываниями нужно сложить с себя полномочия и не позориться», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Александр Большунов и Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Не остался в стороне и сам Большунов.

«В первую очередь я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе.

Потому что когда ты на самом деле этого не говоришь, а президент федерации ставит тебя в пример… Вопросы к ней, почему она говорит про меня, а не про того человека, который действительно жалуется. В остальном же – без комментариев», — сказал лидер сборной России.

Вот так, пока все группы сборной России начали подготовку к олимпийскому сезону, случился скандал на ровном месте. И если даже Большунов отреагировал, значит, его это сильно задело.