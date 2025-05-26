Терезе Йохауг завершила карьеру. Даже Олимпиада для неё не мотивация

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сделала то, чего от неё, наверное, не ждали. Она объявила о завершении карьеры и выборе в пользу семьи вместо выступления на Олимпийских играх – 2026. Норвежская лыжная сборная без своего лидера вряд ли сможет составить конкуренцию шведкам.

Йохауг один раз уже объявляла об уходе из лыжных гонок. Это было после Олимпиады в Пекине. Тогда она сказала, что настало время заниматься личной жизнью. У Терезе и её супруга Нильса Хоффа родилась дочь, она была в роли счастливой мамы. Но домашний чемпионат мира в Тронхейме, провальное выступление норвежек в сезоне-2023/2024 и уговоры национальной федерации привели к тому, что Йохауг вернулась.

Вернулась, чтобы красиво выиграть несколько гонок Кубок мира, в очередной раз взять «Тур де Ски», однако сам ЧМ-2025 стал для Терезе неудачным. Три серебра и бронза – что это для спортсменки, которая привыкла только побеждать? В Тронхейме и фактор удачи был не на её стороне – достаточно вспомнить, что случилось в скиатлоне и в разделке, когда Йохауг лишь сантиметр отделил от золота.

Возможно, будь результат в её пользу, Терезе, которой через месяц исполнится 37 лет, осталась бы до Олимпиады. Даже фееричная концовка сезона, когда на Кубке мира норвежка просто растерзала абсолютно всех, уже ничего не могла изменить. Руководство норвежской сборной ожидало её решения и оставило вакантным одно место, муж убеждал, что нужно поехать в Италию (и всех там растерзать). Однако Йохауг решила иначе.

Муж Йохауг уговаривал Терезе ехать на ОИ-2026: Терезе Йохауг рассказала, что муж уговаривает её принять участие в Олимпиаде-2026

«Я ещё после завершения сезона решила, что не буду выступать на Олимпийских играх. Это было очень здорово – вновь вернуться в команду, но я хочу больше быть с семьёй, хотя по-прежнему люблю бегать на лыжах. Буду болеть за Норвегию на Олимпиаде и благодарю всех, кто принял участие в том, что я возвращалась в спорт. Особенно моему мужу, Нильсу Якобу Хоффу, без которого ничего бы не получилось», — написала Терезе в соцсетях.

Кажется, на этот раз Йохауг ушла окончательно. Красиво победив в последней гонке и сейчас шокировав многих своим заявлением.

Терезе Йохауг с дочкой Фото: Из личного архива спортсменки

Уход Терезе – из той волны, что накрыла норвежский зимний спорт. Однако её ситуация реально другая, чем у того же Йоханнеса Бё. Тот ушёл на пике возможностей, а Йохауг просто возвращалась на сезон. И доказала, что для неё ничего невозможного нет. В России постоянно вспоминают про её губную помаду, стоившую норвежке Олимпиады в Пхёнчхане, но то, что она великая лыжница, никакая помада не отменит.