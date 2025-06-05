«Я поеду туда, чтобы победить». Первый российский лыжник отобрался на Олимпиаду-2026

Представители лыжных гонок из России пока лишь мечтают о том, чтобы получить нейтральный статус и выступить на Олимпийских играх в Италии. А представитель ски-альпинизма Никита Филиппов стал первым представителем России, кто по спортивному принципу отобрался на Игры-2026. Несмотря на то что отборочный период ещё не закончен, Филиппов уже точно не выпадет из числа 18 участников спринт-гонки.

Дело осталось за малым – получить нейтральный статус на олимпийский сезон и сдать три внесоревновательных допинг-теста. Хотя это может быть сложнее, чем отобраться на Олимпиаду. В любом случае Никита уже начал подготовку к главному старту в своей карьере.

В проекте «Вершина-2026» 22-летний спортсмен рассказал всю «внутрянку» прошедшего сезона – тут и вкусная еда, и танцы до упаду, и вечеринка на яхте, и даже то, как он проводил время в бане с норвежскими девушками. Без юмора не обошлось, конечно.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

В свои 22 года уроженец Камчатки Никита Филиппов уже 23-кратный чемпион России, финалист юношеских Олимпийских игр – 2020, серебряный призёр ЧМ-2025 в категории U23 в вертикальной гонке, лучший результат в спринтерских гонках на Кубке мира – четвёртое место.

«Я к американцам ходил, они всегда приветливые»

– Если честно, в начале сезона у меня вообще не было сомнений, что я по итогам сезона отберусь на Олимпиаду. Хотя после первого этапа Кубка мира в Азербайджане появилось напряжение, но оно было сродни тому, что первый блин комом, а дальше будет лучше. Уже на следующем этапе в Испании всё встало на свои места и стало понятно, что я иду в правильном направлении. Ну и закончился сезон так, как и должен был.

Как я уже сказал, сезон для нас после получения нейтрального статуса начался в Азербайджане. Как по мне, нас там встречали лучше всех. Везде возили, рассказывали, показывали, провели экскурсию по Баку. В гостинице к нам было великолепное отношение, все по-русски разговаривают. Мы, кстати, там жили в 20 км от горнолыжки, тогда как все остальные команды – непосредственно рядом с трассой.

Еда была просто офигенская! Перед стартом пришлось даже попросить, чтобы сделали порции поменьше и попроще. Старт провели, и дальше хозяева опять нас так накормили, что вот я весь сезон вспоминал. Очень круто и дружелюбно было.

И не только в Азербайджане. Многие спортсмены и тренеры к нам, россиянам, отлично относились. Сборную США уже пару лет тренирует итальянский специалист. Так он вообще ко мне относится как к родному. Говорит: «Никита – ты мой кумир!» Нормальный мужик, работает здорово. На последнем этапе, который будет в США в декабре, его подопечные в борьбе с канадцами попробуют национальную квоту взять, там у них разница в одно очко.

Так вот, он постоянно предлагает помощь в подготовке лыж, да и во время гонки. У всех команд-лидеров на этапах есть свои палатки, шатры, где спортсмены между забегами могут размяться, гель съесть, попить, велик немного покрутить на высокой передаче. Я к американцам ходил, они всегда приветливые.

Ещё один итальянский тренер в сборной Китая работает, мы с ним тоже много общались. Да и побегать вместе успели, когда он приезжал на Камчатку в 2018-м, кажется. Мы бежали вертикальную гонку на чемпионате России. Я тогда был совсем пацаном ещё, но меня запомнили, в том числе и этот итальянец.

Он сказал, что не узнал бы меня, поскольку тогда я был зелёным, а сейчас с бородой. Вообще, борода была моей фишкой в прошедшем сезоне. Было очень легко понять, что бегу именно я, а не кто-то другой. В шлемах и очках нас не всегда можно узнать, а по бороде – да это русский, Никита. Они-то почти все гладковыбритые, я же, наверное, западным стереотипам про русских соответствовал.

С бородой провёл все этапы, кроме финального в Норвегии. После гонки в Швейцарии, где было больше 15 градусов тепла, а апрельское солнце палило нещадно, было очень жарко. Решил сбрить. И когда приехал в Тромсё, сильно пожалел. Там мороз, несмотря на середину весны. Тогда все удивились, что я бороду сбрил.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

«Француз решил, что сможет разбить стол головой»

Вообще, как я уже сказал, отношение к россиянам было доброжелательным. Мы отлично общались практически со всеми. В той же Норвегии в гостинице итальянцы позвали меня и других ребят из нашей команды пазл какой-то лютый собирать, там больше тысячи фрагментов было – ну, помогли, чем смогли.

Хотя чувствовалось, что некоторые относятся с какой-то опаской. Даже не знаю, в чём причина. Возможно, потому что на взрослых стартах первый сезон – до этого же не допускали нас. Но я ведь по юниорам бегал несколько лет, примелькаться должен был. Однако всё же в некоторых ситуациях действительно было странно видеть, как иностранцы ни с того ни с сего вдруг извиняться начинают. Ребята, вы серьёзно?

Был даже случай на вечеринке после завершения сезона в Норвегии. Мы там танцевали все вместе, было что-то типа хоровода – не хоровода, но приобнял я одну девушку, а справа от неё был испанец. Он тоже её обнять хотел, и в этот момент я как раз и повернулся к нему. Так смешно получилось – он только руку девушке на талию хотел положить, а тут я на него посмотрел. Испанец руку отдёрнул: «Сорри, сорри, Никита». Я, конечно, посмеялся, но ситуация показательной получилась.

Вообще, туса в Норвегии была классная. Кто-то отрывался и радовался, потому что провёл хороший сезон, а кто-то хотел сезон забыть, как мой французский приятель Робин, потому что совсем ничего не получилось. Я уверен, что он всё забыл, потому что выпил нереально много. Кстати, Робин мне рассказывал, что пару лет назад тоже в Норвегии закончил тусовку в больнице. Он решил, что сможет разбить стол головой, но стол победил.

Сейчас реально классно было. Мы сначала в баре были, танцевали, веселились, а затем, около двух часов ночи, кажется, бар закрылся. Вышли на улицу, и я впервые в жизни увидел северное сияние. Очень красиво на камере смотрится, но вживую не так – просто необычное небо, какие-то разводы.

Посмотрели северное сияние и пошли к какому-то чуваку на яхту. В каюту, где поместилось бы по-хорошему 10 человек, набилось примерно 40 – все, кто оставался тусить. Вечеринка наша продолжалась до половины пятого утра, и мне кажется, что многие иностранцы после неё стали меня более неформально воспринимать и меньше опасаться. Укрепили, скажем так, международные отношения.

Сразу после этого вместе со швейцарской командой поехали в аэропорт – нужно было добраться до Осло. Уже из столицы Норвегии они полетели в Цюрих, а мы – в Стамбул и потом в Москву.

Андрей Фёдоров и Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

«Я прыгнул в море, а там температура – +2°С!»

Сезон я уже заканчивал на родной Камчатке на чемпионате России. Своё 23-е золото на чемпионатах страны выиграл с трудом: во время индивидуальной гонки сломал лыжу. Думал – всё, но отец свою отдал вместе с ботинком, хотя у нас разные размеры. Потерял много времени на этом, однако на разных лыжах и в разных ботинках догнал ребят и сумел победить.

Эта история меня научила тому, что не нужно быть таким самоуверенным и иногда надо придерживать себя. А я такой – последняя гонка, родная трасса, сейчас на спуске раздам как следует. Раздал. Впечатался в застругу мама не горюй, на одной лыже доезжал спуск. Больше такого не будет, конечно.

В олимпийский сезон будет подготовка только под спринт, любые риски исключены. Нужно быть максимально готовым к главному старту в жизни. И до него ещё нужно добраться. Я пока не вхожу в международный пул тестирования, только в расширенный пул РУСАДА. На этапах Кубка мира и на чемпионате мира у меня допинг-тесты не брали. В призёры по взрослым, к сожалению, попасть не удалось, да и в число выбранных я ни разу не вошёл.

Плюс нужно получить нейтральный статус на новый сезон. Перед прошлым сезоном это обошлось в € 5000. Сейчас пока международная федерация решает, будет такая же сумма или к нам можно быть и лояльнее. Если пункты по статусу и допинг-тестам будут выполнены, то всё. По спортивным критериям у меня всё в порядке. По рейтингу спринта отбираются четыре человека, а я ниже четвёртого места уже не опущусь, итальянец Рокко Бальдини меня не догонит.

Но хотел бы ещё кое-какие подробности про сезон рассказать. С иностранцами мы общаемся на английском, хотя неплохо бы французский выучить. Я ещё с юниоров об этом мечтаю. Дело в том, что французы, испанцы, швейцарцы, андоррцы – они все на французском говорят. Да и мне язык нравится.

Конечно, в Европе оставил немного денег. Везде понемногу. Ничего грандиозного не покупал, хотя были мысли из Германии «Ауди» пригнать. Из Австрии привёз другу на Камчатку лыжи «Фишер» из спортцеха по хорошей цене. Продал один хороший человек, олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Имя называть не буду, а то прилетит ему ещё. Да практически из каждой страны что-то привозил родителям и друзьям.

Больше всего из Европы вывез сыра: Raclette, Le Gruyere, Parmesan. А из Норвегии привёз сыр Brunost, который назван в честь Терезе Йохауг.

Павел Якимов и Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Да, ещё бы отметил, что в Норвегии был единственный этап на уровне моря – мы же прямо на побережье Норвежского моря жили. Обычно мы бегаем на высоте 1200-1400 м, бывает 1600-1800 м. В Испании вообще на 2100 м бежали. А тут прямо равнина. Интересно было, да и мне зашло, форму удалось сохранить к концовке сезона. Но до места проведения непосредственно гонки нужно на автобусе минут 40 ехать, а потом ещё 15 минут на лыжах идти. Пробежали мы там по «пухляку» – классно.

После индивидуальной гонки в Норвегии, которая стала последней в сезоне, я расслабился. По ходу сезона отказывал себе во всём – никаких сладостей, мучное очень редко и так далее. А тут после заключительной гонки набрал столько, что тренеры австрийские такими глазами на меня посмотрели! Однако сказали при этом: «Ешь, ешь, ты заслужил, не слушай никого».

Вот я и наелся до отвала. Потом вещи собрал, чтобы с заключительной вечеринки сразу в аэропорт. Но глянул из номера своей гостиницы в окно – а там на побережье народ из бани (там обычная общественная баня) выбегает – и плюх в море! Мы в номере с Пашей Якимовым жили – я ему говорю: «Вставай, нам туда срочно надо». А Паша уже весь такой раскайфованный после гонки и сытного обеда, ему неохота, однако я ему: «Да мне всё равно, ищи давай плавки и побежали».

Сам я плавки даже не нашёл, в каких-то рваных трусах так рванул. Добежали до бани, хотим оплатить и пройти, как нормальные люди, а мест нет. Воскресенье же. А у нас вечерника скоро, да и улетаем мы уже рано утром, в море надо обязательно окунуться, это последний шанс. Администратору говорю: «А если мы просто в море, вещи можно оставить?»

Интересно, что рядом с нами мужик какой-то был, русскую речь услышал, потом нам посоветовал, что если будем тут ещё, то не нужно покупать полный билет, а можно купить студенческий, который раза в три дешевле. Ни фига себе, а мы думаем, что только в России такие находчивые. Ну у нас план был такой – прыгаем в море, выскакиваем и бежим в баню, словно мы уже оттуда. А вещи пускай на ресепшен и лежат.

Я прыгнул в море неразогретым, а вода около +2°С всего! Выскочил, рванул в баню – одна дверь, другая, всё закрыто! Кодовые замки, а код получаешь, только если забронировал заранее. Хорошо, в этом время из одной из дверей знакомые ребята-американцы выходили, нас с Пашей пустили. Он, кстати, потом тоже окунулся, когда разогрелся. Грелись мы с американцами часа полтора, поблагодарили их, уже уходить собрались. Но тут заходят восемь девушек типично скандинавской внешности.

Я Паше говорю: «Мы остаёмся. Пофиг, что голова уже мутная – будем ещё сидеть». Так и остались, пообщались по душам, пока не пришло время ехать на ту тусовку, про которую я уже рассказывал. Кстати, приходили в эту баню и итальянцы, ещё ребята из каких-то сборных, но их не пустили, потому что мест не было. А так, как мы, больше никто не догадался сделать – мы им сказали, что так можно, но они отказались.

«Как мне в лыжи и биатлон возвращаться? Ради чего?»

Жаль, что на церемонии награждения остался без призов, там только призёров награждали, а я стал пятым в общем зачёте в категории U23. Но задачу-минимум на сезон выполнил. На Олимпиаду отобрался.

Задачей-максимум была победа в спринте на чемпионате мира, чтобы сразу квоту получить. Но это же первый сезон по взрослым. Да все вообще удивились, что я так начал! Три года не выступал на международном уровне, а тут сразу спринты, гонка тактическая и контактная. Нужно быть психологически готовым к перестёжке, когда все орут, в колокола бьют, а кто-то бензопилу заводит – такое тоже на этапах Кубка мира есть, а тебе всё нужно делать чётко и без сбоев.

Я рад, что по ходу сезона у меня получилось быть устойчивым психологически и физически и провёл все гонки стабильно. С каждым стартом добавлял, пробовал что-то в тактике. Старички-чемпионы мне сказали, что для первого сезона у меня крутая эволюция в спринте, не у каждого так получается. В России всё-таки я выигрываю с большим отрывом, и всегда есть запас. Кстати, хотел бы отметить, что на Кубке мира восемь спринтов, а в России всего два – ну как так, это же олимпийская дисциплина! В федерации пообещали, что календарь будет пересмотрен, но пока так.

На Кубке мира я понял, что на наших стартах никогда так на максимум не работал. Я почувствовал, что такое, когда просто «вставляет», когда свинцом наливаются не только руки и ноги, но и голова! Мне это понравилось, приятно чувствовать это на каждом старте. Я и по снаряжению много что перепробовал, ведь, когда бегаешь с лучшими, понимаешь, чего тебе не хватает, на чём проигрываешь. Очень рад, что всё это случилось в предолимпийском сезоне, и теперь чётко представляю, где добавить летом и осенью.

Мы с моим отцом-тренером будем делать вещи. Мотивации много, заряжены до предела. Нужно чуть поправить здоровье, а то в какой-то момент сезона спина начала подводить. Я уже распланировал сеансы с реабилитологом-кинезиологом. Мелочей тут быть просто не может.

Ну и добавлю немного, как вообще в ски-альпинизм пришёл. Я же занимался лыжными гонками и биатлоном в секции у родного дяди. А в 2014 году, когда мне было 12 лет, решили с отцом попробовать, что это такое – ски-альпинизм. Отец сделал мне лыжи из горных, просверлил отверстия для камусов, поставил крепления для специальных ботинок для альпинизма. Я начал заниматься, и меня это всё захватило. Первую гонку пробежал на Авачинском вулкане, а там такие виды – закачаешься!

Никита Филиппов в детстве Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Плюс свобода движений, да и вообще ощущение свободы. Я занимался параллельно с лыжами и биатлоном. В этих видах у меня тоже всё получалось, на Камчатке всё выигрывал, а выехать куда-то за пределы региона не мог. В федерации всё только обещали. Помню, я уже полностью в ски-альпинизм ушёл, а меня попросили помочь, выступить на чемпионате Камчатского края по биатлону. Я выиграл спринт с девятью промахами из 10 выстрелов.

В ски-альпинизме же мне через три года уже предложили на чемпионат мира по юношам поехать! Поехали сначала на сборы на Эльбрус, потом уже на соревнования в Италию. Ну и как после этого в лыжи и биатлон возвращаться, ради чего? С 2018 года я полностью сосредоточился на новом виде спорта.

Кстати, иностранные комментаторы говорят, что вот россиянин Никита Филиппов раньше занимался трейлраннингом. Нет, пришёл я из лыж, которые дали мне отличную базу. Лыжники и биатлонисты – универсальные ребята, могут всё. Но справедливости ради, трейлы я бегал пару сезонов активно, да и сейчас немного бегаю летом и осенью просто так, для поддержки штанов.

Завершить свой немного сумбурный, но искренний рассказ я хотел бы таким наблюдением – мне нравится биться с лучшими, быть в этой игре, испытывать эти эмоции.

Ты как гладиатор в Колизее – выходишь и бьёшься до конца. Но если даже проиграл, однако при этом выдал всё что мог, выдал свой максимум, ты пал, как настоящий боец. Достойное поражение и достойная «смерть», скажем так.

Безусловно, если всё получится, я поеду на Олимпиаду не просто поучаствовать и проиграть. Нет, я поеду, чтобы биться и обыграть своих соперников в рамках правил и при всём к ним уважении.