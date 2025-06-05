В норвежских лыжах страшный финансовый кризис. Что там происходит на самом деле?

Казалось, чемпионат мира – 2025 в Тронхейме был для Норвегии сбывшейся мечтой: полные трибуны, тотальное доминирование хозяев, яркое выступление главных спортсменов страны. Вот только сказка обернулась кошмаром. Турнир, который выглядел крайне прибыльным и успешным, принёс лишь многомиллионные убытки. Всё настолько плохо, что организаторы турнира находятся на грани банкротства, а Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии предрекает серьёзные последствия для спорта!

Мы детально разобрались в ситуации и рассказываем, почему это произошло.

«Мы невероятно счастливы»

Над проведением чемпионата мира, который прошёл в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года, работали сразу три организации. Первая – Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии, бравшая на себя 60% забот. Вторая – Федерация лыжного спорта Трёнделага, на которой лежало 30% всех задач. Третья – муниципалитет Тронхейма, взявший на себя 10% всей работы. Кроме того, Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии предоставила оргкомитету займ в размере 8 млн крон (€ 394 тыс. по текущему курсу).

Столь неоднородный оргкомитет провёл ЧМ-2025 как по маслу. И это несмотря на то что погода постоянно преподносила сюрпризы: то дождь, то сильнейший ветер.

«Несмотря на сильный дождь и ветер, чемпионату мира по лыжным видам спорта удалось достичь амбициозной цели по продажам билетов», – говорилось 7 марта в пресс-релизе оргкомитета ЧМ.

«Мы невероятно счастливы и испытываем облегчение, потому что превзошли нашу цель в 220 000 билетов. Многие люди упорно трудились в течение нескольких лет ради этого дня», – заявлял менеджер Кубка мира и гендиректор оргкомитета ЧМ Оге Скинстад.

После этого в оргкомитете были уверены, что им удастся закрыть желаемую прибыль в 20 млн крон (€ 1,7 млн по текущему курсу). В конце апреля всем организаторам ЧМ даже приходили письма, в которых говорилось о профиците бюджета после турнира. Вот только в мае все мечты разбились о реальность.

«Я чувствую, что потерпела неудачу»

Неожиданно для всех, в том числе и для самого оргкомитета, оказалось, что ЧМ повлёк значительно бо́льшие расходы, чем ожидалось, и принёс меньше прибыли, чем планировалось. Имеющихся финансов не хватает, чтобы заплатить компаниям и поставщикам, работавшим на турнире. Ситуация настолько серьёзная, что организаторы ЧМ находятся на грани разорения!

«Мы узнали о нашем положении в начале мая. Затем 11 мая у нас было заседание совета директоров, на котором увидели, что не можем выполнить все обещания. Затем продолжили работу и поняли, что это будет ещё сложнее, чем думали сначала. Мы немедленно задействовали ресурсы аудиторской фирмы, чтобы получить лучший обзор ситуации, а позже ввели заморозку платежей и начали работу по уведомлению кредиторов.

Полные трибуны на ЧМ-2025 Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Надеюсь, мы сможем вести тесный и хороший диалог с кредиторами, потому что я верю, что наилучший результат мы получим, только если будем работать вместе, чтобы найти решения. Если будет объявлено банкротство, это займет много времени, и, вероятно, у кредиторов останется меньше денег. Поэтому важно, чтобы все понимали, что мы относимся к этой работе очень серьёзно.

Я чувствую, что потерпела неудачу. Теперь мы видим, что финансовое управление чемпионатом мира было недостаточно хорошим. И моя обязанность как председателя правления была следить за этим. У меня не было необходимого погружения и контроля, хотя мы получали отчёты по ходу дела на всех заседаниях правления.

Я понимаю, что люди расстроены, разочарованы и злы. И сама это чувствую. Это должен был быть праздник, который подарил бы нам солидную прибыль на развитие спорта для детей и молодёжи. Но всё вышло не так. Я извиняюсь перед всеми. Больно осознавать, что мы не выполнили обещанное в финансовом отношении, когда нам удалось сделать так много всего другого. Теперь для меня важно помочь навести порядок», — заявила председатель оргкомитета Осне Хавнелид.

В организации до сих пор не знают точную сумму убытков – пока Хавнелид использует формулировку «значительный отрицательный результат».

В качестве причин таких перемен в документе, оказавшемся в распоряжении норвежского издания VG, значатся: крупные счёта от FIS за хронометраж, о котором в оргкомитете не знали ранее, и от охранной компании; снижение стоимости билетов из-за плохой погоды и низкие продажи билетов на арене; трудности с продажей VIP-пакетов; постоянный ремонт оборудования из-за сильного ветра; чрезмерные расходы на проживание аккредитованных гостей.

«Нас ждут серьёзные проблемы»

В начале июня ситуация вышла на новый уровень. По данным VG, дефицит бюджета оргкомитета составляет 34 млн крон (€ 2,9 млн по текущему курсу)! Правда, сама Хавнелид не раскрывает точные цифры, дабы «избежать спекуляций».

Вот только эти формулировки оказались блефом, который вскрылся после заседания директоров оргкомитета 3 июня. После совещания глава Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила, что им до сих пор не сообщили все сведения о финансах.

«Мы ждали сегодня услышать конкретные цифры. Тот факт, что мы не получили их, вероятно, объясняется тем, что у них нет полной картины. Можно сказать, что прибыли не будет. На данный момент нет уверенности, что мы получим одолженные деньги обратно. Так что нас ждут серьёзные проблемы.

Я не знаю, как много кредиторов у оргкомитета. Не знаю, обанкротится ли он. Что пошло не так? Об этом лучше спросить у оргкомитета. Мы будем открыты со СМИ, однако на данный момент у нас нет никакой информации о том, где именно произошёл сбой», – сказала Дюрхауг.

После той встречи тревожный комментарий дал и глава финансового департамента Тронхейма Кьетиль Рейнску.

«Когда в январе ваш прогноз прибыли – 20-30 млн крон, а затем вы продаете столько билетов, сколько и планировали, однако в итоге получаете двузначный показатель дефицита в миллионах… Это трудно понять. За 20 лет я сталкивался со многими ситуациями, но это трудно описать. Я никогда не сталкивался с таким экономическим хаосом, как этот.

Уверен ли я в Хавнелид и Скинстаде? Я уверен в процессе, который будет происходить сейчас. И в команде, которая в целом будет заниматься этой ситуацией. Не хочу говорить о конкретных персоналиях. Сейчас самое главное – обеспечить корректную работу», – пояснил Рейнску.

Интересно, что на заседании совета директоров присутствовали и Осне Хавнелид и Оге Скинстад. Вот только спустя час остальные участники встречи попросили генсека и председателя оргкомитета покинуть собрание, дабы обсудить сложившуюся ситуацию уже без них.

«Есть миллионы, которые мы можем потерять»

Когда не знаешь точных масштабов катастрофы, сложно говорить о последствиях. Впрочем, ясно одно – под ударом окажется детский и юношеский спорт. Дополнительные средства, вырученные с ЧМ, Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии планировала потратить именно на эту сферу. Теперь бюджеты в этом направлении явно будут урезаны.

Вот какие скромные прогнозы пока делает босс Дюрхауг.

«Теперь есть какие-то деньги, миллионы, которые мы можем потерять. Что это значит в долгосрочной перспективе? Мы уже достаточно хорошо сократили расходы, но не можем тратить больше денег, чем у нас есть. Так что это будет иметь последствия для нас, и, к сожалению, это будет иметь последствия для ряда других кредиторов», – заявила она VG.

Однако речь не только о будущих проблемах. Сложности у норвежского лыжного спорта появились уже сейчас. Не так давно основная сборная договорилась о возобновлении спонсорского сотрудничества со Sparebank 1. Контракт должны были подписать 3 июня, но банк, по данным TV2, решил временно заморозить сделку из-за кризиса после ЧМ.

Очевидно, что всё это лишь верхушка айсберга. Всё окончательно станет ясно, когда вскроются суммы дефицита и его причины. Одно можно сказать точно — норвежский лыжный спорт ждут тёмные времена.