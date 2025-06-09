«Не верю, что ради россиян будут нарушать правила». Откровенный разговор с Коростелёвым

В прошедшем сезоне двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России Савелий Коростелёв добавил в свою коллекцию наград и титул обладателя Кубка России.

В новом сезоне Коростелёв рассчитывает на выступление на Олимпийских играх, но готов вместо них поехать на Сахалин, если международная федерация так и не допустит россиян до мировых турниров.

Планы у Савелий серьёзные, подготовка – тоже. Он стал единственным из всей национальной команды, кто чуть раньше завершил второй сбор и отправился на дополнительную подготовку в австрийский Рамзау. «Чемпионат» связался с Коростелёвым и узнал, как был спланирован этот сбор, почему никто из команды не поехал с ним в Австрию, а также задал вопросы о допуске, соперничестве с Большуновым и борьбе за пост главы ФЛГР.

«Поехал в Австрию за свой счёт»

– Савелий, как ты в Австрии оказался вместо Цахкадзора?

– Прямым рейсом из Армении и полетел. Естественно, всё было согласовано с Егором Владимировичем Сориным. И сам небольшой сбор в Рамзау, и тренировочная работа, которую необходимо здесь выполнить. Это было запланировано ещё на этапе вёрстки всех предсезонных сборов. Я получил разрешение чуть раньше улететь из Цахкадзора и на один день позже прибыть на сбор в Раубичи. Когда предложил идею Егору Владимировичу, он сразу одобрил.

– Ты один в Австрии?

– Да. Не все ребята захотели. Точнее, никто больше не захотел. Одна из причин – ты полтора месяца дома не появишься.

– В едином календарном плане австрийского сбора нет. Соответственно…

– (Улыбается.) Именно так, всё за свой счёт.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

– Реально ли было похожую работу сделать, условно, в лыжном тоннеле в Токсове? Без горного эффекта, конечно.

– Нет, в тоннеле такую работу сложно было бы сделать. Для того и поехал в Австрию. Я иду по своему тренировочному плану и даже чуть больше.

– Кто-то ещё из спортсменов топ-сборных в Рамзау сейчас тренируется?

– Видел здесь биатлонные команды из Чехии, Словакии, с Украины. Ну они свою работу делают, я – свою. Никто на других внимания не обращает.

«Не верю в то, что ради нас будут нарушаться правила»

– Как относишься к тому, что FIS не просто не рассматривает вопрос по россиянам, но и даже отказывается включать его в повестку?

– Я ведь правильно понимаю, что новый президент МОК ещё не вступил в должность? Думаю, FIS находится в режиме ожидания, как и все остальные. Если честно, связанные с этим новости меня не беспокоят. Я делаю свою работу и готовлюсь по максимуму. Не поедем на Олимпиаду – поедем на Сахалин.

– Может, лучше сначала на Олимпиаду, а потом на Сахалин?

– Это был бы идеальный вариант. Поживём – увидим.

– Есть ли какая-то красная линия, после которой уже можно будет сказать, что шансов на участие нет?

– Так эта линия проведена правилами. В 20-х числах января будут опубликованы списки спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Но если вдруг FIS забьёт на собственный регламент отбора, что крайне маловероятно, и российские спортсмены получат приглашение, лично я буду готов вылететь в любой день. Но, повторю, не верю в то, ради нас будут нарушаться правила. То есть вот когда списки будут опубликованы, тогда всё.

– Как ты считаешь, сколько сервисёров нужно будет на Олимпиаде, чтобы быть конкурентоспособными?

– Минимум – двое, но чем больше, тем лучше. Однако мы всё равно окажемся в неравных условиях, так как наши парни не будут готовы к итальянскому снегу. Это нужно заранее всё тестировать.

– Так условия и сейчас уже неравные – те же норвежцы бегают без ограничений, а российские лыжники только на внутренних стартах могут соревноваться.

– Так и есть, но, если нас допустят на Кубок мира, ситуация чуть-чуть исправится. Конечно, потерянные сезоны – это большое отставание.

– Ты веришь, что нас допустят до Кубка мира, а не только на Олимпиаду?

– На самом деле, FIS может не допустить нас до Игр, несмотря на рекомендации и критерии МОК. Однако если они вырабатывают правила, по которым мы всё-таки едем в Италию, почему не могут допустить нас и на Кубок мира?

«В любом случае будут смотреть косо»

– Как ты считаешь, может ли допуск ограниченного числа спортсменов внести раскол в сборную России? Косые взгляды, разговоры за спиной и всё такое?

– Да в любом случае будут смотреть косо. Даже когда поводов вообще нет. Когда поехали в Европу, появились какие-то слухи, что мы отправились за терапевтическими исключениями, что гражданство хотим менять, и прочая ерунда. Я на такое внимание не обращаю, максимум – повеселиться чуток с такого можно.

– В позапрошлом сезоне Александр Большунов был просто непобедим, но прошлой зимой у него уже не всё получалось. Ты часто обыгрывал его. Насколько это прибавляет уверенности?

– Я не устану повторять, что он тоже человек. Он может и невероятную серию выдать, и из-за определённых проблем со здоровьем оказаться не готовым бежать на свой максимум.

Савелий Коростелёв и Александр Большунов Фото: РИА Новости

– В концовке сезона, когда Александр выиграл все гонки на финале Кубка России, а затем и 70 км в Мончегорске, это был прежний Большунов?

– Нет, это был не его максимум. Либо мы к нему стали ближе. Мне, конечно, больше второй вариант нравится.

– Когда у тебя изнутри ушло чувство «я не могу его обыграть»? Когда победы над Большуновым для тебя перестали быть крутым событием, а стали привычными, что ли?

– Я всегда мог сказать, что могу его обыграть. Даже в 2018-м, когда мне было всего 14, а Саша стал трёхкратным призёром Олимпиады в Пхёнчхане. Ну сказал бы я так, он бы только улыбнулся и ответил: дерзай. Это нормально. И ко мне сейчас может любой юниор подойти и так сказать, на что я улыбнусь и скажу: ок, хорошо. Я всегда знал, что могу его обыграть, это было лишь вопросом времени. У меня всегда хватит на это внутренних сил и уверенности, а вот физических возможностей – не всегда. Да и, если честно, я никогда об этом не задумывался, у меня не было цели обыграть именно Большунова. Я иду своей дорогой.

В любом случае когда-то Саша станет старше и его физическое состояние не позволит ему бегать очень быстро все гонки, а я к этому моменту на свой пик выйду. Это эволюционный процесс. Есть лидер, и все за ним тянутся. Когда-то этого лидера свергают.

–Большунов по-прежнему лидер сборной России?

– (Задумывается.) Да. Он-прежнему единственный трёхкратный олимпийский чемпион из действующих лыжников. Его и в мире так воспринимают, они же все боятся, что он приедет.

– То, что вы ориентируетесь на него, мешает или помогает? Ведь он может быть не в форме, а вы как раз его обыгрываете и думаете: вот как круто мы прибавили. А потом Большунов форму наберёт и всем сложно придётся.

– Мы ведь тоже не всегда в форме. Иногда мы в форме шара, иногда – в форме трапеции. Как пойдёт (улыбается). Но если серьёзно, то можно в очередной раз повторить, что все мы люди, а не роботы.

– В концовке сезона было видно, что усталость немного накопилась.

– Немного – это прямо мягко сказано.

– Ты упомянул, что косые взгляды есть постоянно. Слышал в прошлом сезоне разговоры о том, что парни из группы Сорина чуть ли не воюют с Большуновым?

– Я про это не слышал. Могу сказать, что вражды между нами нет – есть здоровое соперничество. Никаких подводных камней нет.

– Ну, конечно, между тобой и Большуновым и в помине нет того, что происходит между Александром и Сергеем Устюговым. Там искры полыхают при приближении.

– Не-не-не, у нас такого нет. Что касается Саши и Сергея, то это два лидера. У одного в прошлом сезоне всё получилось, а у другого не до конца срослось. Оба народные любимчики с огромной фан-базой. Если вспомнить фигурное катание, где лидеры и болельщики между собой бодаются, тут то же самое. Мне кажется, то, что происходит между ними, логично. Я же младше, у меня нет конфликтов ни с тем, ни с другим. Я как бы чуть сзади и их подстерегаю.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

«Сахалин – очень дорогая поездка для всех команд»

– Какую гонку в прошлом сезоне ты можешь назвать самой тяжёлой?

– Наверное, две таких. Одна – гонка преследования на финале Кубка России в Кировске, когда я выбрал неверную тактику и пришлось терпеть. А другая – классическая разделка на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, когда все призёры в секунду уложились. Вот тогда я оставил на дистанции всего себя. Это было к тому же после лёгкой болезни, так что пришлось тяжело.

– А от какой гонки в сезоне ты получил наибольший кайф?

– Наверное, от 50 км в рамках чемпионата России в Сыктывкаре. И с точки зрения условий, и в плане состояния. На той гонке сделал даже больше, чем рассчитывал. А ещё я бы назвал скиатлон на Кубке России в Казани той гонкой, где одновременно был доволен собой и разочарован. Там было много форс-мажоров, которые получилось преодолеть. Но сам факт того, что они были, неприятен.

– Ты к себе притягиваешь такие вещи?

– Не хочу я к себе такое притягивать! Тем более в прошлом сезоне снял проклятье Ханты-Мансийска. У нас же было такое: кто выигрывает спринт на предсезонном сборе, тот потом сезон не особо удачно проводит. Надеюсь, теперь никто не будет бояться выигрывать этот спринт. В любом случае всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.

– Было что-то в прошедшем сезоне, чем ты остался недоволен больше всего?

– Да, спринт в Ижевске. И я это недовольство уже выносил в медиа. Когда длина трассы не совпадает с сертификатом, а одна гомологация выдаётся за другую… Зачем это делать? В Ижевске прекрасный широкий стадион. Для просмотра – идеально. Сделайте там полтора километра трассу, просто вверх-вниз, вверх-вниз. У болельщиков на виду. И это будет лучший спринт в России. И для тех, кто бежит, и для тех, кто смотрит. Да, сама гонка получилось яркой, однако только благодаря классным болельщикам и тому антуражу, который они создали. Люди показали, насколько сильно они любят лыжные гонки. Но можно же сделать и трассу нормальную?

– Надеюсь, твои слова будут услышаны. А как ты относишься к изменениям в календаре? Не будет больше Вершины Тёи, чемпионат России в Южно-Сахалинске пройдёт.

– Наверное, положительно. Правда, я не особо присматриваюсь к тому, как именно и где будет проходить Кубок России. Ведь вариант А – бегать на Кубке мира. К этому и готовимся. Что касается чемпионата России в Южно-Сахалинске, я очень хочу там побывать. Джетлаг меня не пугает, есть масса способов с ним бороться, чем-то воспользуюсь. Новая локация – это хорошо. Единственный минус – дороговизна для команд. Чтобы вывезти туда команду… Если Татарстан, например, сможет привезти всех спортсменов, которые проходят по рейтингу на чемпионат России, а это около 40 человек, я буду приятно удивлён. Для многих команд это очень дорогая поездка, несмотря даже на субсидированные билеты.

– Но до этого ещё далеко. А ближайшие планы какие? После Раубичей дашь себе небольшой отдых или опять в Европу?

– Не-не-не! Надо и домашними делами будет заняться. За полтора месяца их прилично накопится. У меня будет такой нон-стоп – тренировки и обычные дела. Ещё в планах – участие в «Спринте на Дворцовой» в Питере. Потом, может быть, опять долго домой не вернусь.

– В планах у вас в августе сборы в Италии в Монте-Бондоне. Туда-то все поедут?

– Это официальный сбор, туда поедут все, если Минспорта подпишет финансирование. Насколько я знаю, это либо произошло, либо на днях произойдёт. Если бы нам не подписали этот сбор, мы бы уже об этом знали. Поскольку негативной информации нет, делаю вывод, что всё состоится по плану.

– Ты там ни разу не был?

– Нет, для меня это будет новое место. Я уже посмотрел, где это находится – на час ближе к Милану, чем Пассо-Лаваце. Для нас даже удобнее, наверное. Я слышал, что там проводился этап Кубка мира по лыжероллерам, так что есть где тренироваться.

– Ты успеваешь за какими-то событиями не из мира лыжных гонок следить? Знаешь, что российский ски-альпинист Никита Филиппов отобрался на Олимпиаду?

– Конечно. Очень рад за него! Мне нравится, что Никита поставил перед собой цель привезти оттуда медаль и не собирается ехать туристом. Повторюсь, очень рад за Никиту. Ски-альпинизм – новый вид спорта, который шагает в ногу со временем и старается придумывать интересные для просмотра форматы.

– Ну и последний вопрос. С какими чувствами ты следишь за тем, что происходит перед пока ещё далёкими выборами президента ФЛГР? Елена Вяльбе ответила на вызов Дмитрия Губерниева.

– Для меня это не больше чем информационный шум вокруг лыж. А чем больше внимания виду спорта, тем лучше. Я уже высказывался один раз на эту тему, и добавить мне нечего. Что будет дальше? В продолжение всей этой истории я не верю.