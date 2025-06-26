«Она ни в чём не виновата». Олимпийская чемпионка из Германии попалась на допинге

Несколько лет назад допинговая история знаменитой лыжницы Терезе Йохауг стала настоящей бомбой в спортивном сообществе. Норвежка намазала губы не тем бальзамом и была забанена на полтора года. В похожую ситуацию теперь попала другая олимпийская чемпионка – Виктория Карль из Германии. Немка подлечилась не тем сиропом от кашля и сдала положительную допинг-пробу. Даже знаменитые атлеты не учатся на чужих ошибках.

Нелепая ситуация

25 июня сборная Германии (DSV) опубликовала тревожный пресс-релиз. В нём команда сообщила, что лучшая лыжница страны Виктория Карль была поймана на допинге. В пробе немки, которую она сдала в марте во внесоревновательный период, был найден кленбутерол, который используется для лечения астмы, а также помогает увеличивать мышечную массу и уменьшать жировые отложения. Представители сборной утверждают, что препарат попал в организм Карль случайно – вместе с лекарством от кашля. В команде даже объяснили, как это случилось. Спойлер: история нелепая.

В конце марта Карль поехала на чемпионат мира среди военнослужащих в Андерматте. Там лыжница пробежала две гонки, а потом заболела бронхитом. Так как Виктория находилась в расположении бундесвера, её лечением занимался военный врач. Он-то и выписал спортсменке вместо разрешённого препарата Mucosolvan, в составе которого только амброксол, Spasmo Mucosolvan, где, помимо амброксола, содержится кленбутерол. На следующий день Карль сдала допинг-пробу, которая впоследствии и оказалась положительной.

Виктория Карль Фото: Federico Modica/Getty Images

В DSV настаивают на полной невиновности Виктории. Кто же тогда ответственен за всё это, по мнению сборной? Конечно, вооружённые силы Германии.

Удивительно, что бундесвер не опровергает эти обвинения, даже наоборот – признаёт вину. Вооружённые силы даже опубликовали список нарушений, которые привели к тому, что Карль приняла запрещённый препарат. Оказалось, что на чемпионат мира среди военнослужащих бундесвер заказывал Mucosolvan, но аптека по ошибке прислала не то лекарство. Этого никто не заметил, потому что медицинские чемоданчики на турнир собирал неподготовленный персонал. Когда Карль заболела, врач увидел, что им положили не те препараты, однако найти им альтернативу в Андерматте не смог. В условиях цейтнота доктор дал Виктории имеющийся Spasmo Mucosolvan, но не сказал о содержании допинга в нём и не попытался оформить терапевтическое исключение (TUE).

«Спортсменка ни в чём не виновата»

Главный врач чемпионата мира среди военнослужащих подтвердил, что при таких обстоятельствах лыжница невиновна.

«Предписание врача было понятным с медицинской точки зрения, но организационно некорректным. Спортсменка ни в чём не виновата. Она действовала, полагаясь на специализированную и компетентную помощь в рамках официальных военных соревнований, что, несомненно, всегда гарантировалось. Кроме того, восприятие спортсменки, по-видимому, было несколько нарушено из-за недостатка сна и полного физического истощения, что могло ещё больше ограничить её обязанность по уходу. Мы чётко выразим и обоснуем это в ходе предстоящих разбирательств. Мы выражаем своё сожаление по поводу сложившейся ситуации и надеемся, что наше заявление в NADA поможет разрешить эту сложную ситуацию для спортсменки».

Ответственность с себя попыталась снять и сама Карль.

«Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по рекомендации врача. Я рассказала обо всём – я не знала, что в нём содержится запрещённое вещество. Очень надеюсь, что обстоятельства будут поняты и справедливо оценены».

На её сторону встали и представители сборной Германии.

«Мы выступаем за чистый спорт, но также за справедливость и ответственность. Виктория Карль в настоящее время сталкивается с потенциальными последствиями, за которые она не несёт медицинской ответственности. Запрет, особенно в отношении Олимпийских игр, был бы несправедливым и несоразмерным, по нашему мнению», – заявил директор по коммуникациям DSV Штефан Шварцбах.

И всё-таки виновна?!

История действительно выглядит довольно правдоподобно. Тем более перед сдачей допинг-пробы Карль честно сказала, что принимала Spasmo Mucosolvan.

Вот только на полное оправдание рассчитывать не стоит. И кейс Терезе Йохауг тому пример. Норвежская лыжница тоже не знала, что бальзам для губ, который ей выписал врач, содержит запрещённый клостебол. Несмотря на многочисленные экспертизы и слёзы, лыжницу признали виновной. А всё потому, что, по правилам ВАДА, спортсмен несёт ответственность за то, что попадает в его организм.

В таких ситуациях атлетов оправдывают лишь при условии, если заражение произошло случайно. Например, через купленную еду и продукты питания. Неоднократно со спортсменов снимали обвинения, если те доказывали, что запрещённые вещества попали в их организм через заражённое мясо.

Однако случай с Карль не подходит под это исключение. Более того, похоже, Виктории придётся постараться, чтобы доказать, что она не знала о наличии кленбутерола в лекарстве. А всё из-за того, что на упаковке препарата сразу под названием написаны все действующие вещества. Единственное оправдание для лыжницы – плохое самочувствие, из-за которого она просто не могла прочитать то, что написано на коробке.

В любом случае Викторию ждёт какое-либо наказание. Даже если отстранение будет краткосрочным, немецкая лыжница почти гарантированно пропустит Олимпиаду-2026. А это потенциально может привести к завершению карьеры для 29-летней спортсменки. Это понимают и сама Карль, и DSV.