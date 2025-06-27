Скандал вокруг нового грузовика лыжной сборной России. Не отберут ли эту машину в Европе?

29 мая 2025 года Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала новость о приобретении для нужд национальной команды нового грузовика – самого мощного в мире тягача марки Volvo. Пять лет назад эта новость наверняка бы порадовала шведский концерн, специалисты по маркетингу, возможно, подсветили бы эту новость в социальных сетях…

Но теперь мир изменился. И негодующие представители Volvo начали расследование, как же в России оказался новейший тягач, перепродажа которого в нашу страну дилерам из-за санкций запрещена.

И что теперь будет с грузовиком?

«Символ мощи и побед»

Всё началось с сообщений от компании EUROTRUCK и ФЛГР.

«На выставке COMvex 2025 произошла выдача VOLVO FH16 780 XXL AERO для Федерации лыжных гонок России. Познакомиться с самым мощным серийным тягачом в мире приехала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Валерьевна Вяльбе, президент федерации.

Это не просто тягач, а настоящий символ мощи и преемственности побед!

VOLVO FH16 780 XXL AERO – эксклюзивный флагман среди тягачей.

Самый мощный серийный тягач в мире, как символ нашей сборной России. Это не просто техника – это дух побед, который будет везти нашу команду к новым рекордам! Команда EUROTRUCK благодарит за доверие и возможность стать частью большой спортивной истории», – было сказано в сообщении компании.

Именно эта компания и осуществила поставку данного тягача. Её головной офис расположен в Перми, она занимается продажей и обслуживанием спецтехники и премиальных автомобилей.

Федерация лыжных гонок России тоже выпустила пресс-релиз.

Зачем сборной России новый грузовик?

Вообще, новость о приобретении тягача для тех, кто пристально следит за лыжными гонками, не стала сенсацией. Ещё два года назад перед «Чемпионскими высотами» в Малиновке старший тренер сборной России Юрий Бородавко говорил о том, что ФЛГР ведёт работу о приобретении новой фуры. Позже эту информацию не раз подтверждала Елена Вяльбе.

Пока приобретён только тягач. Прицеп, оборудованный как сервисная фура, заказан в России.

Сейчас в распоряжении сервисёров сборной России остаётся фура, которая была приобретена перед Олимпиадой 2014 года в Сочи при непосредственном участии легендарного лыжника Владимира Смирнова, который работал в шведской компании Scania.

Текущий грузовик лыжной сборной России Фото: ФЛГР

Однако нынешняя фура насквозь пропитана фтором, очистить её невозможно. Для российских соревнований в этом и нет необходимости, поскольку фтор в России не запрещён, а вот в Европе, если нас туда пустят, такая фура будет бесполезна с точки зрения работы сервисёров, поскольку даже чистые лыжи получат свою «дозу» запрещённого с недавних пор вещества.

«Мы примем соответствующие меры»

В Европе приобретение шведского тягача для лыжной сборной России вызвало недовольство. Генеральный директор Volvo Trucks Карстен Алин подчеркнул, что с февраля 2022 года прямые или косвенные продажи спецтехники Volvo в Россию запрещены, но концерн не может контролировать всю цепочку продаж разными владельцами.

Санкции могут быть применены только к дилеру, если тот нарушил запрет.

Пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон заявил, что компания проводит расследование, которое должно дать ответ на вопрос о возрасте тягача и его происхождении, чтобы понять, кому была продана данная модель.

«Если мы установим, что первоначальный покупатель нарушил договорные обязательства в отношении санкций, то примем соответствующие меры, такие как прекращение поставок этому клиенту», – отметил Элиассон.

Однако если первоначальный покупатель ничего не нарушал и продал грузовик в страну, которая не находится под санкциями, а затем была осуществлена ещё одна перепродажа, то принять какие-то меры будет проблематично.

«Кто должен опасаться санкций или последствий, так это дилер. Но если продажа была не через дилера, а через частную компанию, никаких последствий не будет», – сказал «Чемпионату» Владимир Смирнов.

«Чемпионат» обращался в компанию EUROTRUCK с просьбой разъяснить ситуацию, однако её представители от комментариев отказались.

В Европе машину не отберут?

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что её не волнует расследование Volvo, да и возможных проблем с выездом грузовика она не опасается.

«Никак не реагирую на то, что Volvo начала расследование из-за нашего фото с грузовиком. Просто не обращаю на это внимание – пусть делают что хотят. Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик, не будет – всё будет хорошо. Претензии ко мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить! Лично я не пиарила конкретную марку. Просто мы вместе порадовались, что приобрели такое крутое авто. Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль!» – сказала Вяльбе Sport24.

«Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело. Опасений у нас нет», – добавила Вяльбе в беседе с ТАСС.

Да и какие сейчас могут быть опасения? Российские лыжники пока соревнуются только в России, путь на международные соревнования закрыт. И в настоящий момент непонятно, как скоро нашим спортсменам понадобится новый тягач, к которому ещё надо достроить сервис-прицеп.